بالصور: إريكسن يطمئن جمهوره بتغريده له من على سريره داخل المشفى

طمأن النجم الدنماركي كريستيان إريكسن 29 عامًا جماهيره بعد استقرار حالته الصحية، إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة أثناء خوضه مباراة منتخب بلاده أمام نظيره فنلندا، ضمن منافسات بطولة اليورو 2020 المؤجلة منذ صيف العام الماضي.

إريكسن وطمأنت جماهيره

وقد طمأن الدنماركي إريكسن لاعب منتخب الدنمارك، في تغريده له عبر حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، قائلاً: ” أنا بخير”.

وأردف إريكسن، ” شكرًا كبيرًا على التمنيات الجميلة والرائعة والرسائل من جميع أنحاء العالم، وهذا يعني الكثير لي ولعائلتي، وأنا بخير في ظل الظروف الحالية”.

واستكمل حديثه، أشعر بخير الآن، وسأشجع الزملاء في فريق الدنمارك في المباريات المقبلة، العبوا جميعًا من أجل الدنمارك”.

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وقد قام اللاعب الدنماركي “إريكسن” بإرفاق الرسالة صورة عبر في التغريده وهو يرقد على السرير مبتسمًا وهو يرفع إصبع الإبهام للدلالة على تحسن حالته الصحية وسلامته لجمهوره ومتابعيه.

الطبيب الدنماركي وإريكسن

وقال الطبيب الدنماركي “مارتن بويسن” الذي قام بإسعاف اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة بين منتخب فنلندا والدنمارك.

قائلاً: ” تم الطلب منا النزول إلى أرض الملعب عندما سقط كريستيان إريكسن، لم أره شخصيًا يسقط، لكن ما كان واضحًا أنه فقد الوعي”.

كابتن الدنمارك سيمون كاير #DEN اول من اسعف اريكسن بمنعه من بلع لسانه و عدّل وضعيته عشان يتنفس هو من طلب من اللاعبين عمل درع حول اريكسن من اجل خصوصية اللاعب كان يواسي زوجة اريسكن pic.twitter.com/wRxxJTlj7J — Hassän AFC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@HassanGooner10) June 12, 2021

وأردف بويسن، ” عندما وصلنا بالقرب منه، كان مستلقيًا على جنبه، وكان يتنفس وقمت بجس نبضه، لكأن فجأة فقد توقف القلب عن العمل كما شاهد الجميع، وقمنا بتدليك قلبه وإنعاشه من جديد”.

إريكسن والعودة إلى الحياة

واستكمل، ” وصل الفريق الطبي التابع لبطولة اليورو بسرعة إلى المكان، وبفضل مساعدته قمنا بما كان يتعين علينا القيام به، لقد نجحنا في إعادة اللاعب إريكسن إلى الحياة بعد توقف قلبه عن العمل”.

🚨🚨🚨 اريكسن : شكراً جزيلاً على تحياتكم و رسائلكم الرائعة والمذهلة من جميع أنحاء العالم، هذا يعني الكثير لي ولعائلتي، أنا بخير، لا يزال يتعين علي إجراء بعض الفحوصات في المستشفى، لكني أشعر أنني بخير، الآن سأشجع الأولاد في الدنمارك في المباريات القادمة#DEN #EURO2020 pic.twitter.com/Iv2GsAGyM0 — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) June 15, 2021

وتابع، ” وبعدها قمنا على وجه السرعة بنقل كريستيان إلى أقرب مشفى في العاصمة الدنماركية، حيث أجريت له الإسعافات الأولية وخضع للمزيد من الفحوصات قبل أن يتم الاطمئنان على حالته الصحية، ليعلن الاتحاد الأوروبي بعدها أن حالته مستقرة في بيان له”.

تفاصيل سقوط إريكسن

وقد تشابهت تلك الحادثة مع اللاعب الدنماركي إريكسن الذي سقط داخل أرضية الملعب في الدقيقة ال42 من زمن الشوط الأول من المباراة.

وكان يستقبل الكرة من زميله من رمية تماس من دون أي احتكاك مع أحد، إثر نوبة قلية مفاجئة، وقد تدخل على إثرها الطاقم الطبي على الفور لإجراء الاسعافات الأولية وإنعاشه.

كاسبر هجولماند المدير الفني لمنتخب الدنمارك 🗣️ 💬 كان قلقًا بشأن أسرته وعلينا، سألنا كيف نشعر، إريكسن دائما ما يظهر كرمه وجودة شخصيته، إريكسن يود منا أن نلعب، يشعر أنه يستطيع الخروج واللعب، كان من الجيد أن نرى ابتسامته.#يورو2020 pic.twitter.com/OpG7QZyzPr — Yallakora (@Yallakoranow) June 13, 2021

وقد توقفت المباراة إثر تلك الحادثة لنحو ساعة ونصف تقريبًا بين المنتخبين الدنماركي وفنلندا، بعد أن تمكنت الطواقم الطية من نقل اللاعب بسرعة إلى المشفى لتقلي العلاج.

وخرج كلا المنتخبين من أرضية الملعب، ليتم استئناف المباراة بقرار من قبل الاتحاد الأوروبي وبناء على طلب اللاعبين وسط التصفيق الحار من الجمهور.

مارتن شوتس وكيل أعمال كريستيان إريكسن:🎙️ إريكسن حالته جيدة..يريد أيضًا أن يعرف ماذا حدث ..كريستيان لا يستسلم، عليه فقط أن يستريح وسيبقى تحت الملاحظة حتى الثلاثاء..على أي حال سيشجع زملائه ضد بلجيكا.#يورو2020 pic.twitter.com/JnlnAnjopa — Yallakora (@Yallakoranow) June 14, 2021

بعد تأكدهم من استقرار الحالة الصحية للاعب واستعادة وعيه، لتنتهي المباراة بين الفريقين بفوز المنتخب الفنلندي بهدف نظيف دون رد.

ونالت حادثة إريسكن التعاطف الكبير من قبل النشطاء ومشاهير كرة القدم العالمية في أرجاء العالم، الذي تمنوا جميعًا السلامة والشفاء للاعب.

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