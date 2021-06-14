من هو عيساوي فريج الوزير العربي الوحيد في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

ضمت الحكومة الإسرائيلية السادسة والثلاثين، التي نالت الثقة اسم الوزير العربي، عيساوي فريج الذي سيشغل منصب وزير التعاون الإقليمي.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس على حكومة جديدة، برئاسة نفتالي بينيت زعيم حزب “يمينا” وهي ائتلاف من 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي.

وحصلت هذه الحكومة على أصوات مؤيدة لها من 60 عضوا بالكنيست مقابل معارضة 59؛ لتصبح الحكومة رقم 36 في تاريخ إسرائيل.

كما تضم الحكومة، وللمرة الأولى، حزبا عربيا هو “القائمة الموحدة”، برئاسة منصور عباس.

השר לשיתוף פעולה אזורי הנכנס, עיסאווי פריג', לפני צילום התמונה המסורתית עם הנשיא: "זה רק יביא טוב לציבוריות הישראלית" pic.twitter.com/2T2zfew5U9 — כאן חדשות (@kann_news) June 14, 2021

عيساوي فريج ابن بلدة كفر قاسم

وبرز اسم عيساوي فريج (58 عاماً) في تشكيلة الحكومة الجديدة عن حزب ميرتس اليساري، الذي حصل على ثلاث مناصب وزارية، ولديه 6 نواب في الكنيست.

فريج هو ابن بلدة كفر قاسم، ولد عام 1963، متزوج وله 7 أبناء، وهو عضو في “ميرتس” منذ 25 عاما.

يشير موقع الكنيست على الإنترنت إلى أن عيساوي يحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة من الجامعة العبرية في القدس، وعضو في مجلس إدارتها، كما عمل مدقق حسابات.

أصبح فريج عضواً في الكنيست الإسرائيلي عن “ميرتس” في الكنيست التاسع عشر عام 2013، والعشرين 2015، والواحد والعشرين 2019.

الوزير العربي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، كان نائبا لرئيس الكنيست العشرين، كما شغل عضوية العديد من اللجان البرلمانية.

عيساوي فريج … ابن بلدي ووزير في حكومة الاصلاح والاعمار الاسرائيلية يؤدي القسم القانوني في مراسم تنصيبه اليوم .. لا pic.twitter.com/ew9RcpQUiJ — muzher badir (@BadirMuzher) June 13, 2021

من هو عيساوي فريج؟

ويقول الكنيست في موقعه الإلكتروني، إن فريج رجل الأعمال قدّم مشروع قانون لتثبيت اللغة العربية في المناهج الدراسية في إسرائيل.

كما عمل على إلزام الهيئات العامة باستثمار ما لا يقل عن 10% من ميزانية حملاتها الإعلانية لصالح الحملات الإعلانية باللغة العربية.

وبادر عيساوي إلى قانون يضمن أن البرامج التي تبثها سلطة الإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية تعكس الخطاب داخل المجتمع العربي.

ورفع التماساً إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل، جنبا إلى جنب مع المحامي عيران ليف، مطالبين بمحاكمة المستوطنين قتلة عائلة دوابشة الفلسطينية.

وقال فريج، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إنه قرر المشاركة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة “من أجل صنع التغيير المنشود”.

وأكد أن سيعمل على وقف العنصرية ضد المجتمع العربي في إسرائيل، كما أكد سعيه لبلورة اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية.

أبرز شخصيات الحكومة الجديدة

وتتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، من مزيج من الأحزاب السياسية التي ليس لديها كثير من القواسم المشتركة، إلا الرغبة في الإطاحة برئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.

فالائتلاف يمتد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، ومن المتوقع أن تركز الحكومة في الغالب على القضايا الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من المخاطرة بكشف الانقسامات الداخلية، في محاولة لمعالجة قضايا سياسية رئيسية.

رئيس الوزراء نفتالي بينيت

ويقود بينيت حزب “يمينا” القومي المتطرف الذي يؤيد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وقد حقق ثروة طائلة في مجال التكنولوجيا الفائقة بإسرائيل، قبل أن يدخل عالم السياسة في 2013.

وسبق أن خدم بينيت في حكومات قادها نتنياهو فيما مضى، وشغل آخر مرة منصب وزير الدفاع، وسيكون أول زعيم لإسرائيل يضع القلنسوة التي يعتمرها اليهود المتطرفون.

وزير الخارجية يائير لبيد

يرأس لبيد حزب يسار الوسط “هناك مستقبل”، وكان المخطط الرئيسي للحكومة الجديدة، ورغم أن حزبه هو الأكبر في الائتلاف فقد وافق على اقتسام السلطة مع بينيت لضمان أغلبية برلمانية، وسيشغل منصب وزير الخارجية لمدة عامين، ثم يتولى رئاسة الحكومة حتى نهاية فترتها.

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وقد استقال من عمله مذيعا تلفزيونيا في 2012 وشكل حزبه الخاص، ليفي بوعده بتخفيف الضغوط المالية على الطبقة الوسطى. كما يسعى لإنهاء كثير من الامتيازات التي يتمتع بها اليهود المتطرفون التي تمولها الحكومة، وهي مصدر شكوى منذ زمن للعديد من الإسرائيليين العلمانيين.

وزير الدفاع بيني غانتس

كان غانتس -وهو قائد عسكري سابق يرأس حزب الوسط “أزرق أبيض”- يمثل قبل عامين فقط أفضل أمل للمعارضة في الإطاحة بنتنياهو، لكنه وافق على الانضمام لنتنياهو في حكومة “وحدة وطنية”، وهو قرار أغضب الكثيرين من أنصاره.

وزير المالية أفيغدور ليبرمان

وهو مهاجر يميني متطرف من مولدوفا يعيش في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وكان شخصية سياسية بارزة خلال السنوات العشر المنصرمة، فقد انضم لحكومات نتنياهو، ومن بين مناصبه كان منصب وزير الدفاع، لكنه استقال منه أيضا.

وكوزير للمالية سيتعين عليه كبح جماح عجز الميزانية الذي تضخم خلال جائحة كورونا، وقال كذلك إنه سيحاول تغيير الوضع الراهن بين الحكومة والأقلية الدينية المتشددة القوية سياسيا في إسرائيل، والتي تشكل الدعامة الأساسية لحكومة نتنياهو المنتهية ولايتها.

وزير العدل جدعون ساعر

كان ساعر منافس نتنياهو الرئيسي في حزب الليكود، لكن الأخير بذل قصارى جهده لإبقائه بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن المناصب الحساسة، ولشعوره بالإحباط دشن ساعر محاولة فاشلة للقيادة ثم انفصل عن الحزب.

وبصفته رئيسا لحزب “أمل جديد”، سيشغل ساعر منصب وزير العدل، حيث سيشرف على النظام القانوني ويصبح عضوا في مجلس الوزراء الأمني.

منصور عباس

القائمة العربية الموحدة الصغيرة التي يتزعمها عباس ستكون أول حزب من الأحزاب العربية داخل الخط الأخضر يشارك في حكومة إسرائيلية.

ومن المتوقع أن يشغل عباس منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء، ويستهدف التفاوض على زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي للبلدات والقرى العربية.

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