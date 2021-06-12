تسريب مقاطع لحفل فاضح في الرياض .. رقص وفتيات بملابس مثيرة!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق حفل فاضح في أحد مناطق العاصمة الرياض بالسعودية.

ملابس شبه عارية ورقص في حفل فاضح

ويظهر بالفيديو المتداول الذي تابعته (وطن)، فتيات بملابس جريئة يرقصن أمام مجموعة من الشباب الذين كانوا يهتفون ويصفقون لهن.

وفي مقطع آخر من نفس المكان، يظهر أحد المغنيين على مسرح، بينما يقوم الحضور المختلط ما بين فتيات وشباب بالرقص والتفاعل في مشهد دخيل على المجتمع السعودي.

حي اليرموك!

وتساءل المغردون حول المنطقة التي شهدت هذا الحفل، وتبين أنها في حي اليرموك شرق الرياض، والذي يُعتبر أكبر أحياءها.

وتباينت ردود الأفعال حول المقطع، فمنهم من حاول أن يؤكد أنه ليس في الرياض كما تم التحديد عبر خرائط جوجل، ومعظمهم هاجم وانتقد التغيرات التي تشهدها المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

مغردون يتفاعلون

وجاء في التعليقات: (عن نفسي، فقدت كل علامات التعجب).

عن نفسي .. فقد كل علامات التعجب 😊 https://t.co/CeestczIk3 — ᗷIᖇᗪ ᔕᗩᑌᗪI (@birdsaudi1) June 11, 2021

وكتب آخر ساخراً: (ماتوو اللي يستغربون، امزح اما عاد بالرياض).

ماتوو اللي يستغربوون هههههههههه .. امزح اما عاد بالرياض — لاهوب الهلالي 💙 (@Lafinoo) June 11, 2021

واستنكرت أخرى الواقعة وكتبت: (يارب لاتؤاخذنا بما فعله السفهاء منا).

يارب لاتؤاخذنا بما فعله السفهاء منا — مزون النصراوية العالمية 💛💛 (@mzoon734) June 11, 2021

وبتعليق حزين ممزوج بسخرية كتب مغرد: (الأمة التي بكى شوقًا لرؤيتها رسول الله).

الأمة التي بكى شوقًا لرؤيتها رسول الله — ٓ (@3nothing5) June 11, 2021

بينما حاول آخر نفي أن تكون الفتيات اللواتي ظهرن بالفيديو سعوديات، وكتب: (مو سعوديات يمنيات ما نعرفهم مجنسين).

مو سعوديات يمنيات ما نعرفهم مجنسين — Basem (@Iam_Basem) June 12, 2021

ووافقه آخر وقال: (هذا في سكن الاجانب).

هذا في سكن الاجانب — دهفان🇸🇦 (@Dhfan98) June 11, 2021

وحاول آخر فعل نفس الشيء، وكتب: (مستحيل بالرياض هذا عنده جلبريك الي منزل المقطع وعندي الجلبريك اقدر انزل في دوله مقطع لي او اي شي وبالخريطة).

مستحيل برياض هذا عنده جلبريك الي منزل المقطع وعندي الجلبريك اقدر انزل في دوله مقطع لي او اي شي وبالخريطه — 💙☤ (@u666ll) June 11, 2021

وبينما لا يمكن لـ(وطن) التثبت من كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات المعنية، شهدت السعودية واقعةً مشابهة قبل أسابيع.

فرقة نسائية بملابس جريئة

وفجر حفل رقص لبعض مشاهير التواصل الاجتماعي، موجة غضب واسعة في البلاد، وسط مطالبات بمحاسبتهم وإيقاف ممارساتهم المنافية لآداب المجتمع.

وظهر بالفيديو المتداول في حينها بعض مشاهير السوشيال ميديا يحتفلون في مكان خاص بمناسبة توثيق حساباتهم الشخصية، وقد أحضروا فرقة نسائية أجنبية بملابس جريئة واستعراضات أكثر جرأة.

وأثارت اللقطات المتداولة غضباً واسعاً بين السعوديين الذين رأوا أن تصرف المشاهير مخالفاً للعادات والتقاليد، ومنافياً للقيم السعودية، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة فيروس كورونا.

انفلات مشاهير بالسعودية

وتحت وسم #انفلات_مشاهير_بالسعوديه، عبر المغردون عن غضبهم واستغرابهم لما كانت عليه السعودية سابقاً قبل عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، متسائلين عن دور هيئة الذوق العام.

مسكين توني خاشه اشوف سناباته لقيت الفيد محذوف خايف من الترند ؟ #انفلات_مشاهير_بالسعوديه pic.twitter.com/qvZPwRKocD — Nad (@whnaad) May 30, 2021

ودعا حينها المحامي السعودي فايز العنزي، الجهات المعنية إلى وقف التجاوزات والممارسات السلبية لمشاهير السوشيال ميديا.

وقال العنزي في مداخلة عبر فضائية (الإخبارية)، إن هناك حاجة لنصوص صريحة مباشرة لتنظيم إعلانات المشاهير ومحتواهم؛ كون سلبيات ما يحدث بـالسوشيال ميديا تجاوزت الإيجابيات.

فيديو | المستهلك.. ضحية لمروجي الدعايات والإعلانات عبر مواقع التواصل.. ومحام: المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.. ونتمنى سن عقوبات "التشهير" على هؤلاء المشاهير #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/aovtgcCYNV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 29, 2021

وأكد العنزي على أهمية إيقاف ما يقوم به المشاهير من الجنسين من إعلانات عن المنشآت الطبية رغم عدم امتلاك بعضها لتراخيص، مضيفاً بأن المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.

ولاحقاً، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الجهات المختصة تحركت على الفور وتعمل على ضبط من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء في المملكة.

تحرك ضد حفل الرقص الفاضح

وبحسب قناة (الإخبارية) السعودية فإن السلطات تجري الآن تحقيقا موسعا بشأن مقاطع حفل الرقص الفاضح في السعودية للوقوف على مصدرها وضبط كل من شارك فيها وروج لها.

#فيديو.. الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين في مقاطع مصورة خادشة شارك فيها عدد من "مشاهير السوشال" ونشروها على حساباتهم .#انفلات_مشاهير_بالسعوديه#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/Sef9gA6TUj — صحيفة المدينة (@Almadinanews) May 30, 2021

كما انتشرت أنباء حول إلقاء السلطات القبض على الفاشينستا السعودية ريم السويدي، إلى جانب مشاهير آخرين مثل زياد المسفر​، ​سامر الخال​ و​أريج العبدالله.

وكان اسم ريم السويدي قد تصدر محركات البحث في جوجل وموقع تويتر عقب انتشار مقطع فيديو فاضح لها بمشاركة عدد من مشاهير السوشيال ميديا.

وذكرت حسابات عبر (سناب شات) أن ريم السويدي هي المسؤولة عن الحفل بالكامل، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل.

وعلى الرغم من أن وسائل إعلام سعودية كشفت أن الجهات المختصة تحركت على الفور وعملت على ضبط كل من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء، إلا أنه لم يتم تأكيد القبض على ريم السويدي من جهة رسمية.

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