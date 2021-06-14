محمد الصيرفي بعد طلاق زوجته السعودية: (لا أريد أن أصوم وأفطر على بصلة)!

تحدث الفنان الكويتي محمد الصيرفي لأول مرة عن زواجه من فتاة سعودية، وذلك في سياق حديثه عن مواصفات الزوجة التي يريدها الآن.

وقال محمد الصيرفي في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر برنامجها (كشف حساب)، إن زواجه بالفتاة السعودية لم يستمر أكثر من شهرين، مؤكداً أن العلاقة بينه وبينها مستمرة حتى الآن من دون أي مشاكل، لاسيما أنها شخصية جيدة بحسب تعبيره.

محمد الصيرفي يتحدث عن زوجته السعودية

وأشار الصيرفي إلى أنه استفاد من تلك التجربة كثيراً، مضيفاً: (هي معايا لازالت بالسناب والنعم فيها كانت جميلة وغير محجبة).

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وأوضح الصيرفي أن نظرته للأمور اختلفت وأصبح يبحث عن الجمال والتدين والحجاب في زوجته المستقبلية، مضيفاً: (أبي زوجتي منقبة ومتدينة وجميلة جدًا ما أبي أصوم وفي النهاية أفطر على بصلة، أو أقوم الصبح وألاقي واحد من الربع جنبي).

وتابع: (أنا إنسان مزاجي وملول، أريد زوجة فائقة الجمال وتقدس الحياة الزوجية، في حريم ينزلون الرجال وفي ترفعهم، وين اللي ترفعني؟ كما أني غيور جداً).

مواصفات فتاة أحلام الصيرفي

وحين سألته مي العيدان عن رد فعله في حال تزوج فتاة جميلة وبدأ يقل جمالها بسبب الإنجاب أو ظرف آخر، قال محمد الصيرفي: (مدري إيش بسوي، بطلقها أو لاء، بس الحب يأتي بعد الزواج ويتحول لحب عِشرة).

وقال محمد الصيرفي إنه اكتسب خبرة بالحياة على مدار العشرين عاماً الماضية، وتغير كثيراً في حياته، ويرى أنه لو لم يستفد ويعلم نفسه سيكون إنساناً جاهلاً، مضيفاً: (الدنيا قاعدة تعلمني وتغيرت، الواحد لازم يعلم نفسه وأنا ساعات ما أنطر حد يكلمني).

(بلاوي السوشيال ميديا)

وهاجم الصيرفي بعض الأزواج المشهورين عبر (السوشيال ميديا)، ووصف ما يحدث من البعض منهم بالمصيبة، معبراً عن صدمته مما يحدث حيث تظهر الزوجة وتخفي وجه زوجها، رغم أن العكس هو المفترض أن يحدث بحسب تعبيره.

وأضاف الصيرفي: (أشوف أزواج يطلعون يرقصون، وفي وحدة تظهر وهي تقبل زوجها أمام الجميع، قاعدين نشوف بلاوي، ولكن في محترمات وايد).

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ناصر القصبي والملحدين!

كما تحدث محمد الصيرفي خلال اللقاء عن خلافه مع الفنان السعودي ناصر القصبي، بسبب تصريح الأخير حول احترامه للملحدين.

وأوضح الصيرفي أنه لم يشن حرباً على ناصر القصبي كما تردد حينها، ولكنه فقط قال وجهة نظر مخالفة له، مؤكداً أنه يحبه جداً ولم يختلف معه سوى في قضية الملحدين.

وأشار محمد الصيرفي إلى أنه يستمع حاليا لعلماء يفسرون القرآن وكان بعضهم ملحدا في الأساس مثل الدكتور فاضل السمرائي، مشدداً على أنه لا يحترم الملحد الذي يرفض الاعتراف بوجود الله.

وأضاف الصيرفي أنه لا يزال مصرا على أنه لن يحترم أي شخص ملحد ولم يعد لصوابه، وأن دوره هو تقديم النصيحة للملحدين فقط وليس دعمهم.

عبدالحسين عبدالرضا وخوف المخرجين منه

كما تحدث الممثل الكويتي عن ذكرياته مع مواطنه الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا بعد تقديمه 3 أعمال درامية معه.

وقال الصيرفي إن الفنان الراحل كان قامة كبيرة ومدرسة ولكن (للأسف كان المخرجون يخافون من توجيهه أو التعليق على أدائه وهذا خطأ رغم أنه لم يكن لديه مشكلة مع التوجيه).

وأشار الصيرفي إلى أنه خلال بروفات مسلسل (الحيالة) قال للفنان الراحل إنه من الأفضل أن يقول هذه الجملة وهو جالس فنظر له بقوة فخاف أن يكون قد أغضبه، ولكنه تفاجأ بعدها أثناء التصوير أنه فعل ما نصحه به.

وأكد محمد الصيرفي على أنه لو كان هناك مخرج تجرأ على توجيه عبدالرضا، لقدم إبداعات أكبر مما قدمه بكثير.

محمد الصيرفي يقبل قدم والدته

وفي سياق آخر، سبق أن أثار محمد الصيرفي جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشر صورة له وهو يقبل أقدام والدته .

وعلّق (الصيرفي) على صورته حينها بالقول: (نصيحه لكل فنان عاق وانسان عاق لوالديه اتق الله في نفسك الفلوس تروح وتجي اما الام والابو ما يتعوضون الله يرحم ابوي ويخليلي امي ودوم اصبح عليها وابوس ريولها الجنه تحت اقدام الامهات).

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وتراوحت تعليقات المغرّدين على صورة الفنان الكويتي بين من أشادوا ببرّه بوالدته، فيما انتقده آخرون، واعتبروا أنه يفعل ذلك من أجل الرياء، وانّ بإمكان أن يحتفظ ببّره لوالدته دون أن ينشر الصورة .

الجدير بالذكر أن محمد الصيرفي (47 عاماً)، كانت بدايته الفنية بعام 1997 في مسلسل دلق سهيل، بينما بدايته الحقيقة كانت مع الفنانة حياة الفهد من خلال مسلسل جرح الزمن في عام 2001.

واشتهر الصيرفي خلال برنامج المقالب (صادوه) الذي قام خلاله باستضافة كبار الفنانين مثل الفنان عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي وحياة الفهد، واستمر بتقديم برامج المقالب مثل برنامج (هوب تاكسي) و(الأسنصيد) لكنها لم تحقق نفس النجاح.

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