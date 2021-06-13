من هو نفتالي بينت الذي نالت حكومته الثقة في الكنيست الإسرائيلي ؟

نالت حكومة الاحتلال الجديدة بقيادة نفتالي بينت، ثقة الكنيست الإسرائيلي، حيث حصلت اليوم، الأحد، على تأييد 60 عضوا ومعارضة 59 نائبا، لتصبح الحكومة 36 في تاريخ الاحتلال.

وذلك بعد خمس ساعات من المداولات والخطابات لمختلف ممثلي الكتل الحزبية في الكنيست.

وكانت مراسم تنصيب الحكومة الجديدة قد بدأت في الرابعة من بعد ظهر اليوم بكلمة من رئيس الحكومة قاطعها وزراء وأعضاء معسكر زعيم المعارضة حاليًّا، بنيامين نتنياهو.

نفتالي بينت يتعهد بتعزيز الاستيطان

وتعهد نفتالي بينت بأن حكومته ستعزز الاستيطان في كل نواحي “أرض إسرائيل”، والحفاظ على ما أسماه بالمصالح القومية في مناطق “ج” من الضفة الغربية، لمراقبة ومنع البناء الفلسطيني “غير القانوني”، بحسب زعمه.

إلى ذلك، قال بينت إن حكومته ستعارض الاتفاق النووي الجديد مع إيران، ولن تسمح بأن تمتلك إيران قوة نووية. وشدد بينت على أجندة داخلية، والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة المتفق عليها بين مختلف أحزاب الائتلاف الحكومي.

في المقابل، هاجم نتنياهو، في خطابه الذي دام أكثر من 35 دقيقة، الحكومة الجديدة، واصفا إياها بأنها حكومة يسارية وخطيرة.

وشن نتنياهو هجوما على نفتالي بينت وحكومته، متهما الأخير بأنه لن يكون قادرا على مواجهة الضغوط الدولية والأميركية؛ لا في الملف الإيراني ولا في ملف الاستيطان.

وكشف أنه رفض مؤخرا طلبا أميركيا بإبقاء الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة سرية وعدم نشرها على الملأ، لكنه، أي نتنياهو، رفض ذلك وقال إن حكومته ستبذل كل ما في وسعها لمنع إيران من امتلاك القوة النووية، ولو كلف ذلك احتكاكا مع الولايات المتحدة.

إلى ذلك استعرض نتنياهو إنجازاته خلال تبوئه منصب رئيس الحكومة على مدار 12 عاما الأخيرة، وأهمها “بناء القوة الإسرائيلية ورفض عقيدة اليسار بالتنازل وإقامة دولة فلسطينية، واعتماد عقيدة السلام مقابل السلام” التي جسدتها اتفاقيات التطبيع مع دول عربية في الخليج.

وأشار نتنياهو إلى أن دول الخليج، على ضوء معارضة إسرائيل للاتفاق النووي ولتمدد القوة الإيرانية، باتت تعتبر إسرائيل قوة إقليمية حامية لها أيضا في وجه إيران، خصوصا بعد أن اقتنعت إدارة ترامب بالموقف الإسرائيلي وانسحبت من الاتفاق النووي مع إيران.

وأكد نتنياهو أنه سيبقى على رأس المعارضة، ولن يوفر جهدا لإسقاط حكومة بينت، قائلا في النهاية لأنصاره “سنعود للحكم وفي أسرع مما تتصورون”.

فمن هو نفتالي بينيت؟

“ولد بينيت بمدينة حيفا في 25 مارس/آذار عام 1972، وهو ابن لمهاجرين يهود أمريكيين من كاليفورنيا.

نشأ في منازل علمانية، لكن عائلته أصبحت ملتزمة ببطء، عندما كان طفلا صغيرا، في حين أنه يطرح نفسه اليوم بأنه أرثوذكسي حديث. وفق صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية

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خدم بينيت كقائد سرية في وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي “سايريت ماتكال” و”ماجلان”، ودرس القانون في الجامعة العبرية في القدس.

بعد حصوله على شهادته، أسس شركة ذات تقنية عالية، وأمضى لاحقا عدة سنوات في نيويورك، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “Cyota”، وهي شركة برمجيات لمكافحة الاحتيال.

أشرف بينيت لاحقا على بيع الشركة مقابل 145 مليون دولار في عام 2005. وكرر بينيت لاحقًا هذا العمل الفذ، عندما تم بيع شركة أخرى ساعد في قيادتها، “سولوتو”، في عام 2009، مقابل 130 مليون دولار.

عند عودته إلى إسرائيل، تحول بينيت إلى السياسة، وشغل منصب رئيس الأركان في عهد بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة آنذاك، من 2006 إلى 2008، عندما اختلف مع زوجة نتنياهو، سارة، وتم منعه من الانضمام إلى حزب الليكود.

شغل بينيت بعد ذلك منصب المدير العام لمجلس “يشع”، المنظمة الجامعة للمجالس البلدية للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بين يناير 2010 ويناير 2012.

في نوفمبر 2012، تم انتخاب بينيت رئيسا لحزب “البيت اليهودي اليميني الديني الصهيوني”، حيث قاد الحزب في انتخابات 2013 للفوز بـ12 مقعدا في الكنيست، وهو شخصية لم يشهدها حزب الصهيونية الدينية منذ 36 عاما.

شغل نفتالي بينيت مناصب وزير الاقتصاد، ووزير الشؤون الدينية، ووزير شؤون المغتربين في الكنيست التاسع عشر.

ودخل بينيت إلى الكنيست وفاجأ مرة أخرى، بإقامة تحالف مع يائير لابيد، الذي فاز بـ19 مقعدا، مع الحزب الذي أسسه العام السابق “يش عتيد” (هناك مستقبل).

إصرار الاثنين على قبول كل منهما في الحكومة أجبر نتنياهو على ضم بينيت، الذي كان يفضل في البداية إبعاده عن الائتلاف.

استغل نفتالي بينت الوقت لمحاولة تجاوز صورة الزعيم الديني القومي وتجاوز السياسات الدينية، للوصول إلى الناخبين العلمانيين الوسطيين، وبعد انتخابات عام 2015، حاول في البداية الحصول على حقيبة وزارة الدفاع، التي وعده نتنياهو بها قبل التصويت، لكنه دفعه بعد ذلك إلى منصب وزير التعليم، وهو دور تقليدي للحزب القومي الديني.

استخدم بينيت وزارة التعليم لتنمية هوية ما بعد الطائفية، وأطلق برنامجا لتشجيع طلاب المدارس الثانوية على التخصص في الرياضيات والفيزياء، وناقش مدى أهمية ذلك بالنسبة لإسرائيل وكيف كان نظام التعليم محركا لصناعة التكنولوجيا في البلاد .

بينما يعرف نفتالي بينت بأنه أرثوذكسي حديث، لم تكن قضايا التشريع الديني شغفه أبدا، كما أن ممارسته الدينية أقل صرامة من ممارسات السياسيين الملتزمين الآخرين. بينيت، على سبيل المثال، يصافح النساء، وزوجته جيلات – وهي في الأصل من عائلة علمانية – لا تغطي شعرها.

بعد المذبحة في كنيس شجرة الحياة في بيتسبرغ، حضر بينيت مراسم تذكارية هناك، على الرغم من كونه غير أرثوذكسي، وهي خطوة لم يكن من الممكن تصورها من قبل في الأحزاب الدينية الإسرائيلية.

ودعم بينيت خطة فتح جزء من الحائط الغربي للصلاة المتساوية وغير الأرثوذكسية، إذ تم تأجيل الخطة في وقت لاحق بسبب الضغط الأرثوذكسي المتطرف.

عندما تمت الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر 2018، قام بينيت وشريكته، أييليت شاكيد، بتشكيل حزب “اليمين الجديد” قبل انتخابات أبريل 2019، لكنهما فشلا في تجاوز العتبة الانتخابية.

تلقى “اليمين الجديد” ضربة قاسية وبدأ في استكشاف مستقبل جديد في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك في منظمات الشتات اليهودية.

كان شغف بينيت الطويل بتحسين الدبلوماسية العامة الإسرائيلية أيضا شيئا ناقشه مع شركائه المقربين، حيث نظر في إمكانية إنشاء منظمة غير حكومية جديدة لقيادة تلك الجهود.

في نوفمبر 2019، نجح نفتالي بينت في إجبار نتنياهو على تعيينه وزيرا للدفاع، لمنعه من الانضمام إلى بيني غانتس، رئيس حزب “أزرق أبيض”، الذي كان يحاول في ذلك الوقت تشكيل ائتلاف بعد انتخابات سبتمبر 2019.

عندما شكل غانتس حكومة وحدة مع نتنياهو في مايو 2020، رفض بينيت الانضمام، واصطحب “يمينا” إلى المعارضة، حيث اتخذ منعطفا حادا ضد نتنياهو، وبدأ في الدعوة إلى تنحي رئيس الوزراء.

قبل انتخابات مارس 2021، رفض بينيت الإعلان عن المعسكر الذي ينتمي إليه – المعسكر المؤيد لنتنياهو، أم المعسكر المناهض لنتنياهو – تاركا احتمال أن يفعل ما يفعله الآن، وانضم إلى لابيد وغيره من الوسط واليسار- حفلات الجناح.

وتحت قيادته، فاز حزبه بسبعة مقاعد في انتخابات مارس 2021. وأعلن بينيت في 30 مايو الماضي أنه سيعمل كرئيس للوزراء في حكومة وحدة واسعة حتى أغسطس 2023، وعندها سيتولى لابيد الرئاسة”.

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