جوزيه مورينيو ورونالدو
جوزيه مورينيو ورونالدو
Imageرياضة

مورينيو يوجه نصيحة إلى رونالدو بشأن مستقبله

كتب وطن
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وجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق روما الإيطالي، نصيحة إلى مواطنه كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس بأن يرحل عن الدوري الممتاز “الكالتشيو” على الفور.

مورينيو ورونالدو

وقال المدرب مورينيو خلال تصريح صحفي لشبكة “Talk sport”،  قائلاً: “هل سيرحل رونالدو عن يوفنتوس قبل مواجهته مرة  أخرى؟، يجب أن يغادر إيطاليا فورًا وأن يتركني بسلام (مزحًا)”

وأردف مورينيو، ” الجميع يتحدث عن رحيل رونالدو، وأقول الشيء نفسه رونالدو لم يعد عمره 25 عامًا، إنه يبلغ من العمر 36 عامًا الآن، ولم يعد يسجل 50 هدفًا، لكن سجل أهدافه لا يزال رائعًا والأرقام تتحدث عن نفسها”.

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وأضاف، ” ما يحفز رونالدو؟ هو الأرقام القياسية باعتقادي، إنه لا يريد اللعب في كأس اليورو فحسب، بل في كأس العالم 2022″.

رونالدو والأسطورة دائي

واستكمل مورينيو، ” رونالدو أسطورة ومن الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم وإلى الأبد، وإنه رجل يحفز نفسه بالأرقام والأشياء الجديدة”.

وأشار المدرب البرتغالي، إلى أن رونالدو يريد الفوز بالكرة الذهبية وحصد الحذاء الذهبي عدة مرات أخرى، والحصول على الرقم القياسي الذي سجله الإيراني دائي خلال المشاركات الدولية.

وختم حديثه، ” لايزال رونالدو دوافع إضافية وإذا كنت منافسًا له، يجب أن تلتزم الصمت ولا تقل كلمة خاطئة عنه، لكنه سيكون دافعًا له بشكل دائم، إنه لاعب قوي على المستوى الذهني”.

رونالدو  ويوفنتوس

وفي سياق أخر، فقد لم يحسم هداف الدوري الإيطالي رونالدو قراره حول مصيره في البقاء أو الرحيل عن فريق يوفنتوس الإيطالي، رغم الأحاديث التي قد تحدثت عن رحيله خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير إيطالية، بأن رونالدو قد أبلغ في وقت سابق زملائه أثناء تواجده في غرفة الملابس، عن الرغبة في الرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم المنصرم.

وانضم رونالدو إلى صفوف فريق يوفنتوس في صيف عام 2018، بصفقة بلغت قيمتها ب100 مليون يورو قادمًا من ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

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