فاطمة قاوقجي المترجمة المحجبة مع أردوغان خلال لقاء بايدن
فاطمة قاوقجي المترجمة المحجبة مع أردوغان خلال لقاء بايدن
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لفتت الأنظار .. مفاجأة عن المترجمة المحجبة التي اختارها أردوغان خلال لقائه بايدن

والدتها اول نائبة محجبة في البرلمان التركي

كتب وطن
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لفتت المترجمة المحجبة التي اختارها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه مع نظيره الأمريكي جو بايدن في بروكسل أمس الإثنين، الأنظار، وسط إشادات النشطاء.

المترجمة المحجبة مع أردوغان 

وقال مغرّدون إنّ المترجمة المحجبة هي فاطمة قاوقجي، مختصة بالعلاقات الدولية، وهي ابنة مروة قاوقجي، اول نائبة محجبة في البرلمان التركي، تم طردها واسقاط الجنسية عنها من الرئيس التركي حينذاك سليمان ديمريل، حيث منعها دخول البرلمان بحجابها مما أدّى لأزمة سياسية كبرى في البلاد.

وأسقطت الجنسية التركية من مروة قاوقجي على إثرها، وطوردت في أنحاء البلاد إلى أن هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

مروة قاوقجي
مروة قاوقجي

ورآى مغرّدون أن  اختيار أردوغان للمترجمة المحجبة فاطمة قاوقجي، فيه رسالة بأن من الرئيس التركي لمن يكرهون حجاب المرأة.

وقال أحد المغردين: (اردوغان يتحدث الإنجليزية بطلاقة، لكن في لقائه الرئيس الأمريكي بايدن بالأمس، أتى ومعه المترجمة المحجبة التي في الصورة).

وقال آخر: (المترجمة الخاصة بالرئاسة التركية التي حضرت قمة أردوغان وجو بايدن وقامت بترجمة حديث الرئيس أردوغان لنظيره الأمريكي مُحجبة أي فخر يتضائل أمام المرأة المُسلمة المُحجبة التي بلغت باجتهادها وارتقت عن جدارة لمثل هذه المكانة والثقة العالمية… وسلمت بطناً أتت … بك من أكرم التُرك).

أردوغان: اللقاء مع بايدن “إيجابي”

وعقب مشاركته في قمة الناتو، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في مؤتمر صحفي إن لقاءه مع نظيره الأمريكي جو بايدن في بروكسل، “كان إيجابيا”، وإنه وجه له دعوة لزيارة تركيا.

وأشار إلى أنه أجرى لقاء ثنائيا مع بايدن لأكثر من نصف ساعة، ومن ثم ترأسا اجتماع وفدي البلدين.

وأكد أنه أجرى “اجتماعا مثمرا” مع بايدن في أول لقاء يجمعهما وجها لوجه، عقب تولي الأخير الرئاسة.

ولفت إلى أنه بحث مع بايدن خلال اجتماع اليوم ما يمكن القيام به في مجال الصناعات الدفاعية واتفقا على أن يناقش وزراء الخارجية والدفاع الموضوع، ومن ثم يتخذان الخطوات اللازمة.

وردا على سؤال فيما إذا كان سيزور الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، أشار الرئيس أردوغان إلى أنه سيشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى افتتاح “البيت التركي” (الثقافي) بنيورك تزامنا مع الاجتماع.

وتابع: “ناقشنا بنهج بناء فرص التعاون في المجالات ذات المصالح المشتركة”.

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