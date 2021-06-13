مهيرة عبدالعزيز ترقص في بيروت بتنورة قصيرة!

أثارت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، جدلاً بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت مهيرة عبد العزيز فيديو على حسابها الشخصي عبر تطبيق (انستجرام)، وثقت خلاله كواليس جلسة التصوير التي خضعت لها في بيروت مؤخراً.

مهيرة عبدالعزيز.. تنورة قصيرة ووصلة رقص!

وظهرت الإعلامية الإماراتية وهي ترتدي ملابس كلاسيكية، عبارة عن قميص بجاكيت رسمي، وتنورة قصيرة باللون الزهري، وترقص على أنغام الموسيقى، وأرفقت مهيرة عبد العزيز المقطع بتعليق قالت فيه: (ماذا يحدث خلف كواليس جلسة التصوير ببيروت).

View this post on Instagram A post shared by mahiraabdelaziz مهيرة (@mahiraabdelaziz)

وعبر متابعو مهيرة عبدالعزيز عن صدمتهم من ملابسها القصيرة، التي لم يعتد الجمهور على رؤيتها بها، كما انتقدوا رقصها.

انتقادات لمهيرة عبدالعزيز

وجاء في التعليقات ما كتبته إحداهن: (صدمتني بلبسها).

وردت عليها أخرى وافقتها الرأي وقالت: (وانا انصدمت متلك ..ما في احلى من الاحتشام).

وعلقت أخرى: (الخليجيات مع احترامي للجميع كل مالو لبسهم بيقصر وتقل الحشمة، الأناقة مو في المشلح والقصير، الأناقة في شخصية الانسان اللي بتنعكس على لبسه ربنا يهدينا جميعًا).

وأشار آخر إلى ملاحظته تغييراً في وجه مهيرة، وكتب: (بصراحة مافي الفيديو أي محتوى بالاضافة الى ان وجه المتصورة فيه شي غريب ، تنفيخ او من هذا القبيل).

اقرأ أيضاً: مودل روز تبكي بسبب الخيانة التي تعرضت لها وهذا ما قالته لمهيرة عبدالعزيز

وسخر آخر من رقصها وكتب: (وين اللي كانت تنتقد حليمة بولند).

مسلسل المنصة

هذا وقد خضعت مهيرة عبد العزيز إلى أكثر من جلسة تصوير في بيروت، حيث وصلت قبل أيام لتحضير الجزء الثالث من مسلسل (المنصة).

وعبرت مهيرة عبدالعزيزعن سعادتها بعودتها إلى بيروت، وذلك بعد غياب استمر أكثر من عام بسبب حالة الإغلاق التام للمطارات، إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

لأول مرة في #بيروت بعد جائحة كورونا .. عن تحضيرات الجزء الثالث من #المنصة وشخصية شيخة

..

مقابلتي مع تلفزيون الجديد على قناتي عبر يوتيوب 👇🏻https://t.co/XHm9G0e68y — مهيرة (@Mahira) June 4, 2021

ونشرت مهيرة عبر (انستجرام) جلسة تصويرية من بيروت استعداداً لتحضيرات مسلسل (المنصة 3) الإماراتي والذي تجسد خلاله شخصية (شيخة)، ويعرض على شبكة نتفلكس.

View this post on Instagram A post shared by mahiraabdelaziz مهيرة (@mahiraabdelaziz)

وقالت مهيرة إنها تتمنى أن تجسد بعض الشخصيات، مشيرةً إلى أنها تحب أداء الشخصيات التاريخية.

وحول ما إذا قدمت سيرة لإحدى الفنانات فإنها تتمنى تقديم شخصية الفنانتين المصريتين فاتن حمامة أو سعاد حسني.

وسبق أن نشرت مهيرة مقطع فيديو من المسلسل عبر صفحتها على (انستجرام) وعلقت: (ورجعت شيخة، الموسم الثالث من مسلسل المنصة على نتفليكس وقناة أبوظبي، فخورة إني جزء من هالعمل الرائع مع مجموعة نجوم وأفتخر إني أكون معهم، مشاهدة ممتع، وأنتظر رأيكم).

View this post on Instagram A post shared by mahiraabdelaziz مهيرة (@mahiraabdelaziz)

مهيرة عبدالعزيز: (محمد رمضان مثل أخي)

وكانت مهيرة عبدالعزيز قد تعرضت لانتقادات قاسية في إبريل الماضي إثر احتضانها الفنان المصري محمد رمضان.

و قامت مهيرة عبد العزيز بحذف الصور والمقاطع التي جمعتهما.

وظهرت مهيرة عبدالعزيز بالصور والفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام) وهي تستقبل محمد. رمضان بالأحضان والقبلات، وكتبت في تعليقها: (مع صديقي العزيز والمبدع محمد رمضان، بنحتفل بإنجاز جديد يضاف إليه، وهو أن يكون أول شخصية عربية في لعبة فري فاير وإطلاق صورته على برج خليفة، سعيدة أني بحتفل بيك ومعاك ومن نجاح لنجاح يا رب).

لكن مهيرة عبد العزيز حذفت الصورة بعد ساعات فقط من نشرها، بعد أن تلقت الانتقادات.

وعادت مهيرة عبدالعزيز لتبرر موقفها، وكتبت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على (تويتر): (محمد رمضان صديق عزيز على قلبي وهو متل أخي أفرح لنجاحاته متل ما بيفرح لنجاحاتي .. كل الحب والاحترام لموهبته في مسلسل موسى).

الإماراتية مهيرة عبدالعزيز ومحمد رمضان

وعلى إثر انتشار نشر فيديو لهما وهي ترحب به بالقبلات تعرضت مهيرة لموجة من الانتقادات حيث رأى الكثيرون أن هذا خطأ كبير خصوصاً أنها متزوجة.

مهيرة عبدالعزيز تستقبل محمد رمضان بقبلة وحضن في غياب زوجها .. pic.twitter.com/SwwW3dfZZf — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 15, 2021

ومما جاء في التعليقات حينها على أحد الحسابات: (وش موضوع سلم واحضن وبوس شالسالفة؟ وين عايشين احنا؟ استغفرك ربي وأتوب إليك) و(هيا مش متزوجة؟).

و(الحرام صار حلال عندهم أخذتهم الدنيا) و(هو شلون يصير هيجي حضن وقبلات؟).

وأيضا جاء ضمن التعليقات (وشلون حاضنها مبروك عليك هل الصديق أحسها مجاملة كثير الصور والقول).

كذلك تم تناقل مقاطع أخرى سمع في أحدها صوت مهيرة وهي ترحب بالفنان واصفة إياه بالباشا.

كما ظهرت معه في فيديو آخر وهما يستقلان السيارة ويستمعان إلى إحدى أغنياته.

حول مهيرة عبدالعزيز

يُذكر أن مهيرة عبدالعزيز تحمل ماجستير في الهندسة المعمارية من كندا، وبدأت عملها في الإعلام في إذاعة العربية وكانت تقدم برنامج منوعات مع المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة.

ثم انتقلت مهيرة للعمل كمذيعة اقتصاد في قناة CNBC عربية والتحقت بالعمل في قناة العربية. وفي أبريل 2005 عملت كمراسلة ثم أصبحت معدة ومقدمة برنامج متخصص عن العقار اسمه (في الموقع) على قناة العربية لمدة موسمين إضافة لعملها كمذيعة برامج في قسم الاقتصاد.

و في عام 2012 بدأت مهيرة عبدالعزيز بتقديم برنامج صباح العربية. وفي عام 2017 إنضمت لتقديم برنامج كلام نواعم، في عام 2018 تم أختيارها من قبل مؤسسة محمد بن راشد لإستضافة الحدث السنوي لصناع الأمل.

و بدأت مهيرة عبدالعزيز بتقديم برنامج غداً أجمل عام 2020، وتم اختيارها كأول مذيعة عربية على تيك توك لتقديم برنامج “تعلم على تيك توك” الذي عرض في تاريخ 25 فبراير 2021.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك