افتتاح بطولة اليورو 2020 والحدث الفريد .. شاهد ماذا حصل ؟!

شهدت أولى المباريات الافتتاحية لكأس أمم أوروبا “2020”، بين منتخب إيطاليا ونظيره التركي، الحدث الفريد في تاريخ المسابقة، والتي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي المستضيف لتلك المواجهة في نسختها ال16 على أرض ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة روما بثلاثية نظيفة.

بطولة اليورو والهدف العكسي

وقد ذكرت شبكة “Squawka” المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن هذه المرة الأولى في تاريخ بطولة أوروبا يسجل في المباراة الافتتاحية في نسختها ال16 الهدف الافتتاحي بالنيران الصديقة.

وأوضحت الشبكة، بأن المدافع التركي “ميريح ديميرال” بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة ال53 من مجريات الشوط الثاني من المباراة بين المنتخبين.

أهداف منتخب إيطاليا

وجاء هدف اللقاء الأول في الدقيقة ال53 من المباراة بطريق الخطأ الذي ارتكبه مدافع المنتخب التركي ميريح ديميرال والذي سجله في مرمى فريقه، بينما سجل المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي ثاني أهداف اللقاء لصالح المنتخب الإيطالي في الدقيقة ال66.

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وأحرز اللاعب لورينزو إينسيني الهدف القاتل والثالث في اللقاء في الدقيقة ال79، وقد فشل منتخب تركيا من إحراز أي من الأهداف في الدقائق المتبقية من اللقاء بعد السيطرة والاستحواذ على المباراة، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الإيطالي بثلاثية نظيفة.

مدافع يوفنتوس والمنتخب التركي ( ميريح ديميرال ) يصبح أول لاعب في تاريخ اليورو يسجل هدفاً عكسياً في افتتاح البطولة ، منذ عام 1976 . pic.twitter.com/DQoiO0Rj9f — قووول (@GooolMx) June 12, 2021

وشهدت افتتاح منافسات بطولة اليورو 2020 والمؤجلة منذ صيف العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، حضور نحو 18 ألف متفرج على مدرجات ملعب “الأولمبيكو” الإيطالي، إلى جانب استخدام عدد من التقنيات الجديدة في المسابقة.

منتخب إيطاليا وبطولة اليورو

ونجح المنتخب المستضيف لتلك المواجهة على أرضه في التأهل إلى بطولة اليورو 2020 وتصدره المجموعة العاشرة برصيد 30 نقطة، بعد فشله في التأهل إلى منافسات كأس العالم 2018 الذي أقيم في دولة روسيا.

بينما استطاع المنتخب التركي المنافس من التأهل إلى بطولة اليورو 2020، بعد وصوله إلى المركز الثاني من ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 23 نقطة خلف صاحب النسخة الأخيرة من بطولة العالم منتخب فرنسا.

ولعب منتخب تركيا 10 مباريات، حقق من خلالها الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين، وخسر في مباراة واحدة، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

جدول خاص بـجميع مباريات دور المجموعات في بطولة اليورو 2020! ❤️#EURO2020 pic.twitter.com/EsFR2QaTYH — Amr (@Amr21DS) June 11, 2021

وتضم المجموعة المنافسة التي ستخوض أولى المواجهات في كأس أمم أوروبا “اليورو2020″، كل من منتخب إيطاليا، تركيا، سويسرا، ويلز.

أعظم نشيد وطني في اليورو هتسمعه Forza #ITApic.twitter.com/LkfNmJ8o5P — Eslam Ahmed 🇨🇴 (@islam_colombia) June 10, 2021

وسيخوض المنتخب الإيطالي بعد تحقيقه الفوز في أولى مواجهاته في كأس أمم أوروبا “اليورو” أمام منافسه السويسري يوم الأربعاء المقبل، وبعدها أمام منافسه أمام نظيره الويلزي.

منتخب تركيا والمواجهات القادمة

وسيخوض المنتخب التركي الذي تلقى الخسارة الأولى في مستهل مشواره في المسابقة مباراة قوية أمام منافسه الويلزي يوم الأربعاء القادم، وبعدها سيلعب أم نظيره السويسري خلال منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو2020”.

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