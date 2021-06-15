غادة عبدالرازق تنشر صور أحدث إطلالة والجمهور لا يُصدّق أنّها جَدّة! (شاهد)

نشرت الممثلة المصرية غادة عبدالرازق صوراً جديدةً على حسابها الرسميّ في انستغرام، تُظهرها بلوك وتسريحة شعر ناعمة.

وعلّق أحدُ المتابعين على صورة غادة عبدالرازق بقوله إن شكلها “نفس شكل ياسمين صبري”.فيما قال آخر: “من يصدّق أنّها جدّة؟؟!”.

وكانت غادة عبدالرازق نشرت فيديو وصورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وقد اعتمدت تسريحة شعر مختلفة، ومكياجاً غير ملامحها كلياً.

View this post on Instagram A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek)

ولم ترفق غادة عبدالرازق صورتها بتعليق سوى إيموجي قلب، أما الفيديو فأوردت اسم خبير التجميل، والشعر كتعقيباً عليه.

View this post on Instagram A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek)

وشبه المتابعون غادة عبدالرازق بالممثلة اللبنانية نادين نجيم، وأكدوا أنهم اعتقدوها هي، بينما ذكر آخرون أنها أقرب إلى الممثلة السورية كندة حنا.

عُمر غادة عبدالرازق

وكانت كشفت غادة عبد الرازق عمرها الحقيقي مؤكدة أنها ليست مواليد 1965 كما هو شائع.

وأقسمت غادة أنها مواليد 1970، مستدلة ببطاقتها الشخصية، ونوهت إلى أنها ستحتفل ببلوغها 51 عاما في يوليو المقبل.

وتابعت غادة عبدالرازق خلال ندوة أجرتها مؤسسة “أخبار اليوم” المصرية: (ما هو الفارق إن كان عمري 60 أو 70 أو 80 عاما؟ هل هذا سيقلل من نجوميتي أو يزيدها، هل الممثل أصبح يتم تقييمه بعمره؟).

وحين سؤالها عن المخرج محمد سامي وسبب هجومه عليها، رفضت غادة الرد، وقالت: (موقفه الضعيف لا يسمح لي أن أرد عليه بعدما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن توقفها عن التعامل معه، بعد عرض أحدث مسلسلاته نسل الأغراب رمضان الماضي).

وأشارت عبد الرازق إلى أنها سبق وردت على محمد سامي، لكنها ترفض الآن الرد عليه بسبب ضعفه، وأضافت: (أرفض أن أكون السكين بعد أن سقط العجل)، مؤكدة أنها مستعدة للرد عليه حين يكون هناك موقف قوي من جديد.

ورحبت غادة عبدالرازق بفكرة التصالح مع محمد سامي على المستوى الشخصي فقط، وصممت على رفض التعاون معه في المستقبل.