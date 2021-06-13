الفنانة المغربية مريم حسين بفيديو مثير من داخل الجيم والجمهور يهاجمها (شاهد)

نشرت الفنانة المغربية مريم حسين، مقطع فيديو، خلال ممارستها الرياضة، ما تسبب بحالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت مريم حسين وهي تمارس رياضة الجري على آلة المشي السريع الكهربائية، وبدت ترتدي ملابس رياضية ضيقة، ابرزت مفاتنها بطريقةٍ مثيرة، خاصة وأن من وثق الفيديو ركز على تصويرها من الخلف بطريقة متعمدة .

وتسببت مريم حسين بإثارة تعليقات ساخطة من الجمهور، ووصفوا ما قامت به به باستعراض وقح وليس استعراض رشاقة .على حدّ تعبيرهم

مريم حسين تظهر بنصف حجاب وتفتي في دين الله!

وكانت أثارت الفنانة المغربية مريم حسين، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثها حول موضوع الصلاة في ظل وضع الطلاء على الأظافر “المناكير”.

وقالت مريم حسين خلال مقطع فيديو متداول لها رصدته (وطن)، بأن الصلاة لا يجوز تركها على الإطلاق، وأنها مستغربة من تحريم وضع الطلاء أثناء الصلاة.

وتابعت بأنها تريد أحد أن يقنعها بأن وضع المناكير خلال الصلاة حرام وأنه موجود بالقرآن بأنه حرام.

متابعة بأن كل الفتيات عبر مواقع التواصل يضعون طلاء أظافر ويصلون.

وأضافت الفنانة المغربية: “يعني هو حلال عند البعض وحرام عن البعض، وهدول اللي متحجبات ومتنقبات ومدري شنو يضعون طلاء”.