لقاء عبدالفتاح السيسي و محمد بن سلمان في شرم الشيخ
لقاء عبدالفتاح السيسي و محمد بن سلمان في شرم الشيخ
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زيارة غير مُعلنة .. ما سر لقاء السيسي و محمد بن سلمان في شرم الشيخ!؟ (شاهد)

كتب وطن
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في زيارةٍ غير معلنة، تداولت وسائل إعلام سعودية ومصرية، صورةً جمعت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ اليوم الجمعة .

السيسي و محمد بن سلمان .. لقاء لم تُكشف أسبابه 

وبينما لم تُعرف أسباب هذه الزيارة المفاجئة، سارع أمراء وكُتّاب سعوديون إلى “التطبيل” لولي العهد محمد بن سلمان.

وفي السياق، نشر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، صورة السيسي وبن سلمان وعلّق عليها: (المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بينهما علاقات تشهد عليها المكانة الجغرافية والتاريخية التي يسجلها التاريخ وتقاس عليها قوة ومتانة العلاقات العربية).

بدر العساكر، ر المكتب الخاص لولي العهد محمد بن سلمان نشر الصورة ووصف اللقاء بين الرجلين بأنه (ودّي).

متحدث رئاسة الجمهورية المصرية

من جهته، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لقاء الأشقاء اليوم في شرم الشيخ بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية”.

ولم يكشف المتحدث الرسمي حتى اللحظة فحوى اللقاء بين السيسي وابن سلمان .

في المقابل، علّق الإعلامي المصري المعارض أسامة جاويش على الصورة بالقول: (صورة تحتوي على نصف القمع في العالم . انقلابي ومنشار العظم. جنرال خائن وأمير قاتل. وضحك على جثث الشعوب المقهورة).

من ناحيته علّق الاعلامي المصري سامي كمال الدين قائلاً: (أول مرة السيسي يتصور صورة زي الناس.. يبدو المصور سعودي. و الأمير محمد بن سلمان كريم جايب أكثر من نوع بلح تكريما له).

واكتفت وسائل الاعلام السعودية والمصرية، بنشر الصورة مع خبر مقتضب دون التطرق الى سر زيارة ولي العهد السعودي الى مصر ولقائه بالسيسي .

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