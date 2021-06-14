عمانتل تختبر بنجاح شبكة 5G المحسنة .. هكذا سيستفيد منها العُمانيون

نجحت الشركة العمانية للإتصالات ( عمانتل) في اختبار النطاق العالي للجيل الخامس 5G في مقرها الرئيسي في مدينة العرفان في سلطنة عمان تحت إشراف هيئة تنظيم الاتصالات.

وأظهر اختبار 5G باستخدام mmWave ، والذي اختتم بنجاح مؤخرًا بالاشتراك مع Ericsson ، قدرات شبكة محسّنة مع عرض النطاق الترددي mmWave أكثر من عدة مرات من سرعة 5G الحالية.

وأثبتت التجربة قدرة عمانتل على تقديم سرعات متعددة (جيجابت) للمستخدم النهائي مع وظائف تجميع الحامل المكون من ثماني خلايا باستخدام أحدث حلول (ستريت ماكرو ملم) من إريكسون وميزات برامج الجيل الخامس المتقدمة. استخدمت التجربة نطاقًا تردديًا للناقل يبلغ 800 ميجاهرتز عند 26 جيجاهرتز.

تعزيز قدرات 5G للمستهلكين والشركات

يمهد اختبار 5G الناجح من عمانتل الطريق لتعزيز قدرات 5G للمستهلكين والشركات في جميع أنحاء السلطنة.

قد تتمثل الخطوة التالية في تعزيز 5G بشكل كبير لتجربة المستخدم في النقاط الساخنة للنطاق العريض للأجهزة المحمولة عند استخدام الإنترنت الثابت والمتنقل خاصة في الأماكن المزدحمة مثل المهرجانات والمناسبات.

ستعمل التكنولوجيا أيضًا على تمكين تطبيقات الصناعة ذات زمن الوصول المنخفض مثل الواقع المعزز (AR) وتطبيقاته والروبوتات وغيرها من التقنيات المستقبلية.

سرعات بيانات وعرض نطاق ترددي أعلى

وقال الدكتور علي الهاشمي ، مدير عام الشبكات في عمانتل ، إن تقنية mmWave 5G هي حجر الزاوية لشبكات الجيل الخامس القادمة، مما يسمح بسرعات بيانات أسرع وعرض نطاق ترددي أعلى بكثير من أي وقت مضى.

ويمهد نجاح اختبار 5G مع إريكسون الطريق للعديد من التطبيقات الأخرى حيث فتحت 5G إمكانيات لحلول أحدث وأكثر ذكاءً في كل مجال من مجالات الحياة اليومية والأعمال.وفق (timesofoman)

وقال: يسر عمانتل أن تتعاون مع إريكسون في هذا الأمر وتتطلع إلى تطبيقات جديدة مثيرة حيث تفتح رؤية عمان 2040 فصلاً جديدًا في مشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سلطنة عمان “.

من جهته، قال عبد الله البلوشي ، المدير الإقليمي لشركة إريكسون عُمان: “الجيل الخامس جاهز لتحويل الصناعات والمجتمع. سوف تتمتع عمانتل بزيادة في السعة وسرعات متعددة جيجابت على الهواء مع وصول لاسلكي ثابت. تدعم تقنية الموجات المليمترية من إريكسون عمانتل في تحقيق معدلات بيانات قياسية وقدرة هائلة على شبكات الجيل الخامس مما يمهد الطريق لتمكين رؤية عُمان 2040. ”

عمانتل . رائدة في قدرات شبكة 5G

وشهدت السنوات القليلة الماضية ظهور عمانتل كشركة رائدة في قدرات شبكة 5G.

كما أن العديد من التجارب الميدانية الحية ، تليها إدخال تقنية Massive MIMO في بعض محافظات عمان لجلب نقل البيانات عبر الشبكات عالي السرعة لمشتركيها ، وضعت الأساس للإطلاق الرسمي لخدمات 5G اللاسلكية الثابتة في عُمان في أواخر عام 2019 ، تليها بواسطة 5G للجوال في عام 2021.

وركزت التجارب الميدانية ، التي أجريت لأول مرة في نوفمبر 2017 في المقر الرئيسي لشركة عمانتل ، على اختبار قدرات التكنولوجيا على الأرض من حيث الجاهزية والسرعة والاستجابة.

وبناءً على نجاح هذه التجارب الحية ، والتي أجريت أيضًا في مناطق استراتيجية اقتصادية مثل الدقم وصحار ، مضت عمانتل في نهاية المطاف في تقديم قوة هذه التكنولوجيا لمشتركيها.

وأكدت نتائج هذه التجارب على موثوقية شبكة عمانتل 5G والفوائد التي ستضيفها إلى الثورة الصناعية الرابعة من خلال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وتم تعيين 5G لتغيير حياة الأعمال والشركات بشكل جذري. لقد أحدثت بالفعل ثورة في قطاعات مثل النفط والغاز والتعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والترفيه من خلال توفير السرعة وتشغيل الحلول الرقمية وآليات الاستجابة السريعة وتقليل التكاليف التشغيلية للمشاريع الكبيرة.