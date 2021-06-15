ما حقيقة انتحار السعودية المعارضة هدى العمري في لندن؟

اشتعل موقع التواصل تويتر في المملكة بأنباء غير مؤكدة عن انتحار الناشطة السعودية المعارضة هدى العمري في لندن.

"هدى العمري" بعد أن لجأت عام 2015 وأعلنت معارضتها للقضاء السعودي باحثة عن العدل في بريطانيا (أصبحت مشرده ثم ظهر اليوم خبر انتحارها).#هدى_العمري #انتحار_هدى_العمري pic.twitter.com/e2LaBsZSeR — MIX SOCIETY (@MIXSOCIETY1) June 15, 2021

وسم انتحار هدى العمري يتصدر مواقع التواصل

وتصدر وسم “انتحار هدى العمري” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في السعودية، وكان واضحا نشاط الذباب الإلكتروني عبر الوسم وإبراز الشماتة بهدى العمري.

هدى العمري انتحرت منذ اسبوع بعد أن خدعها مرتزقة الضلال بأن في الغرب جنة وحقوق، فذهبت هناك ثم تشردت والان انتحرت. #انتحار_هدى_العمري لا حول ولا قوة الا بالله، ذنبها في رقبة من حرضها على الهرب من وطنها وأبنائها وخيانتهم والتنكر لوطنها بإسم الحقوق ثم رماها للشارع. pic.twitter.com/6y4bCDklfh — كولومبوس (@Columbuos) June 15, 2021

#انتحار_هدي_العمري

اصدق عبارات عن الوطن اتمنى ان تكون هذه اللافته على كل مدخل منطقة ومدينه وهجره في مملكتنا الحبيبة مترامية الاطراف

(انت ما مثلك بهالدنيا بلد والله .. ما مثلك بهالدنيا بلد) 🇸🇦 pic.twitter.com/yI5upAQgQN — ناصر🇸🇦🇦🇪 (@nasir87r) June 15, 2021

هذا ولم يتاح لنا التأكد من صحة هذه الأنباء المتداولة من مصدر مستقل، كما لم يصدر أي بيان رسمي في هذا الشأن من قبل السلطات البريطانية، حيث تقيم هدى العمري في لندن.

ضحكوا عليها بدعاوي الحرية والديموقراطية

كانت معلمة محترمة في وطن تحولت مشردة

وبالنهاية هلكت منتحرة هذه دروب التية والضلال

مايسمى المعارضة المدعومة مطايا قطر وقنواتها#انتحار_هدى_العمري pic.twitter.com/ksTzq3dZVx — MAJED MEZEL | Researcher |🐪📖 (@SAPRAC_SA) June 15, 2021

#هدى_العمري كانت معلمة محترمة و تعيش في وطنها معززه مكرمه . حتى غرر بها مرتزقة الضلال و أعداء الوطن وخدعوها بحجة الحرية والحقوق واستخدموها ضد وطنها و بعد الانتهاء منها (رموها بالشارع) مما دفعها للانتحار.

اللهم عليك بمن حرضها ضد دولتها وتسبب فيما حدث لها.#انتحار_هدي_العمري pic.twitter.com/WRwpY7ZJl3 — تركي بن سعود بديل (@WanuCxRuCat45ag) June 15, 2021

هذا وانتقد ناشطون الفكرة التي يريد الذباب الإلكتروني الترويج لها عبر الوسم بأمر من النظام السعودي، وهي أن هذا سيكون مصير أي معارض لولي العهد، في محاولة لإرهاب السعوديين وإخضاعهم لسياسة القطيع.

من هي هدى العمري؟

ويشار إلى أن هدى العمري مواطنة سعودية كانت مبتعثة لبريطانيا، أعلنت معارضتها للنظام السعودية بقيادة محمد بن سلمان، ما تسبب في انقطاع الدعم عنها وتعقدت ظروفها في لندن.

“العمري” ظهرت في مقطع صادم انتشر على نطاق واسع في أكتوبر من العام الماضي 2020، وهي تفترش الأرض في شوارع لندن، وتشرح مأساتها لشخص سعودي كان يصورها على ما يبدو من لهجته.

لكل ساذج جعل #هدى_العمري قضية إنسانية متناسياً خيانتها للوطن ولقيادته هنا مقطع يؤكد خبث هذه الحرباء حيث تحاول في ظل وجود شخص بريطانيا يحاورها أن تقول جمل مفصلية لها دلالات حقوقية، مخفية حقيقة وضعها، عكس الاستعطاف ومسرحية مقطعها مع الشخص الخليجي "الشارع مكانك الصحيح"#Game_Over pic.twitter.com/giWhglyn13 — محمد القصير Mohammad Alqusayer (@kasirma) April 18, 2020

وكشفت المعارضة السعودية أنها تعيش بلا مأوى منذ عام ونصف تقيم في الشارع وتأكل من أحد المطاعم التي يتعاطف زبائنها معها.

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وردت على المصور: “نعم، أنا سعودية واسمي معروف، هدى العمري … أنا مشردة هنا في هذا البلد”.

ثم أظهرت وثيقة بدت أنها بطاقة هوية عليها شعار المملكة السعودية دون إظهار تفاصيل الاسم وتاريخ الميلاد التي تم تغطيتها في مقطع الفيديو.

وزعمت هدى العمري أنها طلبت المساعدة من عدد من المعارضين السعوديين في لندن، وذكرت بالاسم غانم الدوسري ويحي عسيري مشيرة إلى أنهم رفضوا مساعدتها.

من جهته، قال “الدوسري” في تغريدة وقتها إن “المخابرات السعودية علمت باني احضر لهم عمل وبدأت في استخدام أساليبها وهي قتل المعارض جسديا إن امكن او قتله ماليا إن استطاعوا أو قتله معنويا وهذا ما يفعلونه الآن …. هذه الأساليب اصبح عندي حصانة منها مثل ما يقول صدام اصبح عندي حصانة مثل حصانة عمر بن الخطاب”.

ويقيم عدد كبير من المعارضين للنظام السعودي في لندن وعلى رأسهم غانم الدوسري وسعد الفقيه ويحي عسيري.

حيث أعلنوا معارضتهم علنا للنظام السعودي ورأوا في بريطانيا مكانا آمنا على حياتهم خوفا من بطش ابن سلمان.

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