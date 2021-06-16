أطعمة بسيطة بفائدة عظيمة تساعدك على إنقاص وزنك! (شاهد)

حين تبحث عبر (جوجل) عن أفضل الأطعمة لفقدان الوزن، ستحصل على 48 مليون رأي مختلف، لكن الأمر لا يتعلق بما تجده عبر الإنترنت، بل يتعلق بما يجعل الأمر واقعاً على طبقك.

وبحسب توصية مجموعة من الخبراء، كما نقلت صحيفة (إيت ذيس)، فإن هناك مجموعة أطعمة بسيطة تساعد على إنقاص الوزن، وتحتوي في نفس الوقت على فوائد صحية قوية.

ويكمن سر إنقاص الوزن في تناول عدد من هذه الأطعمة التي تبدو بسيطة متواضعة، ومتوفرة بمتاجر البقالة المحلية لكنها ذات مفعول قوي، ومنها:

الشوفان

الاستيقاظ على وعاء من الشوفان، يمنح الجسد قدرة كبيرة على إزالة دهون البطن ويساعد في الحصول على وزن صحي.

ويعمل الشوفان أيضاً على تقليل الكوليسترول الضار، وفي حال تناوله بكمية معتدلة صباحا ستلاحظ نتائج سريعة لفقدان الوزن خلال 14 يوما فقط، إلى جانب منحك التركيز طوال اليوم.

الخضروات الورقية



تعمل الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس والسلق والكالي والجرجير، على تحفيز حرق الدهون وفقدان الوزن الزائد.

وذلك لأن هذه الورقيات تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وكمية كبيرة من الألياف ومضادات الأكسدة.

وتحتوي أيضاً على فيتامين (ك) الذي لديه القدرة على الوقاية من هشاشة العظام، وبالتالي يساعد على الاحتفاظ بقدرة الشخص على ممارسة الرياضة.

الفواكه الحمراء

للفواكه الحمراء فوائد عديدة، فهي تساعد على الوقاية من المرض، وتعمل على تقوية جهاز المناعة وتحسين الدورة الدموية ومنع الشيخوخة المبكرة، وذلك لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

كما يمكن للفواكه الحمراء المساعدة في إنقاص الوزن بشكل كبير لاحتوائها على مواد كيميائية طبيعية تساعد على منع تشكيل الدهون.

ومن الفواكه الحمراء الجريب فروت الأحمر والتوت البري، والبطيخ، والكرز الأحمر، والفراولة.

الدهون الصحية

قد يبدو الأمر غريباً، لكن بحسب الخبراء، فإن الدهون الصحية تساعد في خسارة الوزن وزيادة التمثيل الغذائي، من خلال استخدامها كمصدر طاقة وعدم تخزينها في الجسم.

كما تمنح الدهون الصحية شعورا بالشبع لاستغراقها وقتا أطول في الهضم مما يساعدك على منع تناول المزيد من الطعام.

وهناك الكثير من الدهون الصحية اللذيذة التي تدخل في قائمة الأطعمة التي ستساعدك على إنقاص الوزن والحصول على وزن مثالي، مثل المكسرات والأفوكادو والأسماك.

البروتين الخالي من الدهون

تلعب البروتينات دورا مهما في منح الشعور بالشبع، إضافة إلى رفع معدلات حرق الدهون، وخاصة في منطقة البطن، ولكن بشرط أن يكون خالياً من الدهون.

ويعد البيض من الخيارات المثالية لخسارة الوزن، فهو من المغذيات الأساسية الغنية بالبروتين الخالي من الدهون.

ومن البروتين الخالي من الدهون أيضاً منتجات الألبان الطبيعية مثل حليب الصويا، حليب البقر، وحليب اللوز، والتي تحتوي على نسبة لا تذكر من الدهون.

وكذلك البروكلي، والحمص والعدس والدجاج الأبيض والأسماك الخالية من الدهون.

الماء

إن شرب الماء يشبه إلى حد ما التنظيف بالخيط في عالم الحمية، لا تفكر في الأمر حتى يذكرك شخص ما، رغم أنه جزء لا يتجزأ من صحتك.

ولاستخدام الماء في إنقاص الوزن، يكفي الاحتفاظ بزجاجة ماء كاملة في مكتبك لتشربها طوال اليوم للحفاظ على معدل التمثيل الغذائي لديك.

في الواقع، شرب الماء أحد الطرق السهلة المفضلة لفقدان الوزن.

أضف بعض شرائح الليمون والبرتقال إلى الماء الخاص لتنظيف جسدك من السموم، فالمركب الموجود في القشر يساعدك على طرد السموم من الجسم وإعطاء أمعائك الراكدة دفعة.

السمنة في العالم

إلى هذا يبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة حوالي 2.1 مليار شخص، أي ما يعادل 30 في المائة من مجموع سكان العالم.

ويموت أكثر من ثلاثة ملايين شخص كل سنة بسبب السمنة، وفي آخر 45 سنة تضاعف معدل السمنة في جميع أنحاء العالم بنحو ثلاثة أضعاف.

وتؤدي السمنة إلى العديد من الامراض، منها أمراض القلب وانواع معينة من السرطان، وقد تعاني النساء الحوامل المصابات بالسمنة من مضاعفات تؤدي الى مشاكل صحية لها أو للطفل.

كما تشمل المخاطر الصحية الأخرى للسمنة على جسم الانسان: أمراض الكلى، السكتات الدماغية، هشاشة العظام، ومرض السكري.

وفي أحدث بيانات worldpopulationreview خريطة البدانة في الوطن العربي عام 2019 ، سجلت السودان أقل نسبة بدانة بمعدل 6.6% بينما سجلت الكويت أعلى نسبة بدانة بمعدل 37.9%.

واحتلت 6 دول عربية المراتب الأولى فى معدلات السمنة، وأتت الكويت في المقدمة، وتلتها الأردن ثم السعودية ثم قطر وليبيا وتأتي مصر فى آخر قائمة الدول الأكثر بدانة.

كذلك سجلت 6 دول عربية أخرى معدلات الأقل بدانة بالوطن العربي، وجاءت اليمن في المقدمة، ويليها جيبوتي ثم موريتانيا والصومال لتكون السودان الأقل بدانة من بين الدول العربية في التقرير الصادر عام 2019.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك