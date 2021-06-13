دينا الشربيني تثير ضجة بعد هذه الخطوة.. هل تُمهد لعودتها إلى عمرو دياب؟

أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني تساؤلات حول احتمالية عودتها إلى النجم عمرو دياب، خاصة بعد احتفالها بعيد ميلاد ابنته الأكبر نور.

حيث وجهت دينا الشربيني رسالة خاصة إلى نور عمرو دياب احتفالاً بعيد ميلادها، بينما تجاهلت توجيه رسالة دعم إلى جنا في أزمتها الأخيرة مع مرض فرط الحركة.

نور دياب لدينا الشربيني: (ملاك حرفياً)

ونشرت الشربيني صورة لنور عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: (عيد ميلاد سعيد لأجمل فتاة أتمنى لك كل السعادة والتوفيق .. أنت تستحقين كل التوفيق حبيبتي أنت تعرفين كم أحبك).

وردت نور على تهنئة دينا لها بعيد ميلادها قائلة: (شكرا لك على المنشور الرائع حبيبتي انت لطيفة جدا وانت ملاك حرفيا).

وكتبت نور في تعليق آخر: (أحبك كثيراً جداً دينا أنت الأفضل أفتقدك وآمل أن أراك قريباً)، لترد دينا الشربيني: (أفتقدك جدا وأحبك كثيرا أيضا).

هل تعود المياه لمجاريها؟

وفتح تصرف دينا باب التأويلات حول عودتها إلى عمرو دياب، فمنهم من توقع أن تكون رسالتها بعد عودتهما أساسا، ومنهم من قال إن تصرفها مبادرة منها لفتح باب لعودة المياه إلى مجاريها بينهما.

لكن مصادر مقربة من الطرفين، أكدوا أن المعايدة لم تكسر الجليد مع عمرو دياب، وأن مبادرة دينا مجرد خطوة تصب في خانة المجاملة واللياقة كون دينا كانت على صداقة مع نور حين كانت برفقة والدها.

وقالت المصادر بحسب ما نقلت عنهم صحيفة (الفن)، أنه لا يوجد تواصل بين عمرو دياب و الشربيني، وحتى الوساطات التي دخلت على خط المصالحة فشلت بعد أن تمسك الفنان بموقفه وابتعد كلياً عن العلاقة التي سقطت ولم يفشِ أي منهما أسرارها.

دينا الشربيني وشيرين رضا معا!

وسبق أن تعاونت دينا الشربيني مع الممثلة المصرية شيرين رضا، طليقة عمرو دياب ووالدة نور.

حيث فوجئ جمهور دينا وشيرين قبل بدء شهر رمضان الماضي بتوجيههما رسالة عبر خاصية القصص القصيرة لحسابيهما على إنستجرام.

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وبدأت شيرين رضا الفيديو قائلة: (دينا تقولي أنتي ولا أقول أنا؟)، لترد عليها الأخيرة: (لا يا شيرين لما اجي هفهمك مش قدام الناس).

وتوقع الجمهور حينها أن تكون الفنانتان قد اتفقتا على عمرو دياب الذي تصدر اسمه التريند عبر تويتر في مصر حينها، بعدما كثرت الأقاويل حول مغزى الفيديو.

وتخيل الجمهور أن ما سيحدث هو تآمر من شيرين رضا ودينا للكشف عن أسرار تتعلق بحياة عمرو دياب الخاصة، حيث أن الفنان تزوج من شيرين رضا في بداية حياته وأنجب منها ابنتهما نور.

وتبين لاحقاً أن هذه الرسائل بين النجمتين كانت ترويجاً لإعلان دعائي خاضا بطولته وتم عرضه في أول يوم من شهر رمضان 2021، لصالح أحد المجمعات السكنية الشهيرة.

علاقة دينا الشربيني بنجم عربي

وقبل أسابيع كشفت تقارير إعلامية، مفاجأة صادمة بشأن دينا الشربيني، وعلاقتها بنجم عربي قالت التقارير إنه يتقرب منها بعد انفصالها عن الفنان المصري عمرو دياب.

وذكر موقع الفن حينها أن نجماً عربياً يتقرب من الممثلة المصرية الشربيني، التي كانت قد إلتقت به لأكثر من مرة وقت مرافقتها لعمرو في رحلاته الخارجية.

وأفادت المعلومات التي نشرها الموقع الفني ان العلاقة بين دينا والنجم العربي تطورت، خصوصاً أن النجم المشار إليه أكبر سناً من الشربيني، لكنه فاجأها بطلب الزواج منها، وليس بالعشق والغرام فقط أمام الكاميرات.

(فاكرني ياحب)

وكان الفنان عمرو دياب، أثار ضجة واسعة بين جمهوره بعد تعليقه الأول على انفصاله عن الممثلة المصرية دينا الشربيني.

جاء ذلك في أحدث حفلات عمرو دياب الغنائية، والتي طلب خلالها أحد الحاضرين من الفنان المصري أن يؤدي أغنية (فاكرني يا حب).

ورد عمرو دياب حينها بالقول: (بلاش اكرمني يا حب.. فضلت أقول اكرمني يا حب لحد ما الدنيا باظت).

واعتبر الجمهور أن عمرو دياب يقصد بتصريحه، علاقته مع دينا الشربيني، وأنه يسخر مما حدث له، بينما رأى آخرون أنه يعاتبها بطريقة غير مباشرة.

الخيانة!

وتصدرت علاقة عمرو دياب، والفنانة دينا الواجهة مرة أخرى، بعدما عادت الأخيرة إلى التلميح عبر مواقع. التواصل الاجتماعي إلى تعرضها للخيانة.

ونشرت دينا عبر صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك) مشهداً من مسلسل (زي الشمس) الذي. كان من بطولتها. وعرض في العام 2019، والذي يعرض لحظة اكتشاف (نور) خيانة حبيبها (عمر) مع شقيقتها فريدة.

وعلّقت دينا الشربيني على المقطع بالقول: (لما الخيانة تيجي من أقرب الناس)، وأرفقته بإيموجي وجه يبكي وقلب مكسور.

دينا الشربيني لمحت سابقاً

وسبق أن لمحت دينا إلى أسباب انفصالها عن عمرو دياب، وقالت في أول لقاء تلفزيوني لها بعد الانفصال: (للأسف نحن نأخذ فكرة أن الزواج نهاية العلاقة وليس بدايتها، وهذا غير حقيقي)؟

وتابعت الشربيني خلال حديثها في برنامج (بصراحة مع)، على قناة mbc، مع عمرو يوسف: (يفترض أن يكون. هناك فترة تعارف بين الطرفين، سواء كانوا يتعرفون على بعضهم، أو تمت خطبتهم. فهما لا يكونان على طبيعتهما، هو يريد أن يكون ممتاز والآخر كذلك، فيسعدان مع بعضهما).

واستطردت حينها: (تبدأ المشاكل الحقيقية حين يعيشان سوياً، ويرى كل منهما الآخر على حقيقته، لكن لو كنت. منذ البداية على حقيقتي، لما حصلت المشاكل).

وأكد عمرو خلال حديثه إلى دينا أنه يراها (متسرعة) بسبب ثقتها الزائدة بالناس، وسرعتها في الحكم عليهم. واتخاذ القرارات.

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