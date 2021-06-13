موعد مباراة منتخب الأرجنتين وتشيلي في بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب الأرجنتين أمام نظيره منتخب تشيلي في أولى المواجهات القوية في بطولة منافسات بطولة كوبا أمريكا 2021، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب ” سانتوس الأولمبي”.

موعد مباراة منتخب الأرجنتين وتشيلي

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأرجنتين وتشيلي في تمام الساعة الثانية عشر مساءً عند منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

#Sub23 Resumen de la gira de @Argentina en Marbella 📽 ✅ Volvemos con dos triunfos: 2-1 ante Dinamarca y 2-0 frente a Arabia Saudita 💪 Enfocados, porque esto recién está comenzando#VamosArgentina 🇦🇷 pic.twitter.com/kuDewAQQDL — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 13, 2021

كما وستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الواحدة صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين في افتتاح البطولة عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX5″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12604، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح 2/3.

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11310، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تصحيح 2/3.

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وكذلك ستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين منتخب الأرجنتين ونظيره التشيلي، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف عبر شبكة قنوات ” beIN SPORTS”.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” 43 عامًا بتشكيلة أساسية أمام منتخب تشيلي، حيث سيكون في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط سيلعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

وفي هجوم الفريق الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب تشيلي

وسيدخل المدرب الأوروغواياني “مارتين لاسارتي” 60 عامًا في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب الأرجنتين، سيكون في حراسة المرمى كلاوديو برافو.

🇨🇱😍 Nuestros 2⃣8⃣ nominados que defenderán a #LaRoja en la @CopaAmerica Éxito muchachos 👏👏 pic.twitter.com/vd7ZuOVIag — Selección Chilena (@LaRoja) June 11, 2021

وفي دفاع الفريق سيلعب كلاً من: يوجينيو مينا، جييرمو ماريبان، جاري ميديل، ماوريسيو إيسلا، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: جيان مينيسيس، بابلو أرانجويز، أرتورو فيدال، إيريك بولجار.

أما في هجوم الفريق سيلعب ثنائي التشكيلة الأساسية، أليكسيس سانشيز، إدواردو فارجاس.

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