مقطع اغتصاب طفل في السعودية يشعل موجة غضب بعد يوم على الفعل الفاضح بقطار مصر

أثارت حادثة اغتصاب طفل في السعودية، غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد يوم واحد فقط من انتشار مقطع فاضح في مصر.

وكانت البداية حين تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطفل يُظهر لحظة تعرضه للاغتصاب، ما جعلهم يدشنون وسم (أنقذوا الطفل المغتصب)، والذي تصدر التريند عبر (تويتر).

اغتصاب طفل يثير ضجة في السعودية

وطالب خلاله آلاف المغردين بمعاقبة مغتصب الطفل، وبدأوا باقتراح عقوبات تضمن ردع من تسول له نفسه العبث بجسد طفل، وجاء في التعليقات: (نطالب بالعقوبة على كل ذكوري وكل مجرم وكل من اشرك نفسه في قضية تحرش جنسي ببتر عضوه الذكري صدقوني لتختفي قضايا التحرش وتصير 0% مثل مالسارق تقطع يده كذلك المتحرش يستحق قطع عضوه).

نطالب بالعقوبة على كل ذكوري وكل مجرم وكل من اشرك نفسه في قضية تحرش جنسي ببتر عضوه الذكري صدقوني لتختفي قضايا التحرش وتصير 0% مثل مالسارق تقطع يده كذلك المتحرش يستحق قطع عضوه #انقدو_الطفل_المغتص#انقذوا_الطفل_المغتصب #انقدو_الطفل_المغتصب # — — ebtisam— (@_Ebtisam91) June 13, 2021

وطالب آخر بالتشهير بالمغتصب وقال: (الرجاء النظر في هاشتاق هذا الطفل البريء والقبض عالمتسبب وعقابه اشد عقابه والتشهير به مثل مافعل بالطفل وتصويره).

@kamnapp

الرجاء النظر في هاشتاق هذا الطفل البريء والقبض

عالمتسبب وعقابه اشد عقابه والتشهير به مثل مافعل بالطفل وتصويره

#انقذوا_الطفل_المغتصب #انقدو_الطفل_المغتصب — Diamond 💎 (@moon__7070) June 13, 2021

أنقذوا الطفل المغتصب.. عقوبات رادعة مقترحة

بينما طالب آخر بعقوبة الإعدام والصلب، وكتب: (اقسم بالله لو ينفذ به حكم الإعدام ماشفتوا احد تجرأ اقتلوه اصلبوه 7 ايام وخلوا الناس تشوفه وهو مصلوب).

اقسم بالله لو ينفذ به حكم الإعدام ماشفتوا احد تجرأ اقتلوه اصلبوه ٧ ايام وخلوا الناس تشوفه وهو مصلوب#انقذوا_الطفل_المغتصب — # Prof.Alonzi Saad (@e9_tag) June 12, 2021

وعلق آخر مقترحاً عقوبة السجن: (لمتى كل يوم رافعين ترند على مغتصب !!! حيوانات واغتصبوها اطفال نساء اتمنى نوقف هذا المهزله ويكون كل مغتصب ومتحرش سجن لمدة 20 سنة وأشد العقابات وغرامة).

#انقذوا_الطفل_المغتصب لمتى كل يوم رافعين ترند على مغتصب !!! حيوانات واغتصبوها اطفال نساء اتمنى نوقف هذا المهزله ويكون كل مغتصب ومتحرش سجن لمدة ٢٠ سنه واشد العقابات وغرامه — sh (@pink_girll38) June 12, 2021

بينما تخيل آخر تأثير الجريمة على الطفل المغتصب في المستقبل، وقال: (متأكدين انكم بشر؟كيف بيعيش الطفل الحين مافي شي اسمه يكبر و ينسى! يا قذر).

متأكدين انكم بشر؟كيف بيعيش الطفل الحين مافي شي اسمه يكبر و ينسى!!! يا شهواىْي يا قذر #انقذوا_الطفل_المغتصب — َ (@tkoo11_) June 12, 2021

ووجهت مغردة باسم فرح رسالة إلى الأمهات والآباء ملقيةً باللوم عليهم، وكتبت: (لازم كل الأمهات والآباء يشوفوا هذا الفيديو لأن هم المسؤولين اولاً واخيراً عن اللي يصير لعيالهم المهملين بالشوارع ما كأن لهم اهل!).

لازم كل الأمهات والآباء يشوفوا هذا الفيديو لان هم المسؤولين اولاً واخيراً عن اللي يصير لعيالهم المهملين بالشوارع ما كأن لهم اهل!!!#انقذوا_الطفل_المغتصب#انقدو_الطفل_المغتصب — 🇸🇦 فرح (@ffkr888) June 12, 2021

هذا وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية مع الوسم، مؤكداً أنه تم متابعة البلاغ المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي حول الفيديو المتداول.

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تطبيق (تويتر): (جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك).

@moon__7070 جاري التنسيق مع الجهات المختصه لإتخاذ الاجراءات اللازمه، كل الشكر لحرصك واهتمامك — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) June 13, 2021

فعل فاضح داخل قطار

وفي سياق آخر، وثقت كاميرا هاتف نقال أحد المصريين، فضيحة مدوية بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر فعل فاضح، لرجل يجبر طفلاً على ممارسة الجنس الفموي داخل قطار متجه من محافظة الجيزة الى أسوان .

ويُظهر المقطع، رجلاً يرتدي جلباباً صعيدياً، يمارس فعل فاضح مع طفل قالت وسائل إعلام مصرية إنه من الباعة المتجولين، مستغلاً نوم أغلب الركاب .

لكنّ أحد الركاب وكان يجلس على المقعد المقابل له وثّق كاميرا جواله الفعل الفاضح، بعدما تظاهر بالنوم .

فيديو يرصد فعل فاضح في قطار الجيزة أسوان .. pic.twitter.com/CYlYaBarXO — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 12, 2021

وكشف مصوّر الفعل الفاضح، ويدعى (عمرو محمد)، تفاصيل الفعل الفاضح، وقال: (عملت نفسي نائم لأن معظم الركاب كانوا نايمين وقمت بضبط الموبايل ناحيته وصورته وبعد مراجعتي للفيديو تأكدت من فعله الفاضح).

وقال انه تشاجر مع المتهم بالأيدي وتدخل الركاب للفض بينهما، ما دفع هذا الشخص للنزول في أسيوط علما بأنه من سوهاج.

ولفت الى أن الواقعة حدثت يوم الاربعاء الماضي 11 يونيو 2021 الساعة 11 مساء .

الأمن حدد هوية الجاني

مصادر أمنية مصرية قالت إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية الشخص مرتكب فعل فاضح مع الطفل في القطار .

فيما أعلنت هيئة السكة الحديد، فتح تحقيق عاجل في الواقعة، لمعرفة هوية الشخص المتهم بارتكاب الفعل الفاضح.

وقالت إن ما اقترفه فعل مشين يحاسب عليه القانون.

عقوبة الفعل الفاضح في مصر

ولا يوجد في القانون المصري نصا صريحا يجرم التحرش بل يندرج تحت جريمة الفعل الفاضح، وفقا للمادتين 269، و269 مكرر، وعقوبته تكون الحبس 3 سنوات.

ولا تقترن جريمتا هتك العرض والفعل الفاضح معًا، وفي حالة ارتكاب الجاني للجريمتين يعاقب بالأشد جسامة فيهما وهي هتك العرض.

اقرأ أيضاً: فعل فاضح في قطار يهزّ مصر .. رجل يجبر طفلاً على الرذيلة! (شاهد)

وبحسب مختص قانوني فإنّ ما فعله المتهم والموثق بالفيديو يقع تحت طائلة القانون وتعاقب عليه المادة 268 من قانون العقوبات التي جرمت هتك العرض، وعقوبته في صورته البسيطة السجن المشدد من 3 لـ15 سنة.

وإذا توافر أحد من الظرفين المشددين، وهو أن يكون الجاني متولي الرقابة، أو الضحية أقل من 18 سنة العقوبة تكون السجن من 7 لـ 15 سنة.

وفي حالة توافرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد، كما أن الشروع في هتك العرض له ذات عقوبة ارتكاب الفعل.

الاغتصاب في السعودية

أما في السعودية، فتصنَّف قضايا الاغتصاب ضمن القضايا الجنائية وتنظر في المحاكم العامة.

وتصل عقوبة المرتكب لهذه الجريمة في السعودية إلى القتل، وقد يكتفي القاضي الناظر في القضية بالحبس والجلد، حسب ما يراه من أدلة ووقائع، كما أن الاغتصاب لم يُدرج في نظام الحماية من الإيذاء كون القضية تتعدى الاعتداء وتدخل ضمن القضايا الجنائية المجرمة في الشرع والقانون.

وتعد مشكلة التستر على الجريمة في السعودية أحد أهم إشكاليات حوادث الاغتصاب، بسبب خوف الأسرة من التشهير بالمتعرض للاغتصاب، أو حرصًا على عدم إيذائه نفسيًا.

ما جعل السعودية تُقر نظام حماية الأطفال، ومن ضمن نصوص نظام الحماية من الإيذاء معاقبة ذوي الضحية في حال تسترهم على الجريمة وعدم تبليغهم الجهات المختصة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك