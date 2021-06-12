دنيا بطمة تصدم الجمهور بوجه جديد! (شاهد)

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجمهور (بوجه جديد)، بعدما نشرت صوراً على انستغرام، اظهرتها بشكلٍ مختلف بسبب عمليات التجميل .وفق متابعين
وعبّر الجمهور عن صدمتهم من شكل دنيا بطمة الجديد، وقالوا إنها باتت تبالغ في عمليات التجميل.
وظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة في وصلة رقص خلال احتفال بشهر عسل شقيقتها ابتسام بطمة وزوجها اليوتيوبر فؤاد قبيبو.
ونشرت دنيا بطمة مقاطع ظهرت فيها وهي ترقص مع شقيقتها مرتديةً القفطان المغربي الأحمر، لتثير الجدل بسبب اكتسابها بعض الوزن الزئد، وتغير ملامح وجهها بسبب عمليات التجميل.
حقيقة اقتحام الأمن المغربي حفل خطوبة ابتسام بطمة!
وكانت نشرت بعض المواقع الاخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي، صوراً ادعت أنها تُظهر لحظة مداهمة السلطات الأمنية المغربية حفل خطوبة ابتسام بطمة، شقيقة المغنية المغربية دنيا بطمة في فيلا بمدينة مراكش .
وزعمت تلك الأنباء المتداولة، أن المداهمة جاءت بسبب ”خرق حالة الطوارئ الصحية“ المفروضة في المملكة، بعد توافد عدد من المدعوين من أقارب وأصدقاء المحتفلين.
لكنّ مصدراً مقرباً من عائلة العروسين كشف لمجلة سلطانة الالكترونية، أن كل الأخبار المتداولة عن مداهمة الخطوبة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً ان الحفل اقتصر على حضور أفراد العائلة والمقربين فقط، احتراما للتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا والتي تمنع إقامة التجمعات الكبرى.
ونشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صوراً من احتفالها والعائلة بخطوبة شقيقتها ابتسام على اليوتيوبر المغربي فؤاد قبيبو.
كما نشرت ابتسام بطمة على حسابها في انستغرام صوراً من خطوبتها على فؤاد قبيبو .
قضية (حمزة مون بيبي)
الجدير ذكره أنّ ابتسام بطمة غادرت يوم السبت 13 مارس 2021، أسوار سجن الأوداية بمدينة مراكش، بعد انقضاء عقوبتها المحددة بالسجن سنة، على خلفية قضية ابتزاز المشاهير المعروفة “حمزة مون بيبي”.
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش أيدت الحكم الابتدائي في حق ابتسام بطمة، القاضي بحبسها سنة، ودفع تعويض قدره 40 ألف درهم (نحو 4500 دولار) للمطربة المغربية سعيدة شرف.
ووُجهت إلى ابتسام وشقيقتها دنيا تهما من بينها “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”، بحسب موقع “هسبريس”.
وأواخر يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة مغربية بالسجن 8 أشهر في حق المطربة دنيا بطمة، في قضية ابتزاز فنانين وفضح شخصيات شهيرة.
انتشار صورة ابنة دنيا بطمة الصغيرة (ليلي روز)
كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة، النقاب عن صورة ابنتها الصغيرة (ليلي روز) لأول مرة، وذلك أثناء احتفالها بزفاف شقيقتها ابتسام بطمة.
وتداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ليلي روز في أول ظهور لها، وهي ترتدي قفطاناً مغربياً كما والدتها تماماً.
وعبر الناشطون عن صدمتهم من جمال ابنة دنيا بطمة الأصغر، خاصة أنها لا تشبه والدها أو والدتها أو شقيقتها الأصغر غزل، ما أثار استغرابهم، وجعلهم يخمنون أنها تشبه خالتها ابتسام، أو أختها غير الشقيقة، الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك.