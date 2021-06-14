انتصار البوسعيدية
انتصار البوسعيدية
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من هي انتصار البوسعيدية طالبة الدكتوراه التي أصبحت حديث العمانيين؟

كتب وطن
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تصدر اسم طالبة الدكتوراه العمانية انتصار البوسعيدية ، محركات بحث مواقع التواصل في سلطنة عمان، بعد إعلان فوزها بالمركز الأول في مسابقة عالمية.

انتصار البوسعيدية طالبة الدكتوراة

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن انتصار البوسعيدية طالبة الدكتوراة تخصص هندسة نفط بكلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس ، حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا في ورقتها البحثية “عن دراسة تأثير إضافة البوليمر للمياه منخفضة الملوحة لزيادة إنتاجية النفط من الصخور الرسوبية على الخواص الكهربائية بين النفط الخام (الماء) والصخور.”

ونشرت جامعة السلطان قابوس بيان شكر وتقدير لطالبة الدكتوراه العمانية، عبر حساباتها بمواقع التواصل، وقالت في بيانها إن الجامعة تفخر بالطالبة انتصار بنت خليفة البوسعيدية وترجو لها دوام التوفيق والتميز.

وكانت انتصار البوسعيدية قد أعلنت يوم 10 يونيو الجاري، فوزها في هذه المسابقة، وشاركت ذلك على حسابها بتويتر.

وكتبت وفق ما رصدت (وطن):”(وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ) بفضل الله وحمده حصلت اليوم على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا لأفضل ورقة علمية لفئة الدكتوراه لجمعية مهندسين النفط وتأهلت للمنافسة عالميا.”

كما تقدمت انتصار بالشكر للدكتورة لمياء الحاج، الأكاديمية والباحثة بجامعة السلطان قابوس، وعضو الأكاديمية العالمية للعلوم.

ولاقى فوز انتصار البوسعيدية بهذه المسابقة العالمية وتأهلها للمنافسة الدولية، ترحيبا وثناء واسعا بين العمانيين الذين أشادوا بنجاحها وتفوقها اللافت.

وطالب العديد من النشطاء الدولة بضرورة تكريمها واستغلال موهبتها وطاقتها، داخل الدولة مطالبين بدعم مثل هذه الكوادر الوطنية والطاقات الشابة والاستفادة منها.

وكتب أحد النشطاء معلقا:”ويقولوا العماني ما مال شغل وما يتطور، وهذه واحدة من مئات العمانيين المبدعين ينتظروا التوظيف والإبداع في مجال عملهم”

وقال حساب باسم “أبو أحمد”:”العماني قادر إن شاء الله أينما حل لكن المشكلة في من يهمش العماني ويأتي بأصحاب الشهادات الوهمية ليملأ بهم المؤسسات ويوزع عليهم الوظائف كمن يوزع الحلوى على ضيوفه.”

وغرد آخر:”وينهم اللي يستعينو بالهنود شوفو إنجازات العماني”

وقال أحمد المتابعين:”ان شاءالله نشوفها وزيره للشركات النفظ بأذن الرحمن كل التوفيق لها وربي يحفظها”

سلطنة عُمان تفوز بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

وفي سياق آخر فازت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العمل، بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة 2021 -2024.

وتم ذلك من خلال انتخابات عقدت افتراضيا على هامش اعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدول؛ حيث أحرزت السلطنة ثاني أكبر نسبة تصويت من ضمن الدول المترشحة لمنصب عضو مناوب عن منطقة آسيا والمحيط الهادي.

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ويأتي هذا الانجاز نتيجة تضافر الجهود من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة في السلطنة لدعم مسيرة العمل دولياً.

والسلطنة عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1994، وترشحت لأول مرة لهذا المنصب، بهدف تعزيز مكانتها في مجال العمل والمساهمة بشكل فعال في تطوير معايير العمل الدولية.

400 فرصة للباحثين عن عمل

كما أكدت وزارة التربية والتعليم وجود 400 فرصة للباحثين عن عمل الراغبين في الالتحاق بالحقل التربوي ضمن ملحق الوظائف الذي أعلنته وزارة العمل.

وأشار ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، إلى أنه تمّت مراعاة فتح مجال المنافسة لمختلف التخصصات العلمية في فرص العمل.

مؤكدا أن توسيع دائرة المنافسة على هذه الوظائف لا يُلغي التخصصية التي نطمح إلى تحقيقها في البيئة المدرسية.

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