أم نور يوتيوبر مصرية اشتهرت بـ”الكفتة في غرفة النوم” تخلع الحجاب بعد الشهرة (فيديو)

ظهرت اليوتيوبر المصرية المعروفة باسم “أم نور” والتي اشتهرت بين النشطاء على مواقع التواصل بالطهي داخل غرفة النوم وخاصة “الكفتة” وكذلك تقديمها وصلات رقص على المهرجانات الشعبية بهدف التربح منها، في فيديو جديد فجر موجة جدل حيث ظهرت فيه بدون حجاب.

وقررت “أم نور” التي اكتسبت شهرة واسعة من قبيل انتقادها، والسخرية من محتواها، اليوم الظهور في مقطع فيديو جديد لها دون حجاب، داخل أحد صالونات التجميل.

اليوتيوبر أم نور المصرية

وكانت اليوتيوبر المصرية المثيرة للجدل تقوم بجلسة «باديكير ومانيكير»، حيث تخلت عن الطرحة السوداء التي اشتهرت بها، وظهرت بالشعر الأصفر داخل الصالون.

زوج ام نور: اتحسدنا

الجدير بالذكر أن زوج السيدة، ويُدعى «رمضان» أشار إلا أنه عقب شهرة زوجته بسبب مقاطع الفيديو، بل وظهورهما في وسائل الإعلام مع الإعلامية ريهام سعيد، تعرضا للحسد.

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قائلًا خلال حديثه للموقع الفني «هُن»: «بعد ما اتشهرنا وطلعنا حصلها خُراج في ضرسها، وأنا كمان إعياء في رجلي، محدش سايبنا في حالنا».

قيمة ما تتربحه أم نور من مقاطعها

وبالتوازي مع المقاطع التي تبثها السيدة «ام نور» على «التيك توك» أُطلقت قناة باسمها عبر «يوتيوب» منذ أسبوع مضى، لإعادة نشر المقاطع ذاتها من خلالها، والتربح منها، بعنوان «فانز أم نور».

ووفقًا لموقع «سوشيال بليد» فإن القناة تتربح شهريًا من 69 دولارا، حتى 1001 دولار، ما يعادل بين 1085 جنيها وحتى 15 ألفا و700 جنيه مصري.

في حين تصل أرباحها السنوية من 824 دولارا، وحتى 13200 دولار، ما يعادل بين 13000 جنيه وحتى أكثر من 207 آلاف جنيه مصري.

ريهام سعيد وام نور

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، تعرضت خلال الأيام الماضية، لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلقتها التي عُرضت على شاشة قناة النهار، وما سبقها من برومو تشويقي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي استضافت فيها اليوتيوبر “أم نور”، الشهيرة بمقاطع “الكفتة في غرفة النوم”.

وظهرت الإعلامية في الإعلان الترويجي للحلقة، وهي تتحدث من داخل غرفة أم نور، قائلة: “أم نور عاملة حالة، وفيديوهات ورقص دمها خفيف، وبتعمل كفتة حلوة أوي”.

وعبر رواد السوشيال ميديا عن استيائهم من هذا الإعلان واستنكروا ظهورها على الشاشة واتهم البعض ريهام سعيد بالإفلاس والفشل في تقديم مادة إعلامية جديدة على الشاشة.

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