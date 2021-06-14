حنان ترك تحسم الجدل حول عودتها إلى التمثيل بعد نشر صورتها بدون حجاب!

تصدر اسم الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، وذلك بعد نشرها صورة جديدة حسمت الجدل المثار حول خلعها الحجاب قبل أيام.

حنان ترك: (نعم الله علينا كثيرة)

ونشرت حنان ترك صورة لها عبر حسابها الرسمي على (تويتر) وهي مُبتسمة برفقة زوجها، وترتدي الحجاب ولا تضع أي مساحيق تجميل، وأرفقتها بتعليق: (نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك).

نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك 💖❤️ pic.twitter.com/ev6YwIzyL1 — Hanan Turk (@HanannTurk) June 12, 2021

واعتبر متابعو ترك أن نشرها هذه الصورة، كان رداً غير مباشر على الفنانة المصرية منة شلبي، والتي نشرت قبل أيام صورة قديمة تجمعها بالفنانة المعتزلة.

حنان ترك قبل ارتدائها الحجاب

وظهرت ترك مع منة شلبي في الصورة بلا حجاب، وعلقت منة: (وحشتيني اوي و دائما في القلب يا حب).

وحشتيني اوي و دائما في القلب يا حب ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/5rW98q7svE — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) June 9, 2021

ولم تعترض ترك على الصور، فقد ردت على منة قائلة: (حبيبتي يا منجو … وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب).

حبيبتي يا منجو … وحشتينيييييي ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب 🥰😍🙏 — Hanan Turk (@HanannTurk) June 9, 2021

وهو ما فسره البعض بأنها إشارة لعودة ترك مرة أخرى للتمثيل، بعد غياب 9 سنوات، وخلع الحجاب.

حملة لحذف صورة حنان ترك

وشن مغردون حملة واسعة عبر (تويتر) طالبوا خلالها بحذف صورة ترك بدون حجاب، احتراماً لها، واستبدالها بصورة أخرى.

ومن بين التعليقات: (مع احترامى ليكي يا أستاذة منة ولصفاء نيتك اكيد بس ياريت تشيلي الصورة وتحطيلها صورة بالحجاب افضل).

وكتب آخر: (طيب ماتحطلها صورة بالحجاب، ليه بس بشعرها).

وعلى نفس النمط علقت مغردة: (‏‎طب ليه تحطي صورتها بشعرها وهي انسانة محجبة وملتزمة دلوقتي؟).

ووجه آخر رسالة لمنة شلبي قال فيها: (لو وحشتك فعلاً وتتمنيلها الخير إحذفي الصورة دي.. عشان هي دلوقتي بقت إنسانة محجبة وملتزمة.. ربنا يهدي الجميع).

(أتمنى حذف جميع أفلامي)!

وسبق أن تفاعل ناشطون على موقع التواصل تويتر بشكل كبير مع تغريدة نسبت لحنان ترك تمنت فيها لو تم حذف جميع أفلامها القديمة التي تظهر فيها بدون حجاب.

الحساب غير موثق باسم حنان تُرك ولكنه يحظى بعدد كبير من المتابعين كتب ما نصه: (كم تمنيت لو حذفوا جميع افلامي كنت فيها بلا حجاب).

وتسببت التغريدة التي تم حذفها وحذف الحساب بشكل كامل لاحقاً، بجدل واسع ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء الذين عبروا عن تضامنهم مع حنان.

آخرون قالوا إنهم أصيبوا بالحيرة، مع وجود أكثر من حساب للفنانة المصرية عبر (تويتر).

ولم يصدر أي رد فعل من حنان ترك حينها حول ما جاء في الصفحة وهل تخصها أم لا، ومع ذلك تتحدث كثيراً عنها وعن حياتها.

سما المصري: حنان ترك ستفعلها مثل حلا شيحا

كما أشعلت الراقصة الاستعراضية سما المصري أزمة مقارنة بين حنان ترك وحلا شيحا التي أعلنت خلع الحجاب عام 2018، والعودة من جديد إلى الفن بعد غياب دام 12 عامًا.

وقالت سما المصري حينها في فيديو لها عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب): (رسالة للأستاذة حلا شيحا وحنان ترك هتروحوا مني فين، حنان هتقلع الحجاب زي حلا وافتكروا كده كويس، ولما ده يحصل هبقى أقول ليه خلعته، وإيه الأسباب اللي دعتني لإعلان هذا الأمر حاليًا).

وكانت حلا شيحة قد علقت على فيديو سما المصري قائلة: (سما المصري تقصف جبهة حلا شيحة وتتنبأ بخلع حنان ترك الحجاب)، وردت عليها قائلة: (يعني إيه تقصف جبهة دي؟ هو إحنا في حرب؟ ومين سما دي؟).

كما ردّت حنان ترك على سما المصري ونفت في تصريحاتٍ لها أنباءً حول خلعها الحجاب.مؤكدةً أنّ هذا الأمر يخصّها هي فقط.

وأضافت حينها: (كل ما يخص تعاليم ديني هو علاقة بيني وبين الله، وليس من حق أحد التدخل فيها على الإطلاق).

وحول حذف صورها من على موقع تبادل الصور (إنستغرام)، قالت: (الأمر كله حرية شخصية).

اعتزال حنان ترك

واعتزلت الفنانة حنان ترك، الفن في شهر أغسطس من عام 2012، حيث أنها وقتها أصدرت بيانا، من أجل إيضاح كافة الأسباب.

وقالت ترك: (قررت بفضل الله اعتزال التمثيل، ففي اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها).

ولفتت إلى أن (أخت تريز) هو المسلسل الأخير لها في عالم التمثيل، ويدور حول علاقة المسيحيين والمسلمين، من خلال قصة فتاتين توأم افترقتا وهما رضيعتين، وقدمت حينها حنان دور إحدى الفتاتين، والعمل تأليف بلال فضل وإخراج حسام الجوهري.