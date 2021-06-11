(التايمز) تكشف مفاجأة غير متوقعة عن سيف الإسلام القذافي بعد عقد من مقتل والده

أفادت تقارير صحيفة بأن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي يتطلع إلى أعلى منصب في بلاده، ويريد الترشح لانتخابات الرئاسة في انتخابات كانون الأول/ديسمبر، بعد عقد من الإطاحة بوالده وقتله.

وذكرت صحيفة (thetimes) البريطانية، أن سيف الإسلام القذافي بدأ في التواصل مع دبلوماسيين غربيين ودبلوماسيين آخرين في إطار سعيه للعودة إلى الحياة العامة.

سيف الإسلام القذافي بصحة جيدة

وفي حديثه للصحيفة عبر الهاتف، قال إنه يتمتع بصحة جيدة، وأكد علاقته بفريق من المستشارين الذين يتصرفون نيابة عنه.

ومن المتوقع أن يعلن القذافي علنا ​​عن طموحاته السياسية في المستقبل القريب.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيسمح له بالترشح، لأن قانون الانتخابات الجديد الذي تتم صياغته حاليًا قد يستبعده من المشاركة.

وتم القبض على سيف الإسلام القذافي البالغ من العمر 48 عامًا وسجنه من قبل مسلحين في عام 2011.

وقد أطلق سراحه بعد ست سنوات بموجب اتفاق عفو.

ومنذ ذلك الحين، ظل مختبئًا. فيما لا يزال يواجه مذكرة توقيف في ليبيا.

مذكرة المحكمة الجنائية الدولية

ووفقًا لصحيفة التايمز، فهو مطلوب أيضًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ولا يزال العديد من أشقائه في السجن سواء في ليبيا أو في الخارج.

وقالت المصادر التي تحدثت مع التايمز إن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية يمكن سحبها، لكن من المرجح أن يترشح القذافي لمنصب الرئاسة حتى لو لم يكن كذلك.

بلينكين يعارض

وتكهنت الصحيفة بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي كان من أشد المؤيدين لحملة الناتو في ليبيا ، من المرجح أن يعارض فكرة ترشح نجل القذافي لمنصب الرئاسة.

وتصدّر سيف الإسلام القذافي عناوين الصحف في عام 2018 ، بعد أن ذكرت وكالة بلومبرغ أن دبلوماسيين روس تحدثوا إليه عبر رابط فيديو بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه من السجن.

وقال متحدث باسم العائلة في ذلك الوقت إن القذافي يريد الترشح للرئاسة.

موقف روسيا

وردت موسكو على تقرير بلومبرج بالقول إنه لا ينبغي استبعاد أي شخص من العملية السياسية في ليبيا، مضيفة أنها ظلت على اتصال بمجموعات مختلفة في البلاد في محاولة للمساعدة في تسهيل مفاوضات السلام.

وفي مارس، عين البرلمان الليبي رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة لقيادة حكومة مؤقتة حتى انتخابات ديسمبر.