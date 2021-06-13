حكم نهائي بحق مشاهير الحفل الخادش في السعودية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة، أصدرت عقوبات تتجاوز 3 ملايين ريال، بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي أقاموا حفل خادش للحياء فجر موجة غضب قبل أيام.

ووجهت الهيئة السعودية لهم تهم مخالفة الإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.

وأعلنت الهيئة أنه ضبط 14 شخصا من مشاهير التواصل الاجتماعي (مواطنين ومقيمين) مخالفين لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية لحضورهم حفل تدشين منتج تجميلي.

كما تم ضبط مجموعة تجارية (شركة شخص واحد) وصدر بحقها غرامة 400,000 ريال.

هذا وتم ضبط 12 شخصا (7 مواطنين و5 مقيمين) صدرت بحقهم مخالفات تراوح بين 50 ألف ريال و300 ألف ريال.

وذلك بعد رصد مخالفات تمثلت في التصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والدعوة إلى ذلك، وبلغ إجمالي قيمة المخالفات 3,050,000 ريال.

مشاهير السعودية في حفل خادش

ويشار إلى أنه قبل أسبوعين انتشرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي لحفل وصف بالـ “خادش” حضره مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا.

ووثقت المقاطع ​حفل راقص​ مختلط فجر موجة غضب لدى الرأي العام في البلد، مخالفا بذلك آداب وتقاليد المجتمع السعودي، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة ​فيروس كورونا​.

مسكين توني خاشه اشوف سناباته لقيت الفيد محذوف خايف من الترند ؟ #انفلات_مشاهير_بالسعوديه pic.twitter.com/qvZPwRKocD — Nad (@whnaad) May 30, 2021

ويبدو في مقاطع الفيديو بعض مشاهير مواقع التواصل، وهم يحتفلون بتوثيق حساباتهم الشخصية، عبر إقامة حفل راقص مختلط في مكان خاص، وقد استعانوا بفرقة رقص نسائية أجنبية لهذه الغاية، ارتدت عضواتها ملابس جريئة، وقامت باستعراضات أكثر جرأة.

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وتصدر وسم “​انفلات مشاهير بالسعوديه​” الترند خلال الأيام الماضية، وطالب النشطاء السلطات بضرورة محاسبة هؤلاء وجعلهم عبرة.

مشهورة سناب في السعودية الى التحقيق

إلى هذا، كشفت حسابات فنيّة بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم القبض على مشهورة سناب في السعودية وهي في حالة سُكر وبحوزتها زجاجة خمر وحشيش.

واشار حساب أحد تلك الحسابات إلى أنه يجري استكمال كافة الإجراءت مع المشهورة السعودية والتحقيق معها واحالتها الى النيابة العامة.

ولم تذكر الحسابات اسم المشهور المقصودة في الخبر، كما لم يصدر اي تعليق من الجهات الرسمية في السعودية عن الواقعة.

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