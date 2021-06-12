حماس ترد على عبدالله بن زايد بعد أن اصطف إلى جانب الصهاينة ووصفها بـ”الإرهابية”

هاجمت حركة “حماس”، وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، على إثر تصريحاته الأخيرة التي وصفها بها الحركة كـ “منظمة إرهابية”.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إن تحريض وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان للدول الغربية لتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية؛ يتنافى مع قيم العروبة ويتناقض كل المفاهيم القومية.

تحريض وزير الخارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان للدول الغربية لتصنيف حركة حماس كمنظمة ارهابية؛ يتنافى مع قيم العروبة ويتناقض كل المفاهيم القومية، ويتساوق مع الدعاية الصهيونية الفاشلة، ويصطدم مع توجهات الجمهور العربي الداعم للمقاومة في فلسطين. — حازم قاسم (@hazemaq) June 12, 2021

وأوضح قاسم، أن ذلك يمثل تساوقاً مع الدعاية الصهيونية الفاشلة، ويصطدم مع توجهات الجمهور العربي الداعم للمقاومة في فلسطين.

القيادي في حماس سامي أبو زهري ينتقد تصريحات عبدالله بن زايد

وفي ذات السياق، قال القيادي في الحركة، سامي أبو زهري، إن تصريحات “عبدالله بن زايد خلال حضوره اجتماع اللجنة الأمريكية اليهودية التي يتغنى فيها بالاحتلال ويهاجم فيها حركة حماس ويعتبرها منظمة إرهابية، تؤكد أن هذا الفريق هم أعداء لفلسطين وقضايا الأمة”.

وكان وزير الخارجية الإماراتي حرض على حركة حماس، وقال إنه من المؤسف أن تتردد بعض الدول في تصنيف كيانات، مثل حماس أو حزب الله أو الإخوان المسلمين، بطريقة أوضح.

وقال ابن زايد في حديث له مع موقع اللجنة اليهودية الأمريكية: “من المضحك أن بعض الحكومات تصنف الجناح العسكري فقط لكيان ما على أنه إرهابي، دون الجناح السياسي، رغم عدم وجود فرق”.

حتى ألدُّ أعداء الإسلام لم يستميت في محاربة الإسلام كما يستميت نظام #الامارات في قتال وتشويه كل مايمت للإسلام بصلة سواء دولة أو منظمة أو حتى شخص وسر هذه الاستماتة متوارث وقديم وليس وليد اللحظة والدليل ان هذا النظام أحرق مركب عودته لأمته والمؤسف انه يقود شعب مسلم الى مصير مجهول pic.twitter.com/MZbMRqmy8w — عبدالله بن ناصر ال ثاني (@DRaALTHANI) June 12, 2021

وعبّر الوزير الإماراتي عن أمله في أن يساعد اتفاق التطبيع الموقّع بين الإمارات وإسرائيل في إلهام دول أخرى بالمنطقة لإعادة تصوّر المستقبل.

وتشهد العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب تطورات متنامية، بعد توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين بواشنطن، في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي.

انزعاج فلسطيني

وفي وقت سابق، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن قيادة السلطة الفلسطينية منزعجة من انتخاب الإمارات عضواً في مجلس الأمن الدولي بصفة غير دائمةً، مشيرة إلى أن القيادة الفلسطينية اعتبرته بمثابة خبر سيء لفلسطين.

وقالت المصادر، وفق موقع “إمارات ليكس” المعارض، إن القيادة الفلسطينية كانت تأمل رفض انتخابات الإمارات في مجلس الأمن لما يشكله ذلك من خطر على القضية الفلسطينية.

وأوضحت أن وجود الإمارات كصوت عربي وحيد في مجلس الأمن يهدد القضية الفلسطينية بالتهميش من على منبر دولي مهم مثل مجلس الأمن.

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وأشارت الأوساط الفلسطينية إلى حالة إشهار التحالف الحاصل بين الإمارات وإسرائيل ودعم أبوظبي تل أبيب في كافة المنابر الإقليمية والدولية.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، ألبانيا والبرازيل وغابون وغانا والإمارات لتنضم إلى عضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة لمدة عامين تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2022.

وستحل الدول الأعضاء الجديدة غير الدائمة محل إستونيا والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وتونس وفييت نام.

وقبل أسبوع من انتخابات عضوية مجلس الأمن، أصدرت 56 مؤسسة فلسطينية بيانا مشتركا دعت فيه إلى رفض ترشيح دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

وقال البيان الصادر عن مؤسسات وجمعيات وتجمعات وإطارات فلسطينية في أوروبا وحول العالم، إنه يتوجب رفض شغل دولة الإمارات منصب المقعد العربي في مجلس الأمن وهو المنصب المتعارف عليه ان يشغل بالتداول بين الدول العربية والاسيوية والأفريقية.

خطورة موقف الإمارات

وأوضح البيان أن ذلك ينبع من خطورة المواقف الإماراتية على القضية الفلسطينية خلال العام المنصرم خاصة بعد إبرامها اتفاقا للتطبيع الشامل مع إسرائيل.

حيث أصبحت مواقف أبو ظبي تتماهى بشكل كامل مع مواقف دولة الاحتلال الاسرائيلي الأمر الذي يشكل خطرا وجوديا على القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني.

وطالب بيان المؤسسات الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم دعم ترأس الإمارات لهذا المنصب على الإطلاق لما في ذلك خدمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

واعتبر البيان أن شغل ذلك المنصب من قبل أبوظبي سيساهم في شق الموقف العربي واضعاف المواقف الدولية الداعمة لفلسطين في هذه المنصة الهامة.

وأشار إلى أن العام الماضي كان خير شاهد وأكبر دليل على ضياع وتيه البوصلة الإماراتية عن الركب العربي والإسلامي والدولي والذي تحول من موقف الأخوة الي الاستعداء ومساندة إسرائيل في عدة مواقف.

الإمارات تدعم إسرائيل

وأبرز دعم الإمارات بعض المواقف الإسرائيلية في عددا من اللجان العاملة ضمن الأمم المتحدة؛ وساهمت في اضعاف مواقف الدول الصديقة الداعمة لفلسطين.

وسبق ذلك دعم أبو ظبي لخطة السلام الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

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