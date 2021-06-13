بالصور: محمد صلاح يستفز جمهوره بالتزامن مع سقوط اللاعب إريكسن

تعرض اللاعب المصري الدولي محمد صلاح ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لهجمة واسعة من قبل جمهوره ومتابعيه بعد نشره صورة له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ليضطر اللاعب إلى حذف منشوره بعد وقت قصير من نشره.

محمد صلاح والمنشور المحذوف

وقد اللاعب صلاح صورة له عبر حسابه على موقع التوصل الاجتماعي “تويتر”، وهو يقضي عطلته بعد انتهاء موسم الدوري الإنجليزي في مدينة الغردقة المصرية على شواطئ البحر الأحمر.

محمد صلاح يستعرض لياقته العالية في صورة جديدة ♥️ pic.twitter.com/bwauM4qOea — Screen Mix (@ScreenMix) June 12, 2021

وجاء منشوره بالتزامن مع الحادثة التي تعاطف بها النشطاء مع سقوط اللاعب الدنماركي كريستان إريكسن في مباراة فنلندا والدنمارك في منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأوروبية “اليورو”.

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وقام المتابعين بتوجيه الانتقادات الشديدة له جراء نشره لتك الصورة في الوقت الغير المناسب لها، في ظل حملت التعاطف الواسطة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي.

والتأثر بسقوط اللاعب إريكسن مغشيًا عليه إثر نوبة قلبية مفاجئة، ليتدخل الطاقم الطبي في إنقاذه على الفور وحمله عبر ناقلة خارج الملعب.

الاتحاد الأوروبي وإريكسن

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا” في بيان له، أنه تم نقل لاعب المنتخب الدنماركي كريستان إريكسن إلى المشفى لتلقي العلاج وهو في حالة مستقرة.

وقد توقفت المباراة لساعة ونصف إثر هذا الحادث وخروج كلا المنتخبين من خارج أرضية الملعب، لتعاد المباراة بناء على طلب المنتخبين.

ركض لتعديل وضعية إريكسن حتى لا يبلع لسانه — جمع اللاعبين لعمل درع حول اللاعب من أجل الخصوصية — حاول أن يهدأ من خوف زوجة إريكسن في وقت انهيارها.. سيمون كايير قدم درس تاريخي لمعنى كلمة قائد 👏👏👏 pic.twitter.com/S3NbBssPQl — Kooora (@kooora) June 12, 2021

جاء ذلك بعد تحسن حالة اللاعب الدنماركي إريكسن الذي طلب من زملائه خوض المباراة، ليقرر الاتحاد بعدها إقامة المباراة بناء على طلب المنتخبين، لينتهي اللقاء بفوز منتخب فنلندا بهدف نظيف دون رد.

محمد صلاح وجائزة أفضل لاعب

ووجه اللاعب صلاح في منشور له عبر حسابه الشخصي نشره بوم السبت الماضي رسالة شكر إلى متابعيه وجماهيره الذين قاموا بالتصويت له، عقب الفوز بجائزة أفضل لاعب عن الموسم 2020-2021 بالدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في البريمرليغ لموسم 2020/21 من رابطة اللاعبين والمحترفين بـتصويت الجمهور.

ابننا صلاح 😘 pic.twitter.com/lx9sqmk2iz — تحيا مصر (@shimaa3060msr) June 11, 2021

جاء فيها: ” شكرًا لكل شخص قام بالتصويت لي”، وقد أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين في إنجلترا عن تتويج مهاجم فريق ليفربول “الريدز” بجائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز لكرة القدم عن الموسم الماضي.

وقد حصل النجم المصري صلاح على أعلى الأصوات من قبل الجماهير التي شاركت في الاستفتاء بعد ترشيح اللاعب إلى تلك الجائزة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح عبر "ستوري الإنستجرام" بعد حصوله على جائزة لاعب الموسم في البريميرليج حسب تصويت الجمهور " شكراً لكل من صوت لي" ❤🙌 pic.twitter.com/ejHCASRnQ5 — kora11.com (@kora11) June 11, 2021

وسجل صلاح 22 هدفًا مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال منافسات الموسم الماضي، ليحتل وصافة الترتيب بفارق هدف وحيد عن المتصدر اللاعب هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 23 هدفًا.

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