منح غادة عبدالرازق وسوسن بدر جائزة الأدب والإبداع.. عصام حجي يعلق ساخراً وهذا ما قاله

علق الدكتور عصام حجي عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا، على منح الفنانة غادة عبدالرازق وفنانين آخرين، جائزة مخصصة للبحث العلمي مستنكرا هذا العبث بأسلوب ساخر.

وكانت غادة عبدالرازق، أعلنت حصولها على جائزة الأدب والإبداع من الدكتور صديق عفيفي، بصحبة الفنانتان الإعلانية بوسي شلبي والفنانة سوسن بدر، في حفل عقد بقصر البارون.

غادة عبدالرازق وبوسي وسوسن بدر

وعلق عصام حجي على هذا الحدث ساخرا:”مبروك كنت أتمنى الحضور لسور القصر لمشاهدة هذا الاحتفاء المهيب بالعلم.”

مبروك،

كنت اتمنى الحضور لسور القصر لمشاهدة هذا الاحتفاء المهيب بالعلم لكن الوجود في المنفى أعجزني عن تأديت واجبي في مشاركة الجموع في تحية من يسهرون على علو شأن العلم والمعرفة. https://t.co/I6mNXWMHWY — د. عصام حجي (@essamheggy) June 15, 2021

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي:”لكن الوجود في المنفى أعجزني عن تأديت واجبي في مشاركة الجموع في تحية من يسهرون على علو شأن العلم والمعرفة.

هذا وشاركت الإعلامية بوسي شلبي بمقطع فيديو بصحبة سوسن بدر وهي تقول لها: «أحب أبارك لحبيبتي الفنانة سوسن بدر، تستحق الأوسكار».

View this post on Instagram A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek)

وعلقت سوسن عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام» على التكريم قائلة: «اتشرفت بتكريمي جائزة الأدب والإبداع من دكتور صديق عفيفى مع أحلى وأطيب صحبة.. النجمة الجميلة غادة عبدالرازق والإعلامية الرائعة بوسي شلبي».

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17)

يذكر أن جائزة الدكتور صديق عفيفي للبحث العلمي والابتكار والأدب، تنطلق حرصًا منه على منه بضرورة الإهتمام بالباحثين ودعمهم وتشجيعهم على استثمار نتائج أبحاثهم، لذا قرر منح تلك الجائزة السنوية.

وذلك انطلاقا من حرص الدولة على تشجيع العلماء والمبتكرين والمبدعين من أبنائها الباحثين والمفكرين وفي اطار دعم البحث العلمي وروح التنافس من أجل مزيد من الارتقاء بمستوي البحث العلمي.

تمنح هذه الجائزة في مجالات العلوم الطبية التطبيقية ومجال الأدب في كتابة الرواية ومجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.

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وتصل قيمة الجوائز إلى مليون جنيه، والدكتور «عفيفي» هو الرئيس والمؤسس والعميد لـ«أكاديمية طيبة» منذ عام 1995، ومؤسس «مدارس طيبة للغات».

وحاصل على الدكتوراة في التربية من جامعة ويلز ودكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة برادفورد وماجستير في التسويق من جامعة مانشستر في الولايات المتحدة الأمريكية.

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