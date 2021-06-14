من هي انتصار البوسعيدية طالبة الدكتوراه التي أصبحت حديث العمانيين؟

تصدر اسم طالبة الدكتوراه العمانية انتصار البوسعيدية ، محركات بحث مواقع التواصل في سلطنة عمان، بعد إعلان فوزها بالمركز الأول في مسابقة عالمية.

انتصار بنت خليفة البوسعيدية طالبة دكتوراه تخصص هندسة نفط بكلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس تحقق المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا في ورقتها البحثية عن دراسة تأثير إضافة البوليمر للمياه منخفضة الملوحة لزيادة إنتاجية النفط من الصخور الرسوبية pic.twitter.com/5XwaOpIUMv — واجهة عُمان🇴🇲 |SBQ_2 (@SBQ_2) June 14, 2021

انتصار البوسعيدية طالبة الدكتوراة

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن انتصار البوسعيدية طالبة الدكتوراة تخصص هندسة نفط بكلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس ، حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا في ورقتها البحثية “عن دراسة تأثير إضافة البوليمر للمياه منخفضة الملوحة لزيادة إنتاجية النفط من الصخور الرسوبية على الخواص الكهربائية بين النفط الخام (الماء) والصخور.”

انتصار بنت خليفة البوسعيدية طالبة دكتوراه تخصص هندسة نفط بكلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس تحقق المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا في ورقتها البحثية عن دراسة تأثير إضافة البوليمر للمياه منخفضة الملوحة لزيادة إنتاجية النفط من الصخور الرسوبية pic.twitter.com/PJxe2AkSGe — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 14, 2021

ونشرت جامعة السلطان قابوس بيان شكر وتقدير لطالبة الدكتوراه العمانية، عبر حساباتها بمواقع التواصل، وقالت في بيانها إن الجامعة تفخر بالطالبة انتصار بنت خليفة البوسعيدية وترجو لها دوام التوفيق والتميز.

•تفخر الجامعة بالطالبة انتصار بنت خليفة البوسعيدية وترجو لها دوام التوفيق والتميز 👏🏻🏅 pic.twitter.com/nwuOkEmQEe — جامعة السلطان قابوس (@SQU_Info) June 14, 2021

وكانت انتصار البوسعيدية قد أعلنت يوم 10 يونيو الجاري، فوزها في هذه المسابقة، وشاركت ذلك على حسابها بتويتر.

وكتبت وفق ما رصدت (وطن):”(وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ) بفضل الله وحمده حصلت اليوم على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا لأفضل ورقة علمية لفئة الدكتوراه لجمعية مهندسين النفط وتأهلت للمنافسة عالميا.”

(وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ)

بفضل الله وحمده حصلت اليوم على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا لأفضل ورقة علمية لفئة الدكتوراه لجمعية مهندسين النفط وتأهلت للمنافسة عالميا

شكرا د. لمياء على الإلهام @Lamya_alhaj @SQU_Info pic.twitter.com/pF0pByWaSW — Intisar (@BusaidiIntisar) June 10, 2021

كما تقدمت انتصار بالشكر للدكتورة لمياء الحاج، الأكاديمية والباحثة بجامعة السلطان قابوس، وعضو الأكاديمية العالمية للعلوم.

ولاقى فوز انتصار البوسعيدية بهذه المسابقة العالمية وتأهلها للمنافسة الدولية، ترحيبا وثناء واسعا بين العمانيين الذين أشادوا بنجاحها وتفوقها اللافت.

نفع الله بعلمك وعملك وجهدك الوطن وابنائه…

وعلى الجهات ذات الاختصاص استعاب هذة الكوادر والخبرات لتكون داعما للمستقبل تعطي مما تحوي من العلم والمعرفة وبهولاء المتميزين ترتقي وتبى الاوطان بعون الله وبحكمة ونظرة قائد المسيرة جلالة السلطان المعظم أعزه الله وابقاه. — راشد بن حميد الشهومي♿ (@ras6200) June 14, 2021

ما شاء الله تبارك الله ربنا يحفظها ويرعاها ونبارك لها ولأهلها وأنفسنا هذا التفوق والتألق والنجاح…

هؤلاء من يستحقوا الإحتفاء والإحتفال بهم واستقبالهم بالمطار وأتمنى من الذي قلل ويقلل من شأن العماني والعمانية وقدراتهم ومستواهم العلمي أن ينظر لهذة المبدعة وقرنائها من أبناء عمان… — نبيل الوضاحي (@AlwadhahiNabil) June 14, 2021

وطالب العديد من النشطاء الدولة بضرورة تكريمها واستغلال موهبتها وطاقتها، داخل الدولة مطالبين بدعم مثل هذه الكوادر الوطنية والطاقات الشابة والاستفادة منها.

حي فالها بارك الله فيها

عقبال إدارتها لأكبر شركات النفط

مثل هالكوادر تستغل لخدمة وطنها

وهي قدها بإذن الله تعالى — Sultan (@SultanAlkaabi85) June 14, 2021

نعم الاب الذي ربى ونعم الام التي سهرت وتعبت وانجبت تلك الابنه المطيعة المخلصه المشرفه لكل العرب وعمان

ابنه تلك الدوله التي تعودنا منها كل جميل

انتصار لك اسم ان يدل على القوة والتشريف

حفظك الله وحفظ والديك ومتعكم الله بالصحه والعافيه

ومزيدا من العلم والتقدم والنجاح — Mohammed Ali (@ssgGOLDEN) June 14, 2021

وكتب أحد النشطاء معلقا:”ويقولوا العماني ما مال شغل وما يتطور، وهذه واحدة من مئات العمانيين المبدعين ينتظروا التوظيف والإبداع في مجال عملهم”

ويقولوا العماني ما مال شغل وما يتطور وهذه واحدة من مئات العمانيين المبدعين ينتظروا التوظيف والإبداع في مجال عملهم — عُمانِي وحبي لوطني مقدس. (@omaniloving) June 14, 2021

وقال حساب باسم “أبو أحمد”:”العماني قادر إن شاء الله أينما حل لكن المشكلة في من يهمش العماني ويأتي بأصحاب الشهادات الوهمية ليملأ بهم المؤسسات ويوزع عليهم الوظائف كمن يوزع الحلوى على ضيوفه.”

العماني قادر إن شاء الله أينما حل لكن المشكلة في من يهمش العماني ويأتي بأصحاب الشهادات الوهمية ليملأ بهم المؤسسات ويوزع عليهم الوظائف كمن يوزع الحلوى على ضيوفه. — أبو أحمد 80 (@rashid1234781) June 14, 2021

وغرد آخر:”وينهم اللي يستعينو بالهنود شوفو إنجازات العماني”

وينهم اللي يستعينو بالهنود شوفو إنجازات العماني — المزاجي (@Sauodd707) June 14, 2021

وقال أحمد المتابعين:”ان شاءالله نشوفها وزيره للشركات النفظ بأذن الرحمن كل التوفيق لها وربي يحفظها”

ان شاءالله نشوفها وزيره للشركات النفظ بأذن الرحمن كل التوفيق لها وربي يحفظها — الحُبُّ وطن ❤🇴🇲 (@1881Omnia) June 14, 2021

سلطنة عُمان تفوز بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

وفي سياق آخر فازت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العمل، بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة 2021 -2024.

وتم ذلك من خلال انتخابات عقدت افتراضيا على هامش اعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدول؛ حيث أحرزت السلطنة ثاني أكبر نسبة تصويت من ضمن الدول المترشحة لمنصب عضو مناوب عن منطقة آسيا والمحيط الهادي.

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ويأتي هذا الانجاز نتيجة تضافر الجهود من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة في السلطنة لدعم مسيرة العمل دولياً.

والسلطنة عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1994، وترشحت لأول مرة لهذا المنصب، بهدف تعزيز مكانتها في مجال العمل والمساهمة بشكل فعال في تطوير معايير العمل الدولية.

400 فرصة للباحثين عن عمل

كما أكدت وزارة التربية والتعليم وجود 400 فرصة للباحثين عن عمل الراغبين في الالتحاق بالحقل التربوي ضمن ملحق الوظائف الذي أعلنته وزارة العمل.

وأشار ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، إلى أنه تمّت مراعاة فتح مجال المنافسة لمختلف التخصصات العلمية في فرص العمل.

مؤكدا أن توسيع دائرة المنافسة على هذه الوظائف لا يُلغي التخصصية التي نطمح إلى تحقيقها في البيئة المدرسية.

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