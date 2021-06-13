السلطان هيثم بن طارق- اللجنة العليا
السلطان هيثم بن طارق
الهدهد

إعلامي عماني يطالب السلطان هيثم بإعفاء اللجنة العليا:”مايحدث الآن غير معقول”

كتب وطن
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طالب الإعلامي العماني نصر البوسعيدي، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بإعفاء اللجنة العليا المكلفة بإدارة أزمة كورونا في السلطنة من مهامها بسبب تردي الأوضاع وتفاقم حالات الإصابة وتفشي الفيروس.

وقال البوسعيدي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”إلى سلطاننا المعظم هيثم بن طارق حفظه الله.. أتمنى كمواطن عماني إعفاء اللجنة العليا من مهامها واستبدالهم بخبراء على مستوى محلي ودولي كل حسب تخصصه لإدارة الأزمة وجلب اللقاح.”

السلطان هيثم بن طارق واللجنة العليا

وتابع الإعلامي العماني أن ما يحدث الآن “غير معقول دون تغير في أعضاء اللجنة العليا مع تقديري لاجتهادهم لعامين كمثال من إدارة أزمة كورونا”

وأيد ناشطون البوسعيدي في مطلبه مذكرين بقرارات خطيرة للجنة العليا تسببت بتفاقم الوضع الصحي، منها السماح بدخول الطائرات من الهند للسلطنة رغم تفشي كورونا المتحور في الهند.

وكتبت ناشطة:”يفترض من سمح وساعد وكان سبب في انتشار الفيروس المتحور يدفعو من جيبوهم كل واحد ٣ مليون لتوفير اللقاح توفير مستلزمات طبية.”

وتابعت:”كذا يكون العقاب فلوسهم توجعهم ويكونو عبرة لغيرهم، سواء كانو من اللجنة ولا غيره هم سمحو لمصابين من الهند يدخلو البلد.”

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فيما رفض آخرون تحميل اللجنة العليا مسؤولية تفشي كورونا بالسلطنة، وقالوا إن اللجنة فعلت ما عليها ولكن الأمر خطير وخارج عن السيطرة.

وفي هذا السياق رد الكاتب العماني حمد بن سالم على “البوسعيدي” مدافعا عن اللجنة العليا بقوله:”اللجنة العليا لمتابعة فيروس كورونا اتخذت قرارات الضرورة وقد تكون لم تتوفق في الجانب الإعلامي الذي دوره توعية المجتمع.”

وتابع:”وإن كان الإنسان طبيب نفسه كما يقول المثل ولم يعملوا بالتوكل على الله إلا أمام جائحة كورونا وتناسوا الدعوة في الأخذ بالأسباب فهو أمر ملازم للتوكل”.

لأول مرة.. أكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا بالسلطنة خلال 3 أيام فقط

هذا وأصدرت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد، بيانًا بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ في السلطنة.

وسجلت السلطنة خلال الـ ثلاثة أيام الماضية، عدد (46 ) وفاة و (4415 ) إصابة بفيروس كورونا، في حصيلة قياسية لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى (234634) حالة، والوفيات إلى (2513) وفاة.

كما بلغ إجمالي عدد المتعافين (210952) لتصل نسبة الشفاء إلى 90%

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ (153) حالة، فيما سجلت الحالات المنومة في المؤسسات الصحية (1180) حالة، كما بلغ العدد في العناية المركزة (374) حالة.

ويذكر أن مركز إدارة الحالات الطارئة أوصى بضرورة توحيد الموارد الوطنية الصحية المدنية والعسكرية والأمنية تحت قيادة واحدة فاعلة وبشكل عاجل جدًا، بعد أن بلغ اجمالي إشغال أسرة العناية المركزة بكورونا في مستشفيات السلطنة 99 بالمائة.

 عدد المحصنين ضد كورونا في سلطنة عُمان

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة العمانية عن إجمالي المطعمين بلقاح فيروس كورونا في السلطنة، حتى يوم السبت 12 يونيو 2021.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه اجمالي الجرعات المطعم بها في السلطنة بلغ 605.845 جرعة.

كما بلغ اجمالي عدد المحصنين 435 ألفًا و90 شخصًا منذ ديسمبر 2020 باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في السلطنة منذ بداية الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-١٩.

كما أشار التقرير إلى أن عدد من المحصنين بجرعتين كاملتين لقاح كورونا من اجمالي عدد المحصنين بلغ 170.755 شخص، في حين تم تطعيم نحو 264.335 شخص بجرعة واحدة.

مسقط تبدأ خدمة التطعيم من داخل السيارة

وأيضا أعلنت وزارة الصحة العُمانية ممثلة في المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط بدأ تقديم خدمة التحصين من داخل السيارة ضد كوفيد-19 بالجمعية العمانية للسيارات – من الساعة الرابعة عصرا وحتى التاسعة ليلا من الأحد الى الخميس – للمستهدفين من مستحقي الجرعة الثانية وموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وتهدف الخدمة لتوفير سبل الراحة وتقليل الوقت والجهد والتخفيف عن مراكز التطعيم الصباحية، وسيتم تحديث الفئات المستهدفة بشكل أسبوعي.

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