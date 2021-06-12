فيفي عبده تؤدي وصلة رقص مثيرة بعد شفائها وخروجها من المستشفى (فيديو)

استأنفت الراقصة المصرية فيفي عبده نشاطها الاستعراضي، احتفالاً بشفائها وعودتها إلى ممارسة حياتها الطبيعية بعد مرورها بأزمة صحية وخضوعها لعملية جراحية إثر تلقيها (حقنة خاطئة) من صيدلي.

ونشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، ظهرت خلاله وهي ترتدي فستاناً أزرق مفتوح من ناحية الصدر، ويكشف جزءاً كبيراً من ساقيها.

وأدت فيفي عبده وصلة رقص على الأغنية العراقية الشهيرة (تعال)، واستمرت لثلاث دقائق، وعلقت على الفيديو: (تحية مني لشعب العراق ‏بحبكم اوي).

فيفي عبده (الجمال عدى الكلام)

وبفيديو آخر، ظهرت خلاله عبده بفستان أسود قصير، وأدت وصلة رقص على أغنية الفنان المغربي سعد لمجرد (الجمال عدى الكلام).

ووجهت فيفي خلاله تحية لدولة المغرب وقالت: (تحياتي للمغرب الي بحبها من كل قلبي).

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وأثارت عودة فيفي إلى التعري والرقص جدلاً بين متابعيها، خاصة أنها لا تزال في فترة نقاهة وتعافي مابعد المرض.

انتقادات وهجوم

وجاء في التعليقات: (فيفي اتجننت خلاص)، وكتب آخر: (والله خفت يطيح الفستان).

ووجهت أخرى رسالة للراقصة المصرية قالت فيها: (ما تحترمي سنك شوية بقى و خدى عظة من تعبك الفترة الى فاتت و ادعى ربنا بحسن الخاتمة بدل قلة القيمة الى بتعمليها فى نفسك دى بجد).

بينما شبهت أخرى ما ارتدته فيفي بقميص النوم، وكتبت: (يعني كنتي تعبانة واول لما تطعلنا تطلعي بقميص النوم).

وعلق آخر: (الله لا يهديكي… بعد كل إنذار من ربنا وترجعي تاني لنفس الفعل.. يبقي خساره فيكي ربنا يهديكي).

فيفي عبده: هرجع تاني

وقبل أسبوعين، شاركت عبده جمهورها تفاصيل حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية، ونشرت حينها فيديو لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلاله وهي ترتدي فستاناً برتقالياً، وتضع قلادة العين الزرقاء منعاً للحسد كما يعتقد الأغلبية.

وقالت فيفي عبده بالفيديو: (أنا رجعت تاني يا جماعة الحمد لله لازم الدنيا تمشي، وبشكر ربنا هذا بفضل دعاكم وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله باقي حاجة صغيرة وأرجع تاني معكم).

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ووعدت عبده جمهورها بالظهور قريباً (أون لاين)، وتقديم أمور جديدة لأنها تشعر بالملل من القديم حسب تعبيرها.

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وعلقت فيفي على الفيديو: (‏الحمد لله يا رب على كل اللي اديتهوني بحبكم).

فيفي عبده: بنفقد الناس الغاليين على قلوبنا

وفي وقت سابق، أبدت فيفي حزنها على رحيل الفنان سمير غانم بفيروس كورونا.

وقالت فيفي عبده في حسابها بانستغرام: (لا حول ولا قوة الا بالله و انا لله و انا اليه راجعون النجم الكبير سمير غانم في ذمة الله)

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وقالت: (بنفقد الناس الغاليين علي قلوبنا و الفراق صعب بس دي الحقيقة الوحيدة في الدنيا الله يرحمك يا سمير و يجعل مثواك الجنة يا رب و يصبر اسرتك يا رب. برجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة).

تأهيل فيفي عبده بعد العملية

هذا وقد ظهرت عبده لأول مرة بعد إجرائها عملية خطيرة إثر تلقيها (حقنة خاطئة) من صيدلي في بداية الشهر الماضي، وذلك عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي عبر (انستجرام).

وظهرت فيفي عبده بالفيديو وهي مستلقية على السرير، وتغطي شعرها وبدون أي مساحيق تجميل، موجهةً رسالة إلى جمهورها قالت فيها: (طبعا أنتم عارفين إني كنت بعمل عملية، ودلوقتي بتعافى بعد العملية وبتأهل، وأنا بحبكم وميرسي على دعاءكم وربنا يخليكم ليا).

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ووجهت فيفي عبده تحذيراً بسبب فيروس (كورونا)، مضيفة: (خلوا بالكم من نفسكم عشان موضوع الكورونا، وربنا يبعد الغمة دي عنا وربنا يرحم اللي ماتوا ويشفى المصابين).

وكشفت فيفي عبده التي بدا عليها التأثر الشديد، وتتحدث بصعوبة، أنها تعاني من الاكتئاب، وقالت: (اكتئاب ما بعده اكتئاب، يارب يشفي المصابين وأنا من ضمنهم).

ممنوعة من الحركة

هذا وقد منع الطبيب الذي أجرى جراحة في العمود الفقري لفيفي عبده، من الحركة الكثيرة لمدة أسبوعين، حتى تتعافى تماما.

وكانت فيفي عبده قد تعرضت لأزمة مرضية طوال الفترة الماضية؛ إثر تلقيها حقنة خاطئة من صيدلي، حيث تلقتها في العصب بدلا من العضل، وهو ما سبب لها مضاعفات شديدة في العمود الفقري وقدمها.

وأعلنت حينها عبده أنها ستخضع لعملية جراحية بسبب مضاعفات إعطائها حقنة بالخطأ.

وظهرت عبده بفيديو من على سرير المستشفى، وقالت: (حسبي الله ونعم الوكيل في الولد الذي أعطاني الحقنة في ظهري، وتسببت بأنني على وشك دخول العملية الآن، وها أنا في المستشفى، انظروا).

وتابعت فيفي موجهة حديثها لجمهورها: (دخلت اليوم المستشفى من أجل إجراء عملية غداً صباحاً سأمكث فيها ساعتين، أرجوكم أن تدعو لي، بحق الشهر الفضيل، هذه المرة حقيقة وليست إشاعة ككل مرة).

وأرفقت فيفي الفيديو بتعليق قالت فيه: (حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لأجراء عمليه جراحيه ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي و اللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة و انتم طيبين و بخير رمضان كريم).

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