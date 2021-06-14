لن تُصدّقوا كيف أصبح شكل ملك أحمد زاهر! (شاهد)

نشرت ملك أحمد زاهر، ابنة الفنان المصري المعروف، فيديو عبر حسابها في انستغرام، يُظهرها كيف كانت، ثمّ كيف اصبحت بعدما فقدت وزنها الزائد .

وتضمن الفيديو الذي نشرته ملك على طريقة (تيك توك) صوراً لها بالوزن الزائد، وأخرى تُظهرها كيف أصبحت بعدما نجحت في معركتها للتخلص من وزنها.

ملك أحمد زاهر بوزن زائد

وكانت ملك أحمد زاهر بوزن زائد عن الحد قليلاً، ولكنها خلال الفترة الماضية أبهرت الجمهور بفقدانها الوزن بشكل ملحوظ.

وملك هي الابنة الكبرى للفنان أحمد زاهر، وهي من مواليد 1 يوليو عام 2002.

ودخلت ملك مجال التمثيل برفقة شقيقتها “ليلى”، بعد إقناع الفنان تامر حسني لوالدهما للمشاركة معه في فيلم “كابتن هيما”.

كما شاركت ملك مع شقيقتها ليلى في عدد من الأفلام بينها: “عمر وسلمى” بجزئيه الثاني والثالث و”كلبي دليلي”، و”بنات العيلة”، و”القاصرات”، وأخيراً مسلسل “لؤلؤ” الذي عُرض في شهر رمضان الفائت، وجسّدت فيه ملك شخصية “منة” .

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