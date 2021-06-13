محمد صلاح وانتقادات الجمهور
محمد صلاح وانتقادات الجمهور
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بالصور: محمد صلاح يستفز جمهوره بالتزامن مع سقوط اللاعب إريكسن

كتب وطن
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تعرض اللاعب المصري الدولي محمد صلاح ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لهجمة واسعة من قبل جمهوره ومتابعيه بعد نشره صورة له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ليضطر اللاعب إلى حذف منشوره بعد وقت قصير من نشره.

محمد صلاح والمنشور المحذوف

وقد اللاعب صلاح صورة له عبر حسابه على موقع التوصل الاجتماعي “تويتر”، وهو يقضي عطلته بعد انتهاء موسم الدوري الإنجليزي في مدينة الغردقة المصرية على شواطئ البحر الأحمر.

وجاء منشوره بالتزامن مع الحادثة التي تعاطف بها النشطاء مع سقوط اللاعب الدنماركي كريستان إريكسن في مباراة فنلندا والدنمارك في منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأوروبية “اليورو”.

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وقام المتابعين بتوجيه الانتقادات الشديدة له جراء نشره لتك الصورة في الوقت الغير المناسب لها، في ظل حملت التعاطف الواسطة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي.

والتأثر بسقوط اللاعب إريكسن مغشيًا عليه إثر نوبة قلبية مفاجئة، ليتدخل الطاقم الطبي في إنقاذه على الفور وحمله عبر ناقلة خارج الملعب.

الاتحاد الأوروبي وإريكسن

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا” في بيان له، أنه تم نقل لاعب المنتخب الدنماركي كريستان إريكسن إلى المشفى لتلقي العلاج وهو في حالة مستقرة.

وقد توقفت المباراة لساعة ونصف إثر هذا الحادث وخروج كلا المنتخبين من خارج أرضية الملعب، لتعاد المباراة بناء على طلب المنتخبين.

جاء ذلك بعد تحسن حالة اللاعب الدنماركي إريكسن الذي طلب من زملائه خوض المباراة، ليقرر الاتحاد بعدها إقامة المباراة بناء على طلب المنتخبين، لينتهي اللقاء بفوز منتخب فنلندا بهدف نظيف دون رد.

محمد صلاح وجائزة أفضل لاعب

ووجه اللاعب صلاح في منشور له عبر حسابه الشخصي نشره بوم السبت الماضي رسالة شكر إلى متابعيه وجماهيره الذين قاموا بالتصويت له، عقب الفوز بجائزة أفضل لاعب عن الموسم 2020-2021 بالدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

جاء فيها: ” شكرًا لكل شخص قام بالتصويت لي”، وقد أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين في إنجلترا عن تتويج مهاجم فريق ليفربول “الريدز” بجائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز لكرة القدم عن الموسم الماضي.

وقد حصل النجم المصري صلاح على أعلى الأصوات من قبل الجماهير التي شاركت في الاستفتاء بعد ترشيح اللاعب إلى تلك الجائزة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح 22 هدفًا مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال منافسات الموسم الماضي، ليحتل وصافة الترتيب بفارق هدف وحيد عن المتصدر اللاعب هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 23 هدفًا.

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