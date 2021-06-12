حفل فاضح في الرياض
حفل فاضح في الرياض
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تسريب مقاطع لحفل فاضح في الرياض .. رقص وفتيات بملابس مثيرة!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق حفل فاضح في أحد مناطق العاصمة الرياض بالسعودية.

ملابس شبه عارية ورقص في حفل فاضح

ويظهر بالفيديو المتداول الذي تابعته (وطن)، فتيات بملابس جريئة يرقصن أمام مجموعة من الشباب الذين كانوا يهتفون ويصفقون لهن.

وفي مقطع آخر من نفس المكان، يظهر أحد المغنيين على مسرح، بينما يقوم الحضور المختلط ما بين فتيات وشباب بالرقص والتفاعل في مشهد دخيل على المجتمع السعودي.

حي اليرموك!

وتساءل المغردون حول المنطقة التي شهدت هذا الحفل، وتبين أنها في حي اليرموك شرق الرياض، والذي يُعتبر أكبر أحياءها.

وتباينت ردود الأفعال حول المقطع، فمنهم من حاول أن يؤكد أنه ليس في الرياض كما تم التحديد عبر خرائط جوجل، ومعظمهم هاجم وانتقد التغيرات التي تشهدها المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

مغردون يتفاعلون

وجاء في التعليقات: (عن نفسي، فقدت كل علامات التعجب).

وكتب آخر ساخراً: (ماتوو اللي يستغربون، امزح اما عاد بالرياض).

واستنكرت أخرى الواقعة وكتبت: (يارب لاتؤاخذنا بما فعله السفهاء منا).

 

وبتعليق حزين ممزوج بسخرية كتب مغرد: (الأمة التي بكى شوقًا لرؤيتها رسول الله).

 

بينما حاول آخر نفي أن تكون الفتيات اللواتي ظهرن بالفيديو سعوديات، وكتب: (مو سعوديات يمنيات ما نعرفهم مجنسين).

ووافقه آخر وقال: (هذا في سكن الاجانب).

 

 

وحاول آخر فعل نفس الشيء، وكتب: (مستحيل بالرياض هذا عنده جلبريك الي منزل المقطع وعندي الجلبريك اقدر انزل في دوله مقطع لي او اي شي وبالخريطة).

 

وبينما لا يمكن لـ(وطن) التثبت من كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات المعنية، شهدت السعودية واقعةً مشابهة قبل أسابيع.

فرقة نسائية بملابس جريئة

وفجر حفل رقص لبعض مشاهير التواصل الاجتماعي، موجة غضب واسعة في البلاد، وسط مطالبات بمحاسبتهم وإيقاف ممارساتهم المنافية لآداب المجتمع.

وظهر بالفيديو المتداول في حينها بعض مشاهير السوشيال ميديا يحتفلون في مكان خاص بمناسبة توثيق حساباتهم الشخصية، وقد أحضروا فرقة نسائية أجنبية بملابس جريئة واستعراضات أكثر جرأة.

وأثارت اللقطات المتداولة غضباً واسعاً بين السعوديين الذين رأوا أن تصرف المشاهير مخالفاً للعادات والتقاليد، ومنافياً للقيم السعودية، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة فيروس كورونا.

انفلات مشاهير بالسعودية

وتحت وسم #انفلات_مشاهير_بالسعوديه، عبر المغردون عن غضبهم واستغرابهم لما كانت عليه السعودية سابقاً قبل عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، متسائلين عن دور هيئة الذوق العام.

 

 

ودعا حينها المحامي السعودي فايز العنزي، الجهات المعنية إلى وقف التجاوزات والممارسات السلبية لمشاهير السوشيال ميديا.

وقال العنزي في مداخلة عبر فضائية (الإخبارية)، إن هناك حاجة لنصوص صريحة مباشرة لتنظيم إعلانات المشاهير ومحتواهم؛ كون سلبيات ما يحدث بـالسوشيال ميديا تجاوزت الإيجابيات.

 

 

وأكد العنزي على أهمية إيقاف ما يقوم به المشاهير من الجنسين من إعلانات عن المنشآت الطبية رغم عدم امتلاك بعضها لتراخيص، مضيفاً بأن المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.

ولاحقاً، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الجهات المختصة تحركت على الفور وتعمل على ضبط من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء في المملكة.

تحرك ضد حفل الرقص الفاضح

وبحسب قناة (الإخبارية) السعودية فإن السلطات تجري الآن تحقيقا موسعا بشأن مقاطع حفل الرقص الفاضح في السعودية للوقوف على مصدرها وضبط كل من شارك فيها وروج لها.

كما انتشرت أنباء حول إلقاء السلطات القبض على الفاشينستا السعودية ريم السويدي، إلى جانب مشاهير آخرين مثل زياد المسفر​، ​سامر الخال​ و​أريج العبدالله.

وكان اسم ريم السويدي قد تصدر محركات البحث في جوجل وموقع تويتر عقب انتشار مقطع فيديو فاضح لها بمشاركة عدد من مشاهير السوشيال ميديا.

وذكرت حسابات عبر (سناب شات) أن ريم السويدي هي المسؤولة عن الحفل بالكامل، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل.

وعلى الرغم من أن وسائل إعلام سعودية كشفت أن الجهات المختصة تحركت على الفور وعملت على ضبط كل من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء، إلا أنه لم يتم تأكيد القبض على ريم السويدي من جهة رسمية.

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