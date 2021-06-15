يارا تُشعل المواقع بصورتها مع محمد صلاح وتعلّق: معقول أنا سبب صفقة القرن! (شاهد)

فاجأت الفنانة اللبنانية يارا جمهورها، بصورةٍ جمعتها، مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي.
ونشرت يارا الصورة على حسابها في انستغرام، وعلقت: (لما تجيب سيرة حدا مبارح وبالصدفة بتلاقيه اليوم ماشي جنبك .. معقول كون أنا السّبب في صفقة القرن يلاااااا بقى يا فخر العرب).
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يارا من مشجعي برشلونة
وتعتبر يارا من مشجعي نادي برشلونة الاسباني، ولا تخفي حبّها للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الفريق .
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محمد صلاح مع عائلته
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم محمد صلاح 28 عامًا مع أفراد أسرته خلال قضائه فترة عطلته في مصر بعد انتهاء الدوري الإنجليزي.
وأفاد موقع “اليوم السابع” المصري، أن أسرة نجم فريق ليفربول الإنجليزي موجودة بمنزل العائلة في مصر لقضاء عدة أيام برفقته، قبل عودة اللاعب مرة أخرى إلى إنجلترا من أجل التحضير للموسم المقبل.
#صلاح .. والعائلة ❤️❤️#Salah #Liverpool pic.twitter.com/cr7hMRnLnI
— محمد الجزار (@mohamedelgazar4) June 14, 2021
وكشف مصدر مقرب من عائلة محمد صلاح، أن اللاعب يتواجد في منطقة الجونة ونشر عددا من الصور التي تجمعه بفنانين، مؤكداً انه ولا يوجد أي خلافات بين صلاح وزوجته.
وأنجب محمد صلاح طفلتين وأطلق على ابنته الأولى اسم “مكة” التي أخذت الصدى الواسع عبر الإعلام والصحافة الإنجليزية، زاد من ذلك بعد انضمامه إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي ثم أنجب طفلته الثانية “كيان” في عام 2020م.
ومن الجدير بالذكر، أن صلاح قد تُوج مؤخرًا بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” عن الموسم المنصرم بعد نيله أعلى الأصوات من قبل الجمهور.
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