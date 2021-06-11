زيارة غير مُعلنة .. ما سر لقاء السيسي و محمد بن سلمان في شرم الشيخ!؟ (شاهد)

في زيارةٍ غير معلنة، تداولت وسائل إعلام سعودية ومصرية، صورةً جمعت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ اليوم الجمعة .

السيسي و محمد بن سلمان .. لقاء لم تُكشف أسبابه

وبينما لم تُعرف أسباب هذه الزيارة المفاجئة، سارع أمراء وكُتّاب سعوديون إلى “التطبيل” لولي العهد محمد بن سلمان.

وفي السياق، نشر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، صورة السيسي وبن سلمان وعلّق عليها: (المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بينهما علاقات تشهد عليها المكانة الجغرافية والتاريخية التي يسجلها التاريخ وتقاس عليها قوة ومتانة العلاقات العربية).

المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بينهما علاقات تشهد عليها المكانة الجغرافية والتاريخية التي يسجلها التاريخ وتقاس عليها قوة ومتانة العلاقات العربية

🇸🇦❤️🇪🇬

حفظ الله #سيدي_ولي_العهد و فخامة #الرئيس_عبدالفتاح_السيسي pic.twitter.com/oIcXl9fSu8 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 11, 2021

بدر العساكر، ر المكتب الخاص لولي العهد محمد بن سلمان نشر الصورة ووصف اللقاء بين الرجلين بأنه (ودّي).

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شرم الشيخ قبل قليل. pic.twitter.com/LqRbGk8gUK — عضوان الأحمري (@Adhwan) June 11, 2021

إذا اجتمع ثقل الزعامة بقطبين

ترتاح معه الأرض مشرق ومغرب قمه تليق بمركز أقوى زعيمين

قَرِّب جعل ماغير مَصْرك تقرب هنا يجي التاريخ والقرب والدِّين

الدم واحد والمصير المجرَّب#محمد_بن_سلمان#السيسي#شرم_الشيخ

…#إبراهيم_المالك pic.twitter.com/ZF4oDv1wWi — إبراهيم المالك (@ialmalik) June 11, 2021

متحدث رئاسة الجمهورية المصرية

من جهته، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لقاء الأشقاء اليوم في شرم الشيخ بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية”.

ولم يكشف المتحدث الرسمي حتى اللحظة فحوى اللقاء بين السيسي وابن سلمان .

في المقابل، علّق الإعلامي المصري المعارض أسامة جاويش على الصورة بالقول: (صورة تحتوي على نصف القمع في العالم . انقلابي ومنشار العظم. جنرال خائن وأمير قاتل. وضحك على جثث الشعوب المقهورة).

صورة تحتوي على نصف القمع في العالم

انقلابي ومنشار العظم

جنرال خائن وأمير قاتل

وضحك على جثث الشعوب المقهورة #7سنوات_من_الانجازات#السيسى #محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/HEwBuonMyt — Osama Gaweesh (@osgaweesh) June 11, 2021

من ناحيته علّق الاعلامي المصري سامي كمال الدين قائلاً: (أول مرة السيسي يتصور صورة زي الناس.. يبدو المصور سعودي. و الأمير محمد بن سلمان كريم جايب أكثر من نوع بلح تكريما له).

أول مرة السيسي يتصور صورة زي الناس.. يبدو المصور سعودي. و الأمير محمد بن سلمان كريم جايب أكثر من نوع بلح تكريما له.#السعودية #ساعه_استجابه https://t.co/hqvvim2PeW — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) June 11, 2021

واكتفت وسائل الاعلام السعودية والمصرية، بنشر الصورة مع خبر مقتضب دون التطرق الى سر زيارة ولي العهد السعودي الى مصر ولقائه بالسيسي .