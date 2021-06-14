حمد بن خليفة
حمد بن خليفة
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الشيخ حمد بن خليفة: اثيوبيا رفضت حصارنا بينما مصر تحاصر غزة منذ 20 عاماً (شاهد)

كتب وطن
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لأمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة، ينتقد فيه اجتماع الدوحة بشأن سد النهضة.

الشيخ حمد بن خليفة: اثيوبيا امتنعت عن حصار قطر 

وقال الشيخ حمد بن خليفة، إن اثيوبيا امتنعت عن المشاركة في محاصرة بلاده بعد تلقيها طلبا بذلك، فيما تحاصر مصر غزة منذ 20 سنة.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غير عادي في قطر، الثلاثاء، لبحث تطورات قضية سد النهضة الضخم على النيل الأزرق.

ويُعقد الاجتماع (غير العادي) للمجلس بناء على طلب من مصر والسودان، وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة.

وتعقد إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على سد النهضة.

أما مصر فتخشى أن يعرض السد إمداداتها من المياه للخطر، في حين يساور السودان القلق من تأثيره على تدفق المياه إليه.

ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة حول السد.

وتعثرت مرارا المحادثات التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم.

وأرجعت الدولتان فشل المحادثات التي يرعاها الإتحاد الأفريقي إلى “التعنت الإثيوبي”.

وتقول إثيوبيا إنها تعتزم الانتهاء من المرحلة الثانية من ملء السد في موسم الفيضان المقبل، وهي خطوة يرفضها السودان ومصر قبل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا.

وطالبت مصر والسودان المجتمع الدولي بالتدخل “لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب”.

ووصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، في 14 يونيو، إلى العاصمة القطرية الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبيل يومين من عقد الاجتماع العربي.

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