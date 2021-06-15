ضاحي خلفان يغازل ولي عهد دبي: (مديون لك سيدي العمر كله)

غازل نائب قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك على إثر زيارة الأخير له بالمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة.

وفي تغريدة رصدتها “وطن”، عبر ضاحي خلفان عن شكره لولي عهد دبي، حيث نشر صورة لزيارته له في المستشفى معلقاً عليها بالقول: “في الأيام القليلة الماضية ألمت بي وعكة صحية فتفضل مشكوراً سيدي ولي العهد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بزيارتي في المشفى”.

في الأيام القليلة الماضية المت بي وعكة صحية فتفضل مشكورا سيدي ولي العهد سمو الشيخ حمدان بن محمد ٱل مكتوم بزيارتي في المشفى..دخل من جهة اليسار فقدمت كوعي الأيسر للسلام عليه في ظل هذه الظروف الراهنة..فأصر إلا أن يقبل رأسي…مهما شكرته لن اوفيه حقه.

مديون..لك سيدي العمر كله. pic.twitter.com/OcGVoVEAl5 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 13, 2021

ضاحي خلفان يغازل حمدان بن محمد بن راشد

وأضاف خلفان: “دخل من جهة اليسار فقدمت كوعي الأيسر للسلام عليه في ظل هذه الظروف الراهنة، فأصر إلا أن يقبل رأسي، مهما شكرته لن أوفيه حقه، مديون لك سيدي العمر كله”.

وتابع: “جزاك الله خيراً سيدي.. أنت لست حمداً واحداً ولكن حمدان”.

جزاك الله خيرا سيدي…أنت لست حمدا واحدا ولكن ….حمدان.. pic.twitter.com/AcIvghhkiI — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 13, 2021

وختم الفريق ضاحي: أبشر كل المحبين أنا بخير وعافية خرجت من المستشفى من يومين…الآن أتجول في جميرا”.

ابشر كل المحبين أنا بخير وعافية خرجت من المستشفى من يومين…الٱن اتجول في جميرا.💐💐💐💐 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 13, 2021

مواقف مخزية لضاحي خلفان

الجدير ذكره، أنه وفي الوقت الذي كانت فيه طائرات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب المجازر بحقّ الأطفال والنساء في عدوانها المتواصل على قطاع غزة، دعا ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، الى القضاء على حركة حماس، التي تقود المقاومة والرد على عدوان الاحتلال .

وهاجم ضاحي خلفان في سلسلة تغريداتٍ بحسابه في تويتر، حركة حماس وقادتها، والمقاومة الفلسطينية، دون ان يدين عدوان الاحتلال على غزة .

وقال خلفان في إحدى تغريداته: لا ينتظر من حماس بقيادة الإخوان واشراف إيران أي شئ يصلح الحال ويحقق الآمال.

واضاف: خالد مشعل (رئيس المكتب السياسي السابق لحماس) واسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي الحالي لحماس) جماعة اخوان..وجماعة الإخوان يبيعون ويشترون في الدين يتحالفون مع من يطعن في الصحابة الأخيار لرسول الله.. ما دام خامئني يدفع فهم عبيد المال.وفق زعمه

وذهب ضاحي خلفان بعيداً في هرطقاته، وقال: تمكنت اسرائيل من زرع حماس في قلب منظمة التحرير …لتجعلها المشكلة لحل القضية الفلسطينية وقد نجحت اسرائيل في صناعة حماس الإخوانية…الإخوان اساس البلاء!.

وتابع ان حماس خيار ايراني وخيار اسرائيلي!.حسب ادعائه

وقال ضاحي خلفان: على العرب القضاء على حماس!.

نصيحة من ضاحي خلفان لليهود

وفي وقت سابق، وجه ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، نصيحة إلى اليهود في اراضي الاحتلال الفلسطينية.

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وقال ضاحي خلفان في تغريدة: (سيكون آمن لليهود أن يعيشوا في الدول العربية بدلا من إصرارهم على البقاء في القدس، لأنهم بهذه التصرفات يثيرون على انفسهم مخاطر لا تحمد عقباها).

وأثارت تغريدة ضاحي خلفان ضجة واسعة بين المغردين، الذين طالبوه بأن تستضيف الإمارات اليهود في ظل التطبيع الذي يقوده حكام الإمارات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

خلفان الذي صمت طوال الأيام الماضية زاد في تغريدة ثانية قائلاً (الايام القليلة الماضية كنا نرى ممارسات عنصرية ضد العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية …فقط لأنهم في قلب القدس..هذه الصورة تعكس للعالم عنصرية وتطرف قبيح في شكله وممارسته.)!

صمت محمد بن زايد

وخلال التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، اكتفى محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بالإعراب عن قلقه إزاء “أحداث العنف” التي تشهدها القدس الشرقية.

وإرضاءً لإسرائيل، أكد ابن زايد، إدانته لـ “جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم الإنسانية”، فيما لم يتحدث بالمطلق عما يجري في قطاع غزة.

وشدد الشيخ بن زايد على “أهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك”.

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