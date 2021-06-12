سعودية تفضح ما يحدث في الأماكن العامة بينما يُمنع نقل الصلاة عبر مكبرات الصوت (شاهد)

نشرت مواطنة سعودية مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا انتقدت فيه منع المساجد من استخدام مكبرات الصوت أثناء الصلاة، في نفس الوقت الذي يجبر فيه المواطنين على سماع الأغاني عالية بالمتنزهات العامة، في ظل السياسات الجديدة والرؤية الانفتاحية المزعومة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، سيدة سعودية تصور بكاميرا جوالها داخل أحد المتنزهات بالمملكة، ويسمع صوت الأغاني بشكل واضح من الفيديو داخل المتنزه.

سيدة تنشر مقطع وتُعلق: "صلينا بدون مكبرات صوت، والان مجبورين نسمع الموسيقى في مكان عام" pic.twitter.com/0VDVRoo2Wt — WHR (@whrumor) June 12, 2021

لتعلق المواطنة السعودية بما نصه:”الحين خلصنا صلاة العشاء بدون مكبرات صوت وبدون سماع القرآن ولا التكبير، والحين مجبرون نسمع الموسيقى هاذي وإلا ما نروح المنتزهات.. يعني كيف؟”

وزير الأوقاف السعودي يثير ضجة جديدة

ويشار إلى أنه أوائل يونيو الجاري أثار وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، الجدل مجدداً بدفاعه عن قرار خفض صوت مكبرات الصوت في المساجد.

فيديو | وزير #الشؤون_الإسلامية لـ #الإخبارية: قصر #مكبرات_الصوت على الأذان والإقامة لما تسببه الأجهزة من أذية للناس ومن لديه رغبة في الصلاة لا يتأخر pic.twitter.com/0l9q61Pi1h — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2021

وقال آل الشيخ، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن هناك عائلات تشتكي من أن تزاحم أصوات المكبرات يبقي أطفالها مستيقظين.

وأوضح آل الشيخ، أن التغييرات رد على شكاوى من العامة من الصوت شديد الارتفاع، ومنهم كبار في السن وآباء لم يستطع أطفالهم النوم بشكل متواصل.

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وأضاف: “الذي عنده الرغبة في الصلاة لا ينتظر إلى أن يدخل الإمام ويكبّر ويسمع صوته، المفروض أنه يسبق إلى المسجد”، مضيفا أن هناك أيضا عدة قنوات تلفزيونية تبث الصلوات.

وتابع: “الوزارة لم تمنع واجباً أو مستحباً ولم تفرض محرم أو مكروه، والإقامة تكون لمن هم داخل المسجد وليس خارجه”.

وقال الوزير إن “أعداء” ينشرون بعض الانتقادات للسياسة من أجل التهييج، زاعماً أن هناك من “أعداء المملكة العربية السعودية من يريد إثارة الرأي العام ومن يريد التشكيك في قرارات الدولة ومن يريد تفكيك اللحمة الوطنية من خلال رسائلهم”.

استنكار سعودي.. تعميم بشأن مكبرات الصوت

رواد مواقع التواصل الاجتماعي استكروا تبريرات الوزير السعودي، معتبرين ان هذه تأتي في إطار فتاوى السلطان التي يطلقها الوزير بين الحين والآخر.

وقبل أسبوعين وفي تعميم مفاجئ، قالت وزارة الشؤون الإسلامية إن مستوى صوت المكبرات في المساجد يجب ألا يعلو عن ثلث درجة الجهاز.

كما قصرت استخدام مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة.

يأتي التغيير في وقت يشهد تضيقا على دور الدين في الحياة العامة في ظل قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، الذي خفف بعض القيود الاجتماعية الصارمة بينما لا يسمح بأي معارضة سياسية.

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