“شاهد” بعد حادثة الدنماركي إريكسن في اليورو.. سقوط لاعب أخر مغشيًا عليه

شهدت الدوري الكازاخستاني للدرجة الأولى الممتازة لكرة القدم، حادثة مشابهة لما حصل مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن 29 عامًا في مباراة مع منتخب بلاده أمام نظيره فنلندا، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة اليورو 2020.

إريكسن والحادث المتشابه

وقال موقع “Sports.kz”، تعرض المدافع ليف كورغين بالسقوط مغشيًا عليه في الدقيقة ال20 من زمن الشوط الأول، خلال مباراة جمعت فريق كايرات جاستار وأوكجيتبيس.

وركض لاعبو الفريقين وحكم المباراة تجاه اللاعب لمساعدته، فيما تدخل الطاقم الطبي لتقديم الإسعافات الأولية الطارئة للاعب على الفور.

Что за наваждение? В первой лиге Казахстана сегодня во время матча игрок…упал в обморок 😨 Слава богу, защитник команды «Кайрат-Жастар» Лев Кургин уже пришёл в себя. И мы ему тоже желаем скандинавской силы духа! 💪💪💪 📽️kazfootball pic.twitter.com/Ed5fUcJXE1 — Metaratings (@LigaTV) June 13, 2021

وأوضح الموقع، أنه تم نقل اللاعب كورغين إلى المشفى في مدينة ألماتي الكاراخستانية، فيما توقفت المباراة ين الفريقين لمدة 10 دقائق قبل أن تم استئنافها بعد ذلك الحادث.

كايرات وحالة كورغين

وفي ذات السياق، قال نادي كريرات جاستار في بيان رسمي له عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، قائلاً: ” لا شيء يهدد صحة مدافع فريق كريرات جاستار ليف كورغين، حيث شعر بتوعك وسقط على عشب أرضية الملعب”.

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وأردف، ” تم نقل اللاعب إلى المشفى لتلقي العلاج وحالته مستقرة، ويتواجد اللاعب الآن في مقر النادي تحت إشراف الأطباء، ونريد أن نعرب عن امتناننا للجميع وعلى جهود الدعم الطبي”.

سقوط إريكسن واليورو

وقد تشابهت تلك الحادثة مع اللاعب الدنماركي إريكسن الذي سقط داخل أرضية الملعب في الدقيقة ال42 من زمن الشوط الأول من المباراة أمام منتخب فنلندا في بطولة اليورو.

وكان يستقبل الكرة من زميله من رمية تماس من دون أي احتكاك مع أحد، إثر تعرضه لنوبة قلية مفاجئة، وقد تدخل على إثرها الطاقم الطبي على الفور لإجراء الاسعافات الأولية وإنعاشه.

سيمون كايير ركض لتعديل وضعية اريكسن لعدم بلع لسانه وبعد ذلك قام استدعاء اللاعبين لعمل درع حول اللاعب من اجل الخصوصية ويواسي زوجة اريكسن. قائد كبير. pic.twitter.com/IVetyqDzrq — فهد العتيبي (@OfficiaI_Fahad) June 12, 2021

وتوقفت المباراة إثر تلك الحادثة لنحو ساعة ونصف تقريبًا بين المنتخبين الدنماركي وفنلندا، بعد أن تمكنت الطواقم الطية من نقل اللاعب بسرعة إلى المشفى لتقلي العلاج.

وخرج كلا المنتخبين من أرضية الملعب، ليتم استئناف المباراة بقرار من قبل الاتحاد الأوروبي وبناء على طلب اللاعبين وسط التصفيق الحار من الجمهور، بعد تأكدهم من استقرار الحالة الصحية للاعب واستعادة وعيه.

#منظر_مرعب عاجل – يويفا يعلن تأجيل مباراة الدنمارك وفنلندا بعد إصابة إريكسن الخطيرة لحظة إصابة اريكسون الخطيرة pic.twitter.com/UpjhVQMUDS — الوسط الرياضي (@wastsport) June 12, 2021

ونالت تلك حادثة التعاطف الكبير من قبل النشطاء ومشاهير كرة القدم العالمية في العالم، الذي تمنوا جميعًا السلامة والشفاء للاعب.

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