تغريم جمال النجادة 267 ألف دولار بسبب ما قالته في تسجيل صوتي!

فرضت محكمة كويتية غرامة مالية ضخمة على الفاشينستا الكويتية جمال النجادة، كتعويض لوكيل النيابة العامة بعد إساءتها له عبر مقطع صوتي تم تداوله على نطاق واسع.

تعويض ضخم لوكيل النيابة

وبحسب ما أوردت صحيفة (القبس) الكويتية، فقد قضت المحكمة فرض غرامة بقيمة 80 ألف دينار (267 ألف دولار) على جمال النجادة.

وجاء الحكم على خلفية القضية التي أقامها وكيل النيابة ضد جمال النجادة، وطلبه تعويضاً عن الإساءة والألفاظ التي وجهتها إليه الفاشينستا بالمقطع الصوتي الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر.

النجادة تتطاول على متابعة

ولم تتعظ جمال النجادة من الأحكام الصادرة ضدها بسبب ألفاظها، فقد أثارت جدلاً واسعاً قبل أسابيع بردة فعلها العنيفة مع إحدى المتابعات التي طلبت منها الحديث عن تجربتها في السجن.

حيث كتبت إحدى المتابِعات لجمال: (جمال تحدثي لنا عن تجربتك وأنت في السجن)، لتنفعل الفاشينستا الكويتية. وتتطاول على المتابعة.

وجاء رد النجادة: (إذا أردتي يمكنني أن أتحدث عن تجربة والدتك في الحياة، أعرفها جيداً وأعرف تاريخها).

وتابعت: (للعلم، السجن أشرف من تاريخ والدتك).

مطالبة بمحاكمة جمال النجادة

هذا الرد غير المتوقع والعنيف من النجادة، أثار غضب الجمهور ضدها، ورأوا أن سؤال المتابعة بديهي كونها خرجت من السجن حديثاً، وأنها تجاوزت الخطوط الحمراء في الطعن بشرف والدة المتابعة، وطالبوا بمحاسبتها ونصحوا المتابعة باللجوء إلى المحكمة.

جمال النجادة (حرة)

وكانت محكمة تمييز الجنح في الكويت، قد قررت في فبراير الماضي إخلاء سبيل جمال النجادة، ووقف نفاذ حكم حبسها. لحين صدور الحكم النهائي.

وذلك بعدما قضت النجادة شهراً واحدً فقط في السجن، في قضية الإساءة لأعضاء النيابة في مقطع صوتي.

جاء ذلك استجابةً لطلب محاميها أحمد الجاسر بوقف تنفيذ العقوبة بحق موكلته جمال النجادة إلى حين الفصل في الطعن.

وبحسب ما أوردت حسابات إخبارية محلية حينها، فإن المحامي أحمد الجاسر ترافع شارحاً أسباب وقف تنفيذ العقوبة. وقوة موقف موكلته.

وبين الجاسر أوجه القصور في حكم الاستئناف المطعون عليه، وترجيح أدلة براءة موكلته جمال النجادة.

محكمة الجنح

وسبق أن رفضت السلطات الأمنية في الكويت إخلاء سبيل النجادة.

وذكرت حسابات كويتية عبر (تويتر) حينها، أن محكمة جنح التمييز، رفضت إطلاق سراح جمال النجادة، وأكدت استمرار سجنها. بعد تخفيف العقوبة من سنة إلى 3 أشهر.

وكانت محكمة الجنح بالكويت، قد قضت بحبس النجادة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وغرامة 1000 دينار. في قضية الإساءة لوكلاء النيابة. قبل أن تخفف محكمة الاستئناف مدة السجن.

تسجيل صوتي

وتأتي عقوبة جمال النجادة بعدما انتشر لها تسجيلاً صوتياً تطاولت فيه على وكلاء النيابة الذين حققوا معها. في قضية اتهامها بغسل الأموال. ضمن مجموعة مشاهير، وذكرتهم بألفاظ مجرمة بالقانون.

وكان مدير نيابة الإعلام والنشر بالكويت، قد أصدر قرارا في سبتمبر الماضي، بحجز الفاشينستا النجادة، إثر اتهامها. بالاساءة للنيابة العامة. في تسجيل صوتي، متداول بوسائل التواصل الاجتماعي.

هذا وقد سخرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان، من النجادة بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الجنح في الكويت بحبسها.

وأعادت مي العيدان حينها نشر خبر الحكم ضد جمال النجاة عبر (إنستجرام)، وأرفقته بتعليق جاء فيه: (الحكم على فاشينيستا كويتية بالحبس سنة وغرامة ألف دينار بتهمة الإساءة إلى أعضاء النيابة، أتمنى لك الأسوأ، وإن شاء الله بعد قضية غسيل الأموال ستنتهين تماماً).

وتابعت العيدان: (تستحقين ماحدث لك بسبب لسانك الطويل، وليكن درساً لتتأدبي مع أعضاء النيابة والقضاء مرة أخرى، مع أن أشكالك لا تحترم أحداً).

وأشادت الإعلامية الكويتية بالنيابة وقالت: (النيابة لها حشمتها ونحترم وكيل النيابة لأنه يمثل دولة، حين نقابلهم لا نمسك حتى هواتفنا احتراماً لهيبتهم، عاش القضاء الكويتي النزيه العادل وإن شاء الله يتأيد بالاستئناف وأوعدك أن أحضر لك إلى السجن كنافة وعطور من دار الطيب ).

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رفع التحفظ عن خمسة مشاهير

وكان النائب العام الكويتي قد أعلن قراره برفع التحفظ عن أموال وحسابات 5 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المتورطين في قضية غسيل أموال الشهيرة.

وقررت النيابة العامة رفع التحفظ عن أموال وحسابات عدد من المشاهير في البنوك المحلية وبينهم مشاري بويابس وفوز الفهد وجمال النجادة ومريم رضا وحليمة بولند وفرح الهادي.

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