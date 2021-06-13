تركي الحمد يثير غضب المصريين: لولا دعم السعودية لمصر لأصبحت بلادكم (عزبة فارسية)

أثارت تغريدة أطلقها الكاتب السعودي، تركي الحمد، غضباً واسعاً في الشارع المصري، زاعماً أنه لولا الدعم السعودي لمصر عقب الإطاحة بحكم محمد مرسي والاخوان المسلمين، لأصحبت مصر كما قال (عزبة فارسية يعيث فيها الإخوان فساداً)، وفق قوله.

وقال تركي الحمد، في تغريدة رصدتها “وطن”: “لولا الدعم السعودي لمصر في تلك الأيام العصيبة، لربما أصبحت مصر اليوم “عزبة” فارسية، يعيث فيها الاخوان فساداً”.

وأضاف: “لكان التوتر الطائفي على أشده، ووضع مسيحي مصر في الدرك الأسفل من السوء، خذوها قاعدة لا شواذ لها: إذا دخل الإخوان أو الفرس، أو هما معا، بلدة افسدوها، وجعلوا كل أهلها أذلة”، حسب مزاعمه.

لولا الدعم السعودي لمصر في تلك الأيام العصيبة، لربما أصبحت مصر اليوم "عزبة" فارسية، يعيث فيها الأخوان فسادا، والتوتر الطائفي على أشده، ووضع مسيحي مصر في الدرك الأسفل من السوء..خذوها قاعدة لا شواذ لها: إذا دخل الأخوان أو الفرس، أو هما معا، بلدة افسدوها، وجعلوا كل أهلها أذلة.. https://t.co/7LXjKs27Ja — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) June 12, 2021

تصريح الكاتب السعودي جاء تعليقاً على تغريدة عن لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصورة لقبلة السيسي على رأس العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال زيارة دعم إلى مصر في 20 يونيو عام 2014.

وكان الكاتب عبدالله المدني قد ذكر في تغريدة أن “السيسي يلتقي الأمير محمد بن سلمان بشرم الشيخ على بعد أيام من الذكرى السنوية لقبلته التاريخية على جبين خادم الحرمين الشريفين الراحل في الطائرة الملكية التي أصر جلالته أن تتوقف في القاهرة رغم مرضه كي يهنئ مصر وشعبها وجيشها على إفشالهم لخطط الإخوان ومؤامرة الخريف العربي الأوبامية”، وفق قوله.

السيسي يلتقي الأمير محمدبن سلمان امس بشرم الشيخ على بعد أيام من الذكرى السنوية لقبلته التاريخيةعلى جبين خادم الحرمين الشريفين الراحل في الطائرة الملكية التي اصر جلالته أن تتوقف في القاهرة رغم مرضه كي يهنيء مصر وشعبها وجيشها على افشالهم لخطط الإخوان ومؤامرةالخريف العربي الاوبامية pic.twitter.com/rTgzYUWRrq — Dr. Abdulla Almadani د.عبدالله المدني (@abu_taymour) June 12, 2021

غضب مصري من تركي الحمد

تغريدة تركي الحمد، أثارت غضباً واسعاً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين محاكمة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي على مزاعم التخابر مع قطر والتعامل مع جهات خارجية.

وقال رعد محمد: “لم يشفع للدكتور محمد مرسي رحمه الله نفيه القاطع بعدم التدخل في شؤون الدول وأن مصر لا تدعم معارضات دول الخليج وأن أمن الخليج من أمن مصر، فتدخلت السعودية والإمارات في الشأن المصري حتى وقع الانقلاب”.

وأضاف رعد محمد: “الليبرالي العربي حذاء السلطة لا يرى الحرية إلا في البطن وما وعى والفرج وما اشتهى”.

لم يشفع للدكتور #محمد_مرسي رحمه الله نفيه القاطع بعدم التدخل في شؤون الدول وأن #مصر لا تدعم معارضات دول الخليج وأن أمن الخليج من أمن مصر، فتدخلت السعودية والإمارات في الشأن المصري حتى وقع الانقلاب .

الليبرالي العربي حذاء السلطة لا يرى الحرية إلا في البطن وما وعى والفرج وما اشتهى https://t.co/O6zE2WfHjm pic.twitter.com/YWfc3miBg4 — رعد محمد (@SanaaBarq) June 12, 2021

وعلق حساب آخر: “أولا هذا كله إساءة لمصر وشعب مصر ولنا أيضا، ثانياً خذوها قاعدة لا شواذ لها تستحق التأمل”.

أولا هذا كله إساءة لمصر وشعب مصر ولنا أيضا ثانيا .. "خذوها قاعدة لا شواذ لها" تستحق التأمل 🤔🤔 https://t.co/HHoc8nvR6H — Murphy (@o_9231) June 12, 2021

بدورها، علقت سحر: ” الحكومة السعودية تعيد وتزيد انها ذات سيادة ولا تسمح بتدخل الدول في قراراتها وانهم لا يتدخلون بما يحدث في الدول المجاورة”.

واستدركت بالقول: “لكن في الحقيقة إنها ما تركت دولة مجاورة في حالها وأصبحت شعوبها في حالة عدائية للحكومة السعودية ويجيك ريموت يقول شعوب الامصار وعرب الشمال يتربصون بنا حاقدين علينا”.

الحكومة السعوديه تعيد وتزيد انها ذات سياده ولاتسمح بتدخل الدول في قراراتها وانهم لايتدخلون بمايحدث في الدول المجاوره

لكن في الحقيقه انها ماتركت دوله مجاوره في حالها واصبحت شعوبها في حاله عدائيه للحكومه السعوديه ويجيك ريموت يقول شعوب الامصار وعرب الشمال يتربصون بنا حاقدين علينا https://t.co/kaJMB9zJab — Sahar (@Magical_chang) June 12, 2021

أحمد بن عبد العزيز، قال: ” يا تركي عيب! يعني بلقيس الملكة تقول “إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلّة”.

وأضاف: “وهو دا اللي حاصل (حرفيا) في المزرعة اللي انت عايش فيها، وتيجي هنا تقول إذا الإخوان والفرس دخلوا بلدا (أفسسوها)؟! وبعدين الفرس منهم سُنّة يا تركي! وللا انتا فاهم إن الفرس في إيران بس”.

يا تركي عيب!

يعني بلقيس الملكة تقول "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلّة" وهو دا اللي حاصل (حرفيا) في المزرعة اللي انت عايش فيها، وتيجي هنا تقول إذا الإخوان والفرس دخلوا بلدا (أفسسوها)؟! وبعدين الفرس منهم سُنّة يا تركي! وللا انتا فاهم إن الفرس في إيران بس؟! https://t.co/AGI1hAQsW0 — أحمد عبد العزيز 🇵🇸 (@AAAzizMisr) June 12, 2021

وعلق أبو إبراهيم قائلاً: ” لولا المال السعودي الإماراتي والتأييد الصهيوني، لما قتل آلاف المصريين، ولتغير وجه المنطقة بتغيير الأنظمة الفاسدة، ولكن حركة الشعوب لا تتوقف، وما لم يتحقق اليوم سيتحقق غداً”.

لولا المال السعودي الإماراتي والتأييد الصهيوني، لما قتل آلاف المصريين، ولتغير وجه المنطقة بتغيير الأنظمة الفاسدة.

ولكن حركة الشعوب لا تتوقف، وما لم يتحقق اليوم سيتحقق غداً. — َAbo ibrahim (@Aboibra29079318) June 12, 2021

زيارة غير معلنة

وفي وقت سابق، وفي زيارةٍ غير معلنة، تداولت وسائل إعلام سعودية ومصرية، صورةً جمعت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ

وبينما لم تُعرف أسباب هذه الزيارة المفاجئة، سارع أمراء وكُتّاب سعوديون إلى “التطبيل” لولي العهد محمد بن سلمان.

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وفي السياق، نشر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، صورة السيسي وبن سلمان وعلّق عليها: (المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بينهما علاقات تشهد عليها المكانة الجغرافية والتاريخية التي يسجلها التاريخ وتقاس عليها قوة ومتانة العلاقات العربية).

بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد محمد بن سلمان نشر الصورة ووصف اللقاء بين الرجلين بأنه (ودّي).

من جهته، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية: “لقاء الأشقاء في شرم الشيخ بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية”.

ولم يكشف المتحدث الرسمي حتى اللحظة فحوى اللقاء بين السيسي وابن سلمان.

واكتفت وسائل الاعلام السعودية والمصرية، بنشر الصورة مع خبر مقتضب دون التطرق الى سر زيارة ولي العهد السعودي الى مصر ولقائه بالسيسي.

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