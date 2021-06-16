رسميًا: ريال مدريد يعلن رحيل الإسباني سيرجيو راموس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي له نشره عبر موقعه مساء يوم الأرعاء الماضي، عن رحيل قائد فريق الملكي الإسباني سيرجيو راموس 35 عامًا بعد نهاية عقده مع الفريق.

راموس وحفلة الوداع

وقالت إدارة ريال مدريد في بيان لها، ” نعلن عن تنظيم مؤتمر صحفي اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا لتوديع القائد سيرجيو راموس بحضور رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز”.

وأردف البيان، ” سيظهر اللاعب سيرجيو راموس في مؤتمر صحفي للحديث عبر وسائل الاعلام المختلفة”.

سيرجيو راموس وريال مدريد

ورحل المريكادو راموس عن أسوار ريال مدريد بعد قضائه 16 عامًا داخل النادي الملكي، قادمًا من صفوف فريق إشبيلية في موسم صيف عام 2005.

ولعب الإسباني راموس مع صفوف فريق ريال مدريد ” الملكي” 671 مباراة في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع الفريق، ونجح من تسجيل 101 هدف، والتتويج ب22 لقبًا خلال مسيرته، بواقع تحقيقه 5 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا.

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وكذلك تحقيق لقبين في كأس إسبانيا، و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية.

فشل المفاوضات مع ريال مدريد

ورفض راموس العرض الذي قدمه رئيس نادي ريال مدريد “فلورينتينو بيريز”، لتجديد عقده لمدة عام كامل مع الموافقة على تخفيض راتبه بنسبة 10%، إلا أن رأي راموس وشروطه لتجديد عقده مع الفريق الملكي كان يختلف عن إدارة ريال مدريد.

انتهت الرحلة 😞 عاجل ورسميًا – ريال مدريد يعلن رحيل سيرجيو راموس pic.twitter.com/4Rx5qnLkK9 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 16, 2021

فقد طلب راموس من إدارة ريال مدريد الموافقة بتجديد عقده مع الفريق بالتجديد لموسم عامين، مع عدم الموافقة على تخفيض راتبه بنسبة 10 %، وفق ما أوردته تقارير صحفية إسبانية.

عرض مانشستر سيتي

وأفادت شبكة “ESPN” الأمريكية في وقت سابق، ووفقًا لمصدر لها في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه قريب من تقديم عرض على الإسباني سيرخيو راموس من أجل الانضمام إلى صفوف فريق مانشستر سيتي بعقد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث حسب مستواه.

💥كوبيه : من المتوقع أن يتوجه سيرجيو راموس إلى باريس أو لندن. pic.twitter.com/97vut7Os3l — Blancos Global (@Blancos_Global) June 16, 2021

وأردفت الشبكة، “نادي مانشستر سيتي عرض على اللعب بعد قضائه موسمين مع الفريق بالتعاقد موسم في صفوف فريق نيويورك سيتي الأمريكي أحد مجموعة سيتي”.

ولم تكشف الشبكة الأمريكية عن تفاصيل العرض المالي الذي سيتعاقد به راموس مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على الرغم تطلع نوادي أوروبية للتعاقد معه.

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