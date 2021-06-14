حفل ماجن في السعودية يثير ضجة مع فتيات متبرجات ومشروبات روحية: (لن ننقطع)!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد يوثق ” حفل ماجن ” في أحد مناطق السعودية، تخلله وجود فتيات بملابس فاضحة ورقص مختلط.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي تابعته (وطن)، عشرات الأشخاص في حفل خاص، بمكان مغلق، وترقص الفتيات مع الشباب على أنغام الأغاني الخليجية، ويظهر مجموعة أخرى تتناول ممنوعات ومشروبات كحولية، بينما لم يتم تحديد المدينة التي أُقيمت بها هذه الحفلة.

الحفلة المقصودة، واللي يحلف بأنها لن تنقطع.. pic.twitter.com/4HVwsQYgOX — WHR (@whrumor) June 13, 2021

وبفيديو آخر من نفس المكان، يظهر بعض الشباب ينظفون مكان الحفل الماجن، ويقول أحدهم: (والله ما تنقطع هذه الحفلات، والله ما تنقطع).

بعد تداول مقطع لحفلة ماجنة مليئة بالممنوعات، يخرج أحدهم بكل بجاحة و "يهايط": "والله ما ننقطع" pic.twitter.com/TJ8lJpJdTW — WHR (@whrumor) June 13, 2021

حفل ماجن وغضب ومطالبات بملاحقة المتورطين

وأثار المقطع غضب السعوديين الذين لا يزالون يتمسكون بقيم المجتمع المحافظ، وطالبوا بإلقاء القبض عليهم، فكتب مغرد: (مجاهرة، رخاصة، مستوى متدني ، هجمية ، هياط ، نورميز ، قباحة اشكال واجساد ، والله والله مستغرب ليش يوصلون للمرحله هذي جميع انواع العيوب في سهترتهم ومستانسين بعد !!).

مجاهره ، رخاصه ، مستوى متدني ، هجمية ، هياط ، نورميز ، قباحة اشكال واجساد ، والله والله مستغرب ليش يوصلون للمرحله هذي جميع انواع العيوب في سهترتهم ومستانسين بعد !! 😓 https://t.co/N5NbjHCsmK — ESCANOR (@xxoxxb) June 13, 2021

وعلق آخر: (ننتظر تم القبض).

وأشار ناشط إلى التناقض الذي يحمله أصحاب الحفل، وكتب: (هم نفسهم اللي يقولو لخواتهم وجهك عوره غطيه).

هم نفسهم اللي يقولو لخواتهم وجهك عوره غطيه https://t.co/vjUNl6h6e3 — fif (@Outoftheway0) June 13, 2021

بينما استغرب آخر وجود الفتيات وقال: (ياخي انا مستغرب ذولا البنات ما عندهم أهالي كيف كذا ! وكيف الوحدة تسمح لها نفسها بانها تصير رخيصة).

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ووافقه آخر الرأي قائلاً: (يارب تستر على بناتنا وخواتنا والله أوجعني المقطع اذا في بنات أهلهم واثقين فيهم ويسون كذا يارب تهديهم وتصلح قلبهم وعقلهم يارب أن تصلح حالهم شباب وبنات).

يارب تستر على بناتنا وخواتنا والله أوجعني المقطع اذا في بنات أهلهم واثقين فيهم ويسون كذا يارب تهديهم وتصلح قلبهم وعقلهم يارب أن تصلح حالهم شباب وبنات — snurenna🌿 (@2Oe2ExIld3X2iuk) June 13, 2021

وكان لأحد الناشطين رأي آخر، وكتب: (ذي ثاني حفلة تظهر وكل ما يمسكون مجموعة بس تغريم مافي لا عقوبات ولا سجن…للمعلومية ترا في ناس يدعمونهم من تحت لتحت حتى الغبي يدري مافي مشهور يطلع كذا ويضحي بنفسه ويصور الا وعارف انه في ناس تدعمه وبتتكفل بالتغريم وما بيضمن السجن وبياخذ فلوس فوقها).

ذي ثاني حفله تظهر وكل م يمسكون مجموعه بس تغريم مافي لا عقوبات ولا سجن…للمعلومية ترا في ناس يدعمونهم من تحت لتحت حتى الغبي يدري مافي مشهور يطلع كذا ويضحي بنفسه ويصور الا وعارف انه في ناس تدعمه وبتتكفل بالتغريم وم بيضمن السجن وبياخذ فلوس فوقها 👍🏻 — هاشم (@w8_5m) June 13, 2021

وعلق آخر: (بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء ، انا اسغرب من الناس اللي تعصي وبكل بجاحه تجاهر وكأن المعاصي صارت مباحه الله لا يسخط علينا).

بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء ، انا اسغرب من الناس اللي تعصي وبكل بجاحه تجاهر وكأن المعاصي صارت مباحه الله لا يسخط علينا . — معاذ . (@Mo_alsulmi) June 13, 2021

ملابس شبه عارية ورقص في حفل فاضح

وجاء هذا الحفل بعد يومين فقط من تداول فيديو يوثق حفل فاضح في أحد مناطق العاصمة الرياض.

وظهر بالفيديو المتداول أول أمس فتيات بملابس جريئة يرقصن أمام مجموعة من الشباب الذين كانوا يهتفون ويصفقون لهن.

وفي مقطع آخر من نفس المكان، يظهر أحد المغنيين على مسرح، بينما يقوم الحضور المختلط ما بين فتيات وشباب بالرقص والتفاعل في مشهد دخيل على المجتمع السعودي.

حي اليرموك!

وتساءل المغردون حول المنطقة التي شهدت هذا الحفل، وتبين أنها في حي اليرموك شرق الرياض، والذي يُعتبر أكبر أحياءها.

وتباينت ردود الأفعال حول المقطع، فمنهم من حاول أن يؤكد أنه ليس في الرياض كما تم التحديد عبر خرائط جوجل، ومعظمهم هاجم وانتقد التغيرات التي تشهدها المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حكم نهائي بحق مشاهير الحفل الخادش

إلى هذا، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة، أصدرت عقوبات تتجاوز 3 ملايين ريال، بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي أقاموا حفل خادش للحياء فجر موجة غضب قبل أيام.

ووجهت الهيئة السعودية لهم تهم مخالفة الإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.

وأعلنت الهيئة أنه ضبط 14 شخصا من مشاهير التواصل الاجتماعي (مواطنين ومقيمين) مخالفين لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية لحضورهم حفل تدشين منتج تجميلي.

كما تم ضبط مجموعة تجارية (شركة شخص واحد) وصدر بحقها غرامة 400,000 ريال.

هذا وتم ضبط 12 شخصا (7 مواطنين و5 مقيمين) صدرت بحقهم مخالفات تراوح بين 50 ألف ريال و300 ألف ريال.

وذلك بعد رصد مخالفات تمثلت في التصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والدعوة إلى ذلك، وبلغ إجمالي قيمة المخالفات 3,050,000 ريال.

انفلات مشاهير السعودية

ويشار إلى أنه قبل أسبوعين انتشرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي لحفل وصف بالـ (خادش) حضره مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا.

ووثقت المقاطع ​حفل راقص​ مختلط فجر موجة غضب لدى الرأي العام في البلد، مخالفا بذلك آداب وتقاليد المجتمع السعودي، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة ​فيروس كورونا​.

مسكين توني خاشه اشوف سناباته لقيت الفيد محذوف خايف من الترند ؟ #انفلات_مشاهير_بالسعوديه pic.twitter.com/qvZPwRKocD — Nad (@whnaad) May 30, 2021

وتصدر وسم (​انفلات مشاهير بالسعوديه​) الترند خلال الأيام الماضية، وطالب النشطاء السلطات بضرورة محاسبة هؤلاء وجعلهم عبرة.

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