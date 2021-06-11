موعد مباراة منتخب الجزائر وتونس اليوم والقنوات الناقلة

من المقرر أن يخوض منتخب الجزائر ” محاربو الصحراء” أمام منافسه منتخب تونس “نسور قرطاج” المباراة الودية والقوية بين الفريقين مساء اليوم على الملعب الأولمبي حماري العقربي في مدينة رادس جنوب تونس.

موعد مباراة منتخب الجزائر وتونس

وستقام المواجهة القوية بين المنتخب الجزائري والتونسي عند الساعة العاشرة والنصف مساءً من توقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، اليمن، الأردن، لبنان، قطر، البحرين.

وستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، فيما ستكون بتوقيت الجزائر وتونس عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة الودية بين منتخب الجزائر “محاربو الصحراء” ونظيره منتخب تونس “نسور قرطاج”، عبر شبكة قنوات الوطنية التونسية المحلية على القناة الأولى عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 10795، وباستقطاب عمودي، وسرعة ترميز 27500.

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التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء الودي بين المنتخب الجزائري والتونسي عبر شبكة قنوات الوطنية التونسي، المعلق الرياضي سامي بوعزيز.

أخر حصة تدريبية المنتخب الوطني قبل مواجهة منتخب تونس الشقيق. pic.twitter.com/hrR5MEsx0Y — وفاق سطيف🏁🏁 (@wifaksetif19) June 10, 2021

تشكيلة منتخب الجزائر

وسيلعب المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي المنافسة الودية أمام نظيره التونسي، حيث سيكون في حراسة المرمى رايس مبولحي.

وفي خط الدفاع سيكون اللاعب يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال العمري، بينما في وسط الفريق سيلعب، فريد بولاية، سفيان فيجولي، رشيد غزال، رامز زروقي.

📸| رياض محرز في تدريبات منتخب الجزائر.🇩🇿 pic.twitter.com/4gz38fgeNq — Insider City (@InsiderCity_Ar) June 5, 2021

أما في خط هجوم الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، رياض محرز، بغداد بونجاح، إسلام سليماني.

تشكيلة منتخب تونس

وسيدخل المدير الفني لمنتخب تونس منذر الكبير بتشكيلة متوقعة أمام منافسه منتخب الجزائر، حيث سيكون في حراس المرمى معز حسن.

وفي خط الدفاع سيكون اللاعب محمد دراجر، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، ديلان برون، بينما في خط الوسط سيلعب إلياس السخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان.

أما في هجوم الفريق سيكون اللاعب حمزة رفيع، نعيم السليتي، وهبي الخزري.

نتائج الفريقين قبيل المواجهة

وسيدخل المنتخب الجزائري المباراة الودية القوية أمام منافسه منتخب تونس، من أجل تحطيم رقم قياسي جديد له في سلسلة انتصاراته اللاهزيمة والتي وصلت إلى 26 مباراة، متعادلاً مع منتخب كوت ديفوار.

بينما سيخوض المنتخب التونسي هذه المباراة على أرضه وأمام جمهوره، المباراة القوية أمام منتخب الضيف الجزائر صاحب النسخة الأخيرة من بطولة أمم أفريقيا 2019، في مباراة تشهد ستشهد القوة والإثارة طيلة مجريات اللقاء بين الفريقين.

منتخب #الجزائر سيلعب مباراته امام #موريتانيا بقمصان كتبت عليها اسماء اللاعبين باللغة العربية.#الديربي pic.twitter.com/k7r0zlPm3q — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) June 3, 2021

وستكون هذه المباراة الودية أخر مباراة قبيل الاستعدادات لخوض منافسات تصفيات كأس العالم “مونديال قطر 2022″، وكذلك نهائيات كأس أمم أفريقيا مطلع العام القام والذي سيقام على أرض دولة الكاميرون.

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