الكشف عن هوية طليقة محمد الصيرفي السعودية وجمالها يبهر المتابعين! (شاهد)

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، لأول مرة عن هوية زوجة الفنان الكويتي محمد الصيرفي السابقة، وصورتها.

زوجة محمد الصيرفي (بلوغر سابقة)!

ونشرت مي العيدان عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، صورة تجمع محمد الصيرفي بزوجته السعودية، وأرفقتها بتعليق: (لأول مرة صورة الفنان محمد الصيرفي مع زوجته السابقه البلوقر السعودية دودو).

وتباينت ردود الأفعال بين المتابعين، فمنهم من أثنى على جمالها، ومنهم من استغرب وجود بلوغر في السعودية بهذا الاسم.

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متابعون: (تشبه ليلى علوي)

وجاء في التعليقات: (‏أول مرة ادري عندنا وحدة اسمها دودو)، (خواتنا السعوديات عندكم بلوقر اسمها دودو !! افيدونا)، (حتى بقوقل مو موجودة).

وعلق آخرون على شكلها فكتب أحدهم: (مقبولة البنت وحلوة بس مكياجها سيء).

وشبهها آخر بالممثلة المصرية ليلى علوي، وقال: (تشبه ليلى علوي شوي).

وكتب آخر: (اصلا ملامحها عراقية مو سعودية).

وأثنى آخر على جمالها الطبيعي قبل ظهور الفلاتر، وكتب: (اشوفها جميلة وخصوصا انه اتوقع بفترة اللي تصوروا فيها كانت ملامح الاغلبية طبيعية ولا المكياج اللي لعب بالوجه).

وتحدث محمد الصيرفي لأول مرة عن زواجه من فتاة سعودية قبل أيام، وذلك في سياق حديثه عن مواصفات الزوجة التي يريدها الآن.

وقال محمد الصيرفي في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر برنامجها (كشف حساب)، إن زواجه بالفتاة السعودية لم يستمر أكثر من شهرين، مؤكداً أن العلاقة بينه وبينها مستمرة حتى الآن من دون أي مشاكل، لاسيما أنها شخصية جيدة بحسب تعبيره.

وأشار الصيرفي إلى أنه استفاد من تلك التجربة كثيراً، مضيفاً: (هي معايا لازالت بالسناب والنعم فيها كانت جميلة وغير محجبة).

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وأوضح الصيرفي أن نظرته للأمور اختلفت وأصبح يبحث عن الجمال والتدين والحجاب في زوجته المستقبلية، مضيفاً: (أبي زوجتي منقبة ومتدينة وجميلة جدًا ما أبي أصوم وفي النهاية أفطر على بصلة، أو أقوم الصبح وألاقي واحد من الربع جنبي).

وتابع: (أنا إنسان مزاجي وملول، أريد زوجة فائقة الجمال وتقدس الحياة الزوجية، في حريم ينزلون الرجال وفي ترفعهم، وين اللي ترفعني؟ كما أني غيور جداً).

مواصفات فتاة أحلام الصيرفي

وحين سألته مي العيدان عن رد فعله في حال تزوج فتاة جميلة وبدأ يقل جمالها بسبب الإنجاب أو ظرف آخر، قال محمد الصيرفي: (مدري إيش بسوي، بطلقها أو لاء، بس الحب يأتي بعد الزواج ويتحول لحب عِشرة).

وقال محمد الصيرفي إنه اكتسب خبرة بالحياة على مدار العشرين عاماً الماضية، وتغير كثيراً في حياته، ويرى أنه لو لم يستفد ويعلم نفسه سيكون إنساناً جاهلاً، مضيفاً: (الدنيا قاعدة تعلمني وتغيرت، الواحد لازم يعلم نفسه وأنا ساعات ما أنطر حد يكلمني).

(بلاوي السوشيال ميديا)

وهاجم الصيرفي بعض الأزواج المشهورين عبر (السوشيال ميديا)، ووصف ما يحدث من البعض منهم بالمصيبة، معبراً عن صدمته مما يحدث حيث تظهر الزوجة وتخفي وجه زوجها، رغم أن العكس هو المفترض أن يحدث بحسب تعبيره.

وأضاف الصيرفي: (أشوف أزواج يطلعون يرقصون، وفي وحدة تظهر وهي تقبل زوجها أمام الجميع، قاعدين نشوف بلاوي، ولكن في محترمات وايد).

ناصر القصبي والملحدين!

كما تحدث محمد الصيرفي خلال اللقاء عن خلافه مع الفنان السعودي ناصر القصبي، بسبب تصريح الأخير حول احترامه للملحدين.

وأوضح الصيرفي أنه لم يشن حرباً على ناصر القصبي كما تردد حينها، ولكنه فقط قال وجهة نظر مخالفة له، مؤكداً أنه يحبه جداً ولم يختلف معه سوى في قضية الملحدين.

وأشار محمد الصيرفي إلى أنه يستمع حاليا لعلماء يفسرون القرآن وكان بعضهم ملحدا في الأساس مثل الدكتور فاضل السمرائي، مشدداً على أنه لا يحترم الملحد الذي يرفض الاعتراف بوجود الله.

وأضاف الصيرفي أنه لا يزال مصرا على أنه لن يحترم أي شخص ملحد ولم يعد لصوابه، وأن دوره هو تقديم النصيحة للملحدين فقط وليس دعمهم.

الجدير بالذكر أن محمد الصيرفي (47 عاماً)، كانت بدايته الفنية بعام 1997 في مسلسل دلق سهيل، بينما بدايته الحقيقة كانت مع الفنانة حياة الفهد من خلال مسلسل جرح الزمن في عام 2001.

واشتهر الصيرفي خلال برنامج المقالب (صادوه) الذي قام خلاله باستضافة كبار الفنانين مثل الفنان عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي وحياة الفهد، واستمر بتقديم برامج المقالب مثل برنامج (هوب تاكسي) و(الأسنصيد) لكنها لم تحقق نفس النجاح.

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