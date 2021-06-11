نشطاء يتداولون فيديو (فضيحة) لنظام السيسي في غزة! (شاهد)

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقاطع مصورة من قطاع غزة المحاصر، للشاحنات المصرية المفترض أنها مرسلة من نظام السيسي في مصر وتحمل مساعدات لأهل غزة، إلا أنها ظهرت فارغة من الداخل في فضيحة جديدة للنظام المصري.

وبحسب المقاطع المتداولة فقد ظهر الفلسطينيون المعنيون بأمر تسلم المساعدات المصرية المزعومة، في صدمة كبيرة بعد فتح إحدى الشاحنات ورؤية ما بداخلها.

شاحنات السيسي (فارغة)!

حيث أن الشاحنة العملاقة والتي تحمل صور السيسي، كانت فارغة من الداخل وتحوي فقط عددا بسيطا من الكراتين بداخلها أدوية.

وأوضح مصورو المقطع أنه من المفترض أن تحتوي الشاحنات على 5000 كرتونة، ولكن الذي وصل 50 كرتونة من الأدوية فقط، متسائلين في صدمة عن بقية الكراتين وأين ذهبت.

ويشار إلى أنه في مايو الماضي أعلنت الرئاسة المصرية أن مصر ستخصص 500 مليون دولار لجهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، في أعقاب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الغارات الجوية الإسرائيلية دمّرت أو ألحقت أضرارا بالغة بنحو 450 مبنى في قطاع غزة، منها 6 مستشفيات و9 مراكز للرعاية الصحية الأولية.

واضطر نحو 47 ألفا من 52 ألف فلسطيني للنزوح إلى مدارس تديرها الأمم المتحدة في غزة.

وذكرت الرئاسة المصرية -في بيان عقب اجتماع عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وملك الأردن عبد الله الثاني في باريس- وقتها أن الشركات المصرية ستشارك أيضا في عمليات إعادة الإعمار.

ووجّه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، حينها الشكر للسيسي على جهود الوساطة التي تبذلها مصر، “بما يعكس الالتزام القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.