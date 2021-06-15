إيقاف برنامج ريهام سعيد نهائياً وهذه حقيقة علاقة (أم نور) بالقرار!

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد وقف برنامجها (صبايا الخير) مؤكدة أن السبب ليس حلقة اليوتيوبر المصرية الشهيرة (أم نور) كما يُشاع.

ريهام سعيد: انتهى العقد فقط

وقالت ريهام سعيد في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، إن انتهاء البرنامج جاء بعد انتهاء عقدها مع قناة النهار، حيث كان عقدها عبارة عن سنة واحدة فقط، وانتهى العقد بين الطرفين دون وجود مشاكل على حد تعبيرها.

وتابعت ريهام: (لم أتعرض للوقف مثلما انتشر عبر السوشيال ميديا، وأنا حبيت أظهر وأوضح للناس أنا ما اتوقفتش، لكن عقدي انتهى مع القناة ولم يحدث أي خلاف مادي أو مهني بسبب حلقة أم نور التى عرضت بموافقة القناة والرقابة وكل الجهات التى راجعتها قبل عرضها).

وتابعت سعيد: (أنا محتاجة ارتاح وأشوف ولادى وأصيف، استراحة محارب زي ما بيقولوا لحد ما نعرف اللي جاي).

(اللي جاي أحلى)

ووعدت ريهام جمهورها باستمرار التواصل معهم، وقالت: (بس اللي جاي إن شاء الله أحلى وابقى عند حسن ظنكم وهتواصل معاكم على صفحاتي على فيس بوك وإنستجرام وأشوفكم على خير قريب جدا).

لكن أخبار متداولة أكدت أن الرقابة في مصر رفضت عرض حلقتين مصورتين لبرنامج ريهام سعيد، بذريعة احتوائهما على أعمال عنف، وهو ما جهل ريهام سعيد تعقد جلسة مع إدارة قناة (النهار) لإنهاء ظهورها عبر شاشتها.

ريهام سعيد وأم نور

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، تعرضت خلال الأيام الماضية، لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلقتها التي عُرضت على شاشة قناة النهار، وما سبقها من برومو تشويقي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي استضافت فيها اليوتيوبر المصرية (أم نور)، الشهيرة بمقاطع (الكفتة في غرفة النوم).

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وظهرت الإعلامية في الإعلان الترويجي للحلقة، وهي تتحدث من داخل غرفة أم نور، قائلة: (أم نور عاملة حالة، وفيديوهات ورقص دمها خفيف، وبتعمل كفتة حلوة أوي).

وعبر رواد السوشيال ميديا عن استيائهم من هذا الإعلان واستنكروا ظهورها على الشاشة واتهم البعض ريهام سعيد بالإفلاس والفشل في تقديم مادة إعلامية جديدة على الشاشة.

أزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش

وفي الشهر الماضي، جددت ريهام هجومهها على مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، وذلك بعد خلافاتهما التي بدأت حين طلبت الإعلامية المصرية، من شاكوش إحياء حفل تخرج أبنائها في الساحل الشمالي، ما تسبب في أزمة بينهما وصلت للمقاضاة.

وقالت سعيد خلال بث مباشر أيضاً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: (أنا عارفة إنه في واحدة زقته، فنصيحة مني يا شاكوش ماتخليش حد يزقك على حد، عشان الدنيا دوارة وممكن تلف ويتعمل معك كده، وشايفاك كواحد غلبان وتم استعمالك غلط).

وتابعت سعيد رسالتها لحسن شاكوش: (ماتطلعش تتكلم على أعراض ناس، عيب، فيه أصول، اطلع قول كذابة مابحبهاش، ما تطلعش تقول أنا شفت حاجات، ما ينفعش أجيب سيرتها أو أتكلم عنها، الحاجات إللي شفتها دي أكتر من الحاجات إللي بتشوفها في الأماكن إللي بتغني فيها).

وأضافت الإعلامية المصرية: (عيب أطلع أتكلم في أعراض حد، غلطت في أهلي وشرفي وعيالي إللي بتقول شفت حاجات مش عارفة إيه، أنت ما تحلمش تسلّم على عيالي لأنهم ناس محترمة جدًا).

واختتمت سعيد رسالتها لمطرب المهرجانات: (عيب الشهرة تغيّرك، شغلتك زي الدكتور لما تدخل حفلة خاصة أو فرح ما تطلعش تقول شفت إيه، وأنت غنيت للخمرة، والحشيش، وأماكن أنت عارف اسمها، وطالع تتكلم على عيالي إللي تعبت فيهم).

لكن ريهام سعيد حذفت البث المباشر من صفحتها بعد أيام.

حسن شاكوش: (شفت حاجات ما ينفعش أقولها)

وبدأت الأزمة بين الثنائي حين ظهرت ريهام في برنامج (شيخ الحارة والجريئة) رمضان الماضي، وقالت إن حسن شاكوش عدوها لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها ونجلتها لأول مرة لظروف تعليمهما خارج مصر ولكنه تعامل معها بتعال كبير).

وأوضحت ريهام سعيد أن شاكوش رحب بدعوتها وذهب للحفل بالفعل، ولكنه طلب مبلغا ماليا كبيرا له وللفرقة المرافقة ولكنها رفضته، وتفاوضت معه على مبلغ أقل.

وخرج حسن شاكوش ليرد على ريهام وقال: (المبلغ لم يكن مبالغا فيه وطلبت 30 ألف جنيها مصريا فقط، ولكنها أعطتني 10 آلاف جنيه، وهو ماتسبب في المشكلة).

وقال حسن شاكوش في تصريحات إعلامية: (أنا شفت حاجات لما رحت مينفعش اتكلم فيها، أنا مش هحكي عنها أي حاجة عشان عيب).

وأكد شاكوش أنه رفض في البداية حضور الحفل احتراماً لقرار منعه من الغناء من النقابة، مشدداً على أن ريهام سعيد صممت وقالت له إنه ليس حفلا غنائيا وسيلتقط بعذ الصور التذكارية مع أبنائها وأصدقائهم فقط.

وتابع: (هي قالتلي إن المكان فيه 20 شخص، لكن لقيت حوالي 300 شخص، فقلتلها مش هينفع دي حفلة، وحتى أمن المكان مكانش راضي يدخلني ليحصل شغب وقالتلي هتاخد 30 ألف عشان ربع ساعة وصورة، وفي الأخر قعدت وغنيت واخدت 10 آلاف اديتهم لفرقتي).

هذا وقد حددت محكمة جنح الجيزة جلسة في 28 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد، بتهمة سب وقذف حسن شاكوش.

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