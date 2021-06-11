بالصور: الجماهير التونسية تستقبل رياض محرز على طريقتها الخاصة

استقبلت الجماهير التونسية اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز 30 عامًا مهاجم في فريق مانشستر سيتي وقائد منتخب بلاده، بحفاوة أثناء لحظة وصوله إلى الأراضي التونسية لخوض اللقاء الودي الذي سيجمع منتخب الجزائر وتونس اليوم.

جماهير التونسية ورياض محرز

وقدمت جماهير منتخب تونس هدية إلى النجم الجزائري رياض محرز، قميصًا خاصًا بحمل اسمه والذي يحمل رقم 26 الذي يرتديه اللاعب مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

جماهير النادي الإفريقي التونسي تكرم فخر الجزائر رياض محرز 🇩🇿♥️#تونس_الجزائر #TUNALG pic.twitter.com/XZy23HWdwv — Algérienne et fière de l'être 🇩🇿 (@AwaTefDz213) June 10, 2021

ويستعد كلا المنتخبين إلى خوض مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة، في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم “مونديال قطر2022” ونهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون مطلع العام المقبل.

منتخب الجزائر والرقم القياسي

وسيدخل المنتخب الجزائري المباراة الودية القوية أمام منافسه منتخب تونس، من أجل تحطيم رقم قياسي جديد له في سلسلة انتصاراته اللاهزيمة والتي وصلت إلى 26 مباراة، متعادلاً مع منتخب كوت ديفوار.

بينما سيخوض المنتخب التونسي هذه المباراة على أرضه وأمام جمهوره، المباراة القوية أمام منتخب الضيف الجزائر صاحب النسخة الأخيرة من بطولة أمم أفريقيا 2019، في مباراة تشهد ستشهد القوة والإثارة طيلة مجريات اللقاء بين الفريقين.

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وستكون هذه المباراة الودية أخر مباراة قبيل الاستعدادات لخوض منافسات تصفيات كأس العالم “مونديال قطر 2022″، وكذلك نهائيات كأس أمم أفريقيا مطلع العام القام والذي سيقام على أرض دولة الكاميرون.

مانشستر سيتي ورياض محرز

وفي سياق آخر، أفادت صحيفة “ديلي ميل” في تقرير لها ، بأن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإسباني “بيب غوارديولا”، قد استقر على طرح اسمي اللاعبين رياض محرز ورحيم سترلينغ للبيع عند فتح فترة الانتقالات الصيفية.

المناصر التونسي رضا الفيل

المعروف بمناصرته للفريق الجزائري

في كل المناسبات يُهدي لـ رياض محرز

قميصا للنادي الإفريقي يحمل إسمه

قبل مبارة الغد الجمعة بين الجارين .

الجزائر🇩🇿 و تونس 🇹🇳#تونس #الجزائر_تونس

#جواد_الجابر pic.twitter.com/Z1xo570Onl — ❤️جواد الجابر❤️ (@djawa42d) June 10, 2021

وأردفت الصحيفة، أن قائمة اللاعبين الغير المحصنين في فريق مانشستر سيتي تضم المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت.

العائد المادي

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جاهزة لمناقشة العروض والتي قد تصل إلى نجمي الفريق رياض محرز ورحيم سترلينغ والتفكير في بيعهما لتحقيق العائد المادي الكبير.

مستقبلك ؟

🎙 رياض محرز : ليس هناك ما أقوله عن مستقبلي . أنا بخير في مانشستر سيتي ، سأبقى إن شاء الله . pic.twitter.com/DP5IH786o9 — مشاري (@mashariAlt) June 6, 2021

وعقد صفحة مهمة للفريق مع اللاعب الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام وجاك غريليش صانع الأهداف في فريق أستون فيلا.

وأضافت الصحيفة، أن فريق أرسنال مهتم في التعاقد مع اللاعب رحيم سترلينغ وزميله رياض محرز”، وينتهي عقد اللاعب محرز مع فريق مانشستر سيتي في صيف يونيو / حزيران عام 2023م.

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