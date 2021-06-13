هذا ما قاله الأمير هشام العلوي عن حماس والسقطة التي وقع فيها العرب والحل الوحيد للفلسطينيين الآن

علق الأمير المغربي، هشام العلوي- ابن عم الملك محمد السادس- على الأحداث التي تشهدها فلسطين، مشيراً إلى أن أحداث الشيخ جراح منحت الفلسطينيين إطاراً سياسياً غير مسبوق.

جاء ذلك، في مقال له في الموقع الفرنسي الرقمي المتخصص في القضايا الدولية “أوريون 21” تطورات الوضع في فلسطين.

وأوضح الأمير المغربي، إلى أن القضية الفلسطينية دخلت منعطفاً جديداً مع نهاية ثلاث عقود من الانتظار، واحتمال تحول حركة حماس إلى لاعب سياسي عسكري مثل حزب الله، مشدداً على الحل الديمقراطي.

ويبرز في المقال المعنون بـ “فلسطين”، الانتخابات الديمقراطية هي الحل، كيف سقطت الولايات المتحدة سقطة أخلاقية بإنهاء حل الدولتين في عهد الرئيس دونالد ترامب من خلال صفقة القرن.

كما يبرز، سارعت بعض الدول العربية لأسباب استراتيجية أمنية إلى استئناف أو نسج علاقات مع إسرائيل لمواجهة النفوذ الإيراني ضمن “اتفاقيات التطبيع”.

ووسط كل هذا الجمود السياسي في المفاوضات وارتفاع العنف من اعتقالات وقتل، يبرز معطى جديد في الساحة الفلسطينية، وهو المقاومة المدنية الممثلة في انفجار احتجاجات حي الشيخ جراح، وفق الأمير المغربي.

هشام العلوي.. حركات اجتماعية

وقال الأمير هشام: “على غرار حركات اجتماعية أخرى، فضّل فلسطينيو الشيخ جراح العصيان السلمي عن الصراع المسلح”.

وتابع: “فضلاً عن ذلك، لم تولد هذه الحركة من رحم حماس أو السلطة الفلسطينية، بل منحت للعديد من الفلسطينيين إطاراً سياسياً غير مسبوق”.

وأكمل العلوي : “يمثل هذا الوضع مفارقة تاريخية، فحتى فترة غير بعيدة، كان من المنتظر أن تؤثر المسألة الفلسطينية في الربيع العربي”.

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واستدرك بالقول: “لكن ما حصل هو أن فكر المقاومة المدنية الذي ميّز الربيع العربي هو الذي غيّر المعادلة الفلسطينية”.

ويبرز الأمير هشام الباحث من جامعة هارفارد، الآفاق التأثيرية للحركة السلمية الجديدة للشيخ جراح والتي دفعت بإسرائيل إلى التخوف ومحاولة إنهائها في المهد، وبالتالي راهنت على أعلى مستويات العنف والتقتيل، الأمر الذي جلب رد حركة حماس المسلح.

وعمليا، وفق المقال، شكلت أحداث الشيخ جراح منعطفا أولا، في تعاطف العالم مع القضية الفلسطينية ولاسيما في الغرب وأساسا في قلب الولايات المتحدة.

وأضاف: “ثانيا أنها منحت الفلسطينيين إطارا سياسيا جديدا لم ينبثق من رحم السلطة الفلسطينية أو حركة حماس، ويراهن على الحل الديمقراطي عبر الانتخابات وسط التجاذب الفلسطيني”.

عصيان مدني

ويبرز الأمير هشام العلوي كيف تتخوف كل من إسرائيل وحماس من التطور الجديد للعصيان المدني.

فمن جهة، وجد العنف الإسرائيلي نفسه هذه المرة مرتبكا أمام الحقوق المدنية والأخلاقية بعد التعاطف الدولي مع انتفاضة الأقصى.

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ومن جهة أخرى “تأسست رؤية حماس الأيديولوجية على مبدأ الكفاح المسلح لا على حركة شعبية ديمقراطية متجذرة في القدس مهد فلسطين التاريخية”.

ومن ضمن التطورات الجديدة لهذه القضية، هي احتمال تحول حركة حماس بردّها العسكري النوعي في مواجهة إسرائيل إلى لاعب سياسي وعسكري على شاكلة حزب الله اللبناني.

وفي الامتدادات الدولية للنزاع، يبرز الأمير هشام كيف تعزز المحور القطري التركي كمدافع بارز عن الفلسطينيين، في مواجهة المحور “الإماراتي الإسرائيلي السعودي، وكيف استعادت الأردن ومصر دورهما بفضل المساعي من أجل وقف إطلاق النار.

حملة شعبية مغربية

وفي وقت سابق، شهد المغرب تفاعلاً شعبياً واسعاً مع حملة أطلقها نشطاء لـ”كنس وتنظيف” أماكن زارها دافيد غوفرين، ممثل إسرائيل لدى الرباط، بحسب بيان وحسابات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانطلقت هذه الحملة قبل أيام؛ على خلفية تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي؛ جراء اعتداءات إسرائيلية “وحشية” في مدينة القدس المحتلة.

وفي مدن مغربية عديدة، انخرط نشطاء في حملة “الكنس والتنظيف”، حيث نشروا صورا وهم ينظفون أماكن ومواقع زارها “غوفرين” والتقط صورا فيها.

وشارك في الحملة، وفد من “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” (غير حكومية)، بحسب بيان وزعه نشطاء مرفقا بصورة لهم.

علاقات مغربية إسرائيلية

واستأنف المغرب علاقاته مع إسرائيل في 2020، وهو العام الذي شهد توقيع 3 دول عربية أخرى، هي الإمارات والبحرين والسودان، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

وأثارت هذه التطورات غضبا شعبيا عربيا واسعا؛ في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية، ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة، بجانب اعتداءاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ومن أصل 22 دولة عربية تقيم 6 دول علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وهي: مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

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