منتخب البرتغال يقسو على هنغاريا بفوز نظيف في بطولة اليورو

حقق حامل اللقب في النسخة الأخيرة منتخب البرتغال الفوز على نظيره منتخب هنغاريا في أولى المواجهات في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، بثلاثية نظيفة دون رد.

منتخب البرتغال والثلاثية النظيفة

وبدأ اللقاء بين المنتخبين بالقوة والسيطرة وكذلك الضغط على حامل الكرة داخل الملعب مع إهدار العديد من الفرص الضائعة للمنتخب البرتغالي في تسديد الكرات باتجاه مرمى منافسه هنغاريا خلال مجريات أحداث الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

ونجح منتخب البرتغال في فتح أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال84 عن طريق رافاييل غيريرو، وفي غضون دقائق عاد الفريق للتسجيل من جديد بواسطة قائد المنتخب كريستيانو رونالدو في الدقيقة ال87 عبر ركلة جزاء سجلها الدون على يسار حارس مرمى شباك هنغاريا.

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وفي الدقيقة الثانية من الوقت البديل، أحرز صاروخ ماديرا هدفه الثاني والثالث في اللقاء، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

رونالدو والرقم القياسي

وبات النجم البرتغالي كريستانو رونالدو 36 عامًا قائد منتخب بلاده، على أعتاب ثلاثة أهداف من معادلة أسطورة الكرة الإيرانية علي دائي الأعلى تسجيلاً للأهداف خلال مشاركته الدولية مع منتخب بلاده برصيد 109 هدفًا.

فقد وصل الدون رونالدو بعد تسجيله هدفي اللقاء خلال مشاركته الأولى في بطولة اليورو 2020 المؤجلة منذ صيف العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، إلى رقم 106 هدفًا مع منتخب بلاده البرتغال.

🇵🇹 الأسطورة التاريخي كريستيانو رونالدو يصل للهدف رقم 106 مع منتخب البرتغال ★ أكثر أوروبي سجل أهدافاً دولية

★ أكثر لاعب سجل في بطولة اليورو

★ الهداف التاريخي لـ منتخب البرتغال

★ ثاني أكثر من سجل أهدافاً دولية بالتاريخ

★ أكثر من سجل أهدافاً دولية من اللاعبين الحاليين pic.twitter.com/4cKyulOLPE — تاريخ رياضي (@SportJ) June 15, 2021

ويحتل الوصافة خلف رونالدو، في ثالث الترتيب في قائمة الهدافين النجم الإماراتي علي مبخوت برصيد 76 هدفًا الذي تخطى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي يحتل المركز الرابع برصيد 73 هدفًا.

وسيواجه منتخب البرتغال مباراة قوية أمام منتخب ألمانيا ضمن الجولة الثانية من بطولة اليورو، والتي من المقرر أن تقام يوم السبت القادم، وكذلك مواجهة صعبة أمام منتخب الوصيف فرنسا يوم الأربعاء المقبل.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويحتل منتخب البرتغال صدارة ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، متساويًا بذلك مع الوصيف منتخب فرنسا في المركز الثاني من ترتيب المجموعة.

• لأول مرة البرتغال تفوز في مباراة افتتاحية في نهائيات يورو وكأس العالم وهو ما لم يحدث منذ يورو 2008 : 2008 🇹🇷 2-0

2010 🇨🇮 0-0

2012 🇩🇪 0-1

2014 🇩🇪 0-4

2016 🇮🇸 1-1

2018 🇪🇸 3-3

2020 🇭🇺 3-0 pic.twitter.com/uMkA0VK33r — منتخب البرتغال (@Portuguesa2020) June 15, 2021

أما في المركز الثالث جاء منتخب ألمانيا، وفي أدنى الترتيب جاء منتخب هنغاريا دون أي من نقاط، بعد تلقيهم الخسارة في الجولة الأولى من المباريات من بطولة اليورو.

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