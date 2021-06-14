حفل ماجن في السعودية
حفل ماجن في السعودية
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حفل ماجن في السعودية يثير ضجة مع فتيات متبرجات ومشروبات روحية: (لن ننقطع)!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد يوثق ” حفل ماجن ” في أحد مناطق السعودية، تخلله وجود فتيات بملابس فاضحة ورقص مختلط.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي تابعته (وطن)، عشرات الأشخاص في حفل خاص، بمكان مغلق، وترقص الفتيات مع الشباب على أنغام الأغاني الخليجية، ويظهر مجموعة أخرى تتناول ممنوعات ومشروبات كحولية، بينما لم يتم تحديد المدينة التي أُقيمت بها هذه الحفلة.

وبفيديو آخر من نفس المكان، يظهر بعض الشباب ينظفون مكان الحفل الماجن، ويقول أحدهم: (والله ما تنقطع هذه الحفلات، والله ما تنقطع).

حفل ماجن وغضب ومطالبات بملاحقة المتورطين

وأثار المقطع غضب السعوديين الذين لا يزالون يتمسكون بقيم المجتمع المحافظ، وطالبوا بإلقاء القبض عليهم، فكتب مغرد: (مجاهرة، رخاصة، مستوى متدني ، هجمية ، هياط ، نورميز ، قباحة اشكال واجساد ، والله والله مستغرب ليش يوصلون للمرحله هذي جميع انواع العيوب في سهترتهم ومستانسين بعد !!).

وعلق آخر: (ننتظر تم القبض).

وأشار ناشط إلى التناقض الذي يحمله أصحاب الحفل، وكتب: (هم نفسهم اللي يقولو لخواتهم وجهك عوره غطيه).

بينما استغرب آخر وجود الفتيات وقال: (ياخي انا مستغرب ذولا البنات ما عندهم أهالي كيف كذا ! وكيف الوحدة تسمح لها نفسها بانها تصير رخيصة).

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ووافقه آخر الرأي قائلاً: (يارب تستر على بناتنا وخواتنا والله أوجعني المقطع اذا في بنات أهلهم واثقين فيهم ويسون كذا يارب تهديهم وتصلح قلبهم وعقلهم يارب أن تصلح حالهم شباب وبنات).

وكان لأحد الناشطين رأي آخر، وكتب: (ذي ثاني حفلة تظهر وكل ما يمسكون مجموعة بس تغريم مافي لا عقوبات ولا سجن…للمعلومية ترا في ناس يدعمونهم من تحت لتحت حتى الغبي يدري مافي مشهور يطلع كذا ويضحي بنفسه ويصور الا وعارف انه في ناس تدعمه وبتتكفل بالتغريم وما بيضمن السجن وبياخذ فلوس فوقها).

وعلق آخر: (بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء ، انا اسغرب من الناس اللي تعصي وبكل بجاحه تجاهر وكأن المعاصي صارت مباحه الله لا يسخط علينا).

ملابس شبه عارية ورقص في حفل فاضح

وجاء هذا الحفل بعد يومين فقط من تداول فيديو يوثق حفل فاضح في أحد مناطق العاصمة الرياض.

وظهر بالفيديو المتداول أول أمس فتيات بملابس جريئة يرقصن أمام مجموعة من الشباب الذين كانوا يهتفون ويصفقون لهن.

وفي مقطع آخر من نفس المكان، يظهر أحد المغنيين على مسرح، بينما يقوم الحضور المختلط ما بين فتيات وشباب بالرقص والتفاعل في مشهد دخيل على المجتمع السعودي.

حي اليرموك!

وتساءل المغردون حول المنطقة التي شهدت هذا الحفل، وتبين أنها في حي اليرموك شرق الرياض، والذي يُعتبر أكبر أحياءها.

وتباينت ردود الأفعال حول المقطع، فمنهم من حاول أن يؤكد أنه ليس في الرياض كما تم التحديد عبر خرائط جوجل، ومعظمهم هاجم وانتقد التغيرات التي تشهدها المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حكم نهائي بحق مشاهير الحفل الخادش

إلى هذا، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة، أصدرت عقوبات تتجاوز 3 ملايين ريال، بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي أقاموا حفل خادش للحياء فجر موجة غضب قبل أيام.

ووجهت الهيئة السعودية لهم تهم مخالفة الإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.

وأعلنت الهيئة أنه ضبط 14 شخصا من مشاهير التواصل الاجتماعي (مواطنين ومقيمين) مخالفين لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية لحضورهم حفل تدشين منتج تجميلي.

كما تم ضبط مجموعة تجارية (شركة شخص واحد) وصدر بحقها غرامة 400,000 ريال.

هذا وتم ضبط 12 شخصا (7 مواطنين و5 مقيمين) صدرت بحقهم مخالفات تراوح بين 50 ألف ريال و300 ألف ريال.

وذلك بعد رصد مخالفات تمثلت في التصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والدعوة إلى ذلك، وبلغ إجمالي قيمة المخالفات 3,050,000 ريال.

انفلات مشاهير السعودية

ويشار إلى أنه قبل أسبوعين انتشرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي لحفل وصف بالـ (خادش) حضره مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا.

ووثقت المقاطع ​حفل راقص​ مختلط فجر موجة غضب لدى الرأي العام في البلد، مخالفا بذلك آداب وتقاليد المجتمع السعودي، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة ​فيروس كورونا​.

وتصدر وسم (​انفلات مشاهير بالسعوديه​) الترند خلال الأيام الماضية، وطالب النشطاء السلطات بضرورة محاسبة هؤلاء وجعلهم عبرة.

حفل ماجن في السعودية يثير ضجة مع فتيات متبرجات ومشروبات روحية: (لن ننقطع)!

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