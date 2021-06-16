“ثابت” محمد رمضان يثير الجدل بأغنية جديدة ظهر فيها عاري الصدر مع راقصة

أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلا واسعا بطرحه كليب غنائي جديد له باسم “ثابت”، جدد فيه تحديه لخصومه وتكرار الإعجاب بنفسه كما ظهر بشكل مثير مع راقصة موديل.

أغنية “ثابت” أعلن عنها محمد رمضان خلال مقطع فيديو نشره بصفحته الشخصية بـ”فيسبوك”.

كليب ثابت محمد رمضان

وقال وفق ما رصدت (وطن):”صباح الخير صحيت من النوم فتحت الواتسآب لقيت محمد سامي، باعت لي كليب ثابت)بعدما تم تلوينه في الفينال إيديت للكليب، وبيقولي هتنزله على اليوتيوب امتى؟».

وأضاف رمضان: “قلت له: والله أنا ويوتيوبي وفيسبوكي ولحم كتافي ملك جمهوري، قالي الجمعة أنسب وقت عشان إجازة وتتشاف كويس، قلت له: والله الشعبيين اللي زي حلاتنا والصعايدة والفلاحين لما يبقى في إيديهم حاجة يسعدوا الناس مابيستنوش، فادخلوا على يوتيوب هتلاقوا الأغنية”.

وفي رصد لملاحظات هامة في أغنية رمضان سلط موقع “في الفن” بتقرير له الضوء عليها، فإن رمضان يهوى اختيار كلمات أغاني تمجد في شخصه وتمدحه صفات البطولة أمام المجتمع.

وفي هذه الأغنية قرر رمضان أن يغني عن ثباته والتمسك بالمواقف ووقوفه أمام خصومه بلا تزحزح، إلى جانب تعرضه للشدة التي كشفت حقيقة المحيطين به.

خلع الملابس

لا يتردد رمضان في خلع ملابسه والظهور عاري الصدر كلما أتيحت له الفرصة.

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اشتهر رمضان بنحافته الشديدة في بداية مشواره الفني، ويبدو أنه سعيد بالتطور الذي وصل له بعد إعادة بناء جسده بشكل رياضي.

الرقص

يحرص محمد رمضان على أن تكون موسيقى الأغاني مصنوعة للرقص، بل أن بعض الراقصات اكتسبن شهرتهن بسبب الرقص على أغاني رمضان.

كما يرقص دائما مع الفتيات اللاتي يظهرن معه، وفي تلك الأغنية اختار الظهور مع فتاة واحدة رقص معها بمفردهما.

استفزاز الخصوم

يخوض محمد رمضان معركة لا يعرف أحد عنها شيئا، وربما يكون هو نفسه لا يعرف من هم أعدائه الذين يتحداهم طوال الوقت بالأغاني التي يقدمها.

في أغنية “ثابت” يعلن رمضان أنه اكتشف حقيقة بعض المحيطين به بعد تعرضه للأزمات، دون أن يشير إلى أنه من أوقع نفسه فيها.

استعداء الإعلام

أثناء خوضه للمعارك التي لا يعرف أحد عنها شيئًا وإقحام نفسه في الأزمات، يتهم رمضان وسائل الإعلام بعدم مساندته، وربما يكون هو نفس شعور المخرج محمد سامي بعد انتقادت مسلسل “نسل الأغراب” وأزمته الأخيرة.

وهو ما قد يفسر اللقطة السريعة التي ظهر فيها رمضان وهو يمشي فوق صفحات الجرائد الملقاة على الأرض، في تلميح إلى عدم اهتمامه بما تقوله وسائل الإعلام التي صنعت شهرته.

وهو ما أعاد للأذهان قرار نقابة الصحافيين بمنع نشر اسمه وصوره أثناء أزمة اتهامه بالتطبيع قبل أشهر.

أغنية محمد رمضان

«ثابت» كلمات الأغنية للشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصيروتقول كلمات الأغنية: ”مبنمشيش جنب الحيط إحنا بنمشي في نص الشارع مبخافش من التخبيط لو في كلاس بعمل مش سامع، ولو طلبت بيع هنبيع عمرنا في يوم ما نشتري بايع.. على الأرض نفسنا طويل وبنلعب في الوقت الضايع“

وتقول كلمات الأغنية: ”مبنمشيش جنب الحيط إحنا بنمشي في نص الشارع مبخافش من التخبيط لو في كلاس بعمل مش سامع، ولو طلبت بيع هنبيع عمرنا في يوم ما نشتري بايع.. على الأرض نفسنا طويل وبنلعب في الوقت الضايع“.

والكليب مونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.

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