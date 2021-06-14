الجزائرية ياسمين نيار تتصدر محركات البحث بعد تسريبها محادثة خاصة مع محمد السبكي

تصدر اسم المطربة الجزائرية ياسمين نيار ، تريند موقع “غوغل”، بعد نشرها جزء من محادثة خاصة لها مع المنتج المصري محمد السبكي، ما تسبب في جدل واسع.

وتسببت ياسمين بجدل واسع بعدما أثيرت أزمة جديدة بينها وطليقها المنتج محمد السبكي، بعد أن كشفت مؤخرا عن محاولاتها الابتعاد عنه منذ فترة انفصالهما.

ياسمين نيار ومحمد السبكي

وعند سؤالها حول استمرار زواجها من المنتج محمد السبكي أم لا؟، نشرت نيار جزءا من محادثة لها مع طليقها وهو يستعطفها للعودة مرة أخرى.

وأرفقت بها تعليقا قائلة: “أنت فعلا كنت متزوجة السبكي؟، ده سؤال من متابع إمبارح ودا ردي عليه، صباح الخير لكل أحبابي الغاليين، أنا لا أرجع لرجل ظلمني، زواج طلاق الحمد لله، طلعت منه بأقل الخساير، ولح الساعة عايز أرجعله وأنا مش عايزة”.

وخلال ردودها على متابعيها قالت ياسمين نيار: “عزة نفسي ما تسمحلي أرجع مع شخص ظلمني ولو كنت أموت عليه ما أرجع.”

وأكملت:”أنا كنت بإيده وهو خسرني، كان مفكرني كل النسوان اللي عرفهم، خسارة في رجال ما تحس بقيمة الإنسانة اللي معه إلا بعد ما تبعد عنه، والعكس صحيح بنات يحسو بقيمة الرجل بعد الفراق”.

وردت في تعليق على البوست أيضا:”هو المرأة شو هي بالزواج انا كنت بنظف البيت لاني نظيفة واعمل شغل البيت عادي واعمل اكل لاني طباخة ماهرة وكل شي نظيف والبس والبيت كله بارفان وطلباته اوامر.”

وأكملت:”وبالفراش اعمله كل شي وحافظ علي دواءه ومواعيدها وبتناقش معه في امور العمل وانصحه وووووووو شو بده اكثر من هيك وانا يمرض انا حده وكل شي يطلبه تحت امرك بالاحترام والمحبة وامينة علي ماله ولا اخذ ايدي علي مليم لان فلوسي معي الحمد ل الله هيدي ما يعرف النعمة عشان هيك يتوسل اليوم ارجعله”.

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وقالت في تعليق آخر :«بتذكر لما قررت اتركه واطلع من بيته طلعت فيه وقلت ليه محمد آخر مرة تشوف هذا الوجه وإذا رجعت شفتني وقعدت معي تف على وجهي واخذت ليموزين ورحت على الفندق مشوار ساعتين بكاء على الحقرة لي حقرني كل الاحاسيس كانت مختلطة بس حسيت حالي وحيدة في بلد غريب وصلت على الفندق طلبت من موظف شراء تذكرة سفر سريعة للرجوع لسويسرا بلدي لان محمد كان ما بده ارجع على بلدي ومن يوم لي رجعت اخذت قرار عدم العودة ليه».

وأضافت : «الرجل لما يكون بين اديه امرأة أصغر منه وطيبة ويتيمة وحنونة وشايفتك كل الناس وكل الحياة وما عندهاش حد ولا تخونك ولا تتطلع في غيرك وكل طلباتك اوامر ليه تحقرها؟ هاذي كانت قصتي معه».

واختتمت: «لحد الساعة يطالبني بالرجوع ليه وانا ما بدي».

من هي ياسمين نيار التي اشتهرت بصورها العارية؟

ياسمين نيار من مواليد الجزائر عام 1990 ولديها الجنسية السويسرية.

بدأت مشوارها الفني عام 2016، وأول أعمالها الغنائية بعنوان «بشويش».

قامت ياسمين منذ فترة بمقاضاة الفنان عصام كاريكا بسبب تعاقدها معه على أغنية ولم يكتمل الاتفاق.

لديها 3 ملايين و300 ألف متابع عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتشتهر نيار بإثارة الجدل حول صورها العارية التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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