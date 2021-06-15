زوجة خالد سامي تكشف تطوراً جديداً في صحته بعد توقف قلبه

تصدر اسم الفنان السعودي خالد سامي قائمة المواضيع الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، وذلك بعدما كشفت زوجته آخر تطورات وضعه الصحي.

خالد سامي لا يزال في غيبوبة

وقالت المعلمة السعودية عائدة العتيبي، زوجة خالد سامي، إن الأخير لا يزال يرقد داخل العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني بالمملكة.

وجاء نص تغريدة زوجة خالد سامي عبر (تويتر): (للاطمئنان عن حالة خالد سامي، مازال في الغيبوبة، ولكن حالته تسير نحو الأفضل والحمد لله).

للاطمئنان عن حالة #خالد_سامي مازال في الغيبوبة، ولكن حالته تسير نحو الأفضل والحمد لله 🙏🏻 — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) June 15, 2021

تركي سامي: لن أفقد الأمل

بينما قام نجل خالد سامي بنشر صورة قديمة لوالده، وذلك عبر حسابه على (تويتر)، وأرفقها بتعليق: (فلاش باك قبل ٤ سنوات، الله يقومك بالسلامة يا ابوي ياحبيبي كنت ولازلت بطلي احبك من صميم قلبي وماراح افقد الأمل ابدًا).

فلاش باك قبل ٤ سنوات، الله يقومك بالسلامة يا ابوي ياحبيبي كنت ولازلت بطلي احبك من صميم قلبي وماراح افقد الأمل ابدًا 🤍#خالد_سامي pic.twitter.com/XsuDchwRIW — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) June 15, 2021

وقبل نحو أسبوعين، شهدت حالة خالد سامي انتكاسة خطيرة حين توقف قلبه، وقال نجله تركي حينها إن العناية الإلهية أنقذت والده وعاد النبض إليه بعد خمس محاولات لإنعاشه.

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توقف قلب خالد سامي

وغرد تركي سامي عبر (تويتر) قائلاً: (اليوم كنت بفقد أبوي وربي لطف الحمدلله، وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاولة لإنعاشه وإنقاذ حياته والحمد لله رجع القلب ينبض).

اليوم كنت بفقد ابوي وربي لطف الحمدلله، وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاوله لأتنعاشه وانقاذ حياته والحمدلله رجع القلب ينبض ولكن الآن والدي غايب عن الوعي بأنتظار النتائج والله يعديها علينا على خير، مافي كلام يوصف مشاعري حاليًا لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم#خالد_سامي — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) June 2, 2021

وتابع نجل خالد سامي: (لكن الآن والدي غايب عن الوعي بانتظار النتائج والله يعديها علينا على خير، ما في كلام يوصف مشاعري حاليًا لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم).

تحسن ثم انتكاسات

وكان قد طرأ تحسن على حالة خالد سامي الصحية في يناير الماضي بعد 18 يوما من دخوله في غيبوبة.

وكتبت زوجة سامي حينها في تغريدة لها في (تويتر): (بشاير الخير هلت علينا بعد 18 يوم من الترقب. بدأ خالد بالاستجابة للأوامر والمثيرات الخارجية).

وأضافت: (إنه الله لا يتعاظم على قدرته شيء، فإذا ما أراد فعل شيء سبحانه فإنما يفعله ويخلقه بأمره الكوني، فالحمد لك ربي. على جزيل كرمك وعظيم فضلك، ورحمتك التي وسعت كل شيء شكرا للجميع).

بشاير الخير هلّت علينا🙏🏻

بعد 18 يوم من الترقب، بدأ #خالد_سامي بالاستجابة للأوامر والمثيرات الخارجية.#إنه_الله لا يتعاظم على قدرته شيء، فإذا ما أراد فعل شيء سبحانه فإنما يفعله ويخلقه بأمره الكوني؛ فالحمد لك ربي على جزيل كرمك وعظيم فضلك، ورحمتك التي وسعت كل شيء.💚#شكرًا للجميع💐 — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) January 28, 2021

وأكدت عائدة العتيبي أن سامي رفعت عنه أجهزة التنفس الصناعي داخل العناية المركزة، وبدأ في تحريك أطرافه وعينيه.

غيبوبة

ودائماً ما تُطلع عائدة العتيبي، جمهور زوجها خالد على آخر تطورات حالته الصحية، منذ نقله إلى المستشفى بسبب تعرضه. لانتكاسة صحية ودخوله في غيبوبة.

وكتبت العتيبي في إحدى تغريداتها: (للمحبين والأوفياء ولكل من سأل عن وضع خالد مازال في العناية. ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض).

وتابعت: (اللهم لا تفجعنا في من نحب، آمين الحمد لله على كل حال).

ثلاث جلطات في الدماغ

وكانت بداية مرض سامي حين أصيب بضيق وعدم القدرة على التنفس، مما استدعى نقله للمستشفى عن طريق الإسعاف.

وأظهرت نتائج فحص الرنين المغناطيسي الذي أجري للفنان خالد ، وجود ثلاث جلطات صغيرة في الدماغ، وتكلس في الشرايين.

وقالت عائدة العتيبي في تغريدة آنذاك: (الجديد في حالة ‎خالد بعد اجراء الرنين المغناطيسي، اظهرت النتائج بوجود ثلاث جلطات. صغيرة في الدماغ وتكلس في الشرايين، وهذه النتائج ليست سببًا في الغيبوبة الغير واضحة).

زراعة كلى

وكان الفنان السعودي خالد خضع لعملية جراحية لزراعة كلى بعد مضاعفات تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ونشر الإعلامي السعودي بدر آل زيدان، وقتها، صورة له من غرفة العمليات مطالباً له بالدعاء، حيث غرد قائلاً: (الفنان خالد سامي حالياً في غرفة العمليات لزراعة الكبد … دعواتكم للحبيب ابو تركي يقوم بالسلامة).

خالد سامي

ويعد خالد سامي (60 عاماً) من أهم فناني السعودية ، وولد بمدينة بريدة في منطقة القصيم شمال نجد.

وانطلق خالد سامي في أواخر السبعينات من القرن الماضي أي الجيل الثاني من جمعية الثقافة والفنون .

جاء ذلك بعدما تعرف خالد على الممثل محمد الكنهل الذي أخرج لهم إحدى المسرحيات في سشيه للجمعية كممثل مسرحي.

وهكذا كانت بداية سامي، وأول عمل له والذي ظهر فيه كممثل وعرفه الناس من بعد ذلك هو برنامج اوراق ملونه وبرنامج. من كل بستان زهرة الذي كان يقدم كل يوم موضوعا منفردا.

عمل خلال فترة من حياته في الدراما المصرية واستطاع إتقان اللهجة المصرية ومن أعماله أمام فردوس عبد الحميد مسلسل النوة.

ووضع خالد سامي بصمته في الفن الخليجي من خلال العديد من الأعمال الفنية، منها (طاش ما طاش) و(أبو رويشد) و(أبو العصافير) و (شباب البومب).

وحصل خالد سامي على ماجستير في الإخراج من جامعة كلورادو في أمريكا، فاستطاع أن يكون من النجوم الذين شكلوا الفن السعودي في مجالي الدراما والإنتاج.

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