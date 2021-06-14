الأرجنتين تتعادل في مستهل مشوارها أمام تشيلي في بطولة كوبا أمريكا

تعادل منتخب الأرجنتين أمام نظيره منتخب تشيلي في أولى مواجهاته في بطولة كوبا أمريكا 2021، والتي جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” سانتوس الأولمبي”، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

هدف التقدم لمنتخب الأرجنتين

وأحرز أولى أهداف اللقاء قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا في الدقيقة ال 33 بتسديدة قوية سجلها اللاعب على يسار حارس المرمى المنافس.

وقد حاول منتخب تشيلي من تدارك الأمر وتسجيل هدف التعادل في الشوط الأول لكنه فشل في ذلك، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم منتخب الأرجنتين بهدف نظيف دون رد.

تشيلي وهدف التعادل

ومع مجريات الشوط الثاني من اللقاء، نجح منتخب تشيلي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة ال57 عن طريق إدواردو فارغاس، مع المحاولات المتكررة للمنتخب الأرجنتيني في تسجيل هدف الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة الثمينة إلا أنه فشل في ذلك، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي لكلا المنتخبين.

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تشكيلة منتخب الأرجنتين

ولعب المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” 43 عامًا بتشكيلة أساسية أمام منتخب تشيلي، حيث كان في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

ليونيل ميسي يقود تشكيل منتخب الأرجنتين أمام تشيلي 🐐🇦🇷#CopaAmerica pic.twitter.com/EkMkgF09ee — جول العربي – Goal (@GoalAR) June 14, 2021

وفي خط الدفاع كان كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط لعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

وفي هجوم الفريق آتى الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب تشيلي

ودخل المدرب الأوروغواياني “مارتين لاسارتي” 60 عامًا في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب الأرجنتين، كان في حراسة المرمى كلاوديو برافو.

وفي دفاع الفريق لعب كلاً من: يوجينيو مينا، جييرمو ماريبان، جاري ميديل، ماوريسيو إيسلا، أما في خط الوسط جاء كلاً من: جيان مينيسيس، بابلو أرانجويز، أرتورو فيدال، إيريك بولجار، فيدال.

Primera batalla + 1

Nadie nos quitará la ilusión.

Más unidos que nunca por el objetivo.

Vamos Chile ❤️🇨🇱⚽️🔥💪🏼#CopaAmerica2021 #seleccionchilena #trabajoenequipo pic.twitter.com/43xvxoCZuK — Gary Medel (@MedelPitbull) June 15, 2021

أما في هجوم الفريق لعب ثنائي التشكيلة الأساسية، أليكسيس سانشيز، إدواردو فارجاس.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين “التانغو” مواجهة قوية أمام منافسه الأوروغواي يوم السبت القادم، كما سيواجه منتخب باراغواي ضمن منافسات الجولة الثانية والثالثة من بطولة كوبا أمريكا 2021.

ترتيب المجموعة المنافسة

ويتربع على عرش ترتيب المجموعة منتخب باراغواي برصيد 3 نقاط، وفي ثاني الترتيب جاء منتخب الأرجنتين برصيد نقطة وحيدة متساويًا بذلك مع ثالث الترتيب منتخب تشيلي.

بينما جاء منتخب الأوروغواي في رابع الترتيب، في أدنى الترتيب جاء منتخب بوليفيا دون تسجيل أي من النقاط.

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