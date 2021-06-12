دنيا بطمة تصدم الجمهور بوجه جديد! (شاهد)

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجمهور (بوجه جديد)، بعدما نشرت صوراً على انستغرام، اظهرتها بشكلٍ مختلف بسبب عمليات التجميل .وفق متابعين

وعبّر الجمهور عن صدمتهم من شكل دنيا بطمة الجديد، وقالوا إنها باتت تبالغ في عمليات التجميل.

وظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة في وصلة رقص خلال احتفال بشهر عسل شقيقتها ابتسام بطمة وزوجها اليوتيوبر فؤاد قبيبو.

ونشرت دنيا بطمة مقاطع ظهرت فيها وهي ترقص مع شقيقتها مرتديةً القفطان المغربي الأحمر، لتثير الجدل بسبب اكتسابها بعض الوزن الزئد، وتغير ملامح وجهها بسبب عمليات التجميل.

وكانت نشرت بعض المواقع الاخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي، صوراً ادعت أنها تُظهر لحظة مداهمة السلطات الأمنية المغربية حفل خطوبة ابتسام بطمة، شقيقة المغنية المغربية دنيا بطمة في فيلا بمدينة مراكش .

وزعمت تلك الأنباء المتداولة، أن المداهمة جاءت بسبب ”خرق حالة الطوارئ الصحية“ المفروضة في المملكة، بعد توافد عدد من المدعوين من أقارب وأصدقاء المحتفلين.

لكنّ مصدراً مقرباً من عائلة العروسين كشف لمجلة سلطانة الالكترونية، أن كل الأخبار المتداولة عن مداهمة الخطوبة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً ان الحفل اقتصر على حضور أفراد العائلة والمقربين فقط، احتراما للتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا والتي تمنع إقامة التجمعات الكبرى.